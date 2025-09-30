Η Περιφέρεια Κρήτης στη διεθνή τουριστική έκθεση International & French Travel Market – TOP Resa 2025 στο Παρίσι

Η Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής 2025, συμμετείχε στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση International & French Travel Market – TOP Resa, που πραγματοποιήθηκε από 23 έως 25 Σεπτεμβρίου 2025 στο Παρίσι. Η συμμετοχή αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της Περιφέρειας για την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της Κρήτης στη γαλλική αγορά, η οποία αποτελεί την 3η σημαντικότερη τουριστική αγορά για το νησί.

Η TOP Resa αποτελεί την κορυφαία τουριστική έκθεση της Γαλλίας και συγκεντρώνει κάθε χρόνο περισσότερους από 34.000 επαγγελματίες του τουρισμού και 1.700 εκθέτες από 160 χώρες και προορισμούς, αποτελώντας μια εξαιρετική ευκαιρία για τη σύναψη στρατηγικών συνεργασιών και την προώθηση του κρητικού τουριστικού προϊόντος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος και τις αφίξεις στα αεροδρόμια της Κρήτης, η γαλλική αγορά το 2025 παρουσιάζει έντονη δυναμική για το νησί, με σημαντική αύξηση στον αριθμό ταξιδιωτών. Σε εθνικό επίπεδο, η Τράπεζα της Ελλάδος κατέγραψε αύξηση περίπου 15% στις ταξιδιωτικές εισπράξεις από τη Γαλλία για το πρώτο επτάμηνο του έτους, παρά μια μικρή μείωση αφίξεων πανελλαδικά. Οι πρώτες ενδείξεις από Γάλλους tour operators και αεροπορικές εταιρείες δείχνουν ότι η ζήτηση για την Κρήτη παραμένει ισχυρή και για το 2026.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, η αντιπροσωπεία της Περιφέρειας Κρήτης πραγματοποίησε συναντήσεις με tour operators και ταξιδιωτικά γραφεία της Γαλλίας, καθώς και με εκπροσώπους αεροπορικών εταιρειών που συνδέουν την Κρήτη με τη Γαλλία. Το περίπτερο της Περιφέρειας Κρήτης επισκέφτηκαν η Υπουργός Τουρισμού κ. Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ κ. Ανδρέας Φιορεντίνος, καθώς και η νέα Πρόεδρος του ΕΟΤ κ. Άντζελα Βαρελά. Αρκετή ώρα παραβρέθηκαν επίσης ο Πρέσβης της Ελλάδος στο Παρίσι κ. Αντώνης Αλεξανδρίδης και από το γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, η Σύμβουλος Ο.Ε.Υ. Β’ κ. Άντυ Λιακοπούλου καθώς και η Γραμματέας Ο.Ε.Υ Β΄ κ. Βασιλική Σουλάνδρου.

Η συμμετοχή στην TOP Resa 2025 εντάσσεται στο συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας Κρήτης για τουρισμό 365 ημέρες το χρόνο, αποσκοπώντας στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και τη διάχυση των τουριστικών ροών σε περισσότερες περιοχές του νησιού.

Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της Περιφέρειας Κρήτης Δρ. Κυριάκος Κώτσογλου, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού του Λασιθίου κ. Μιχάλης Κλώντζας, η Εντεταλμένη Σύμβουλος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης κ. Ελένη Μαράκη Μπελαδάκη καθώς και ο Προιστάμενος της Διεύθυνσης Τουρισμού κ. Νίκος Αλεξάκης και η προσταμένη του Τμήματος Τουρισμού Π.Ε. Λασιθίου κ. Μαρία Λαβδάκη.

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού Λασιθίου κ. Μιχάλης Κλώντζας ανέφερε: «Σε κάθε Διεθνή Έκθεση που συμμετέχουμε σαν Περιφέρεια, στόχος μας είναι να αναδείξουμε για άλλη μια φορά την Κρήτη μας, ως τον καλύτερο τουριστικό προορισμό του κόσμου! Το πετυχαίνουμε χάρη στις μεγάλες προσπάθειες του Περιφερειάρχη Σταύρου Αρναουτάκη, του Αντιπεριφερειάρχη Κυριάκου Κώτσογλου και φυσικά των υπαλλήλων της Περιφέρειας Κρήτης που είναι υπεύθυνοι στον τομέα τουρισμού. Η Γαλλική αγορά μας ενδιαφέρει και οι προβλέψεις για το 2026 είναι εξαιρετικές! Άλλη μια λοιπόν επιτυχημένη παρουσία της Κρήτης μας στην Διεθνή Έκθεση του Παρισιού».

Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της Περιφέρειας Κρήτης, Δρ. Κυριάκος Κώτσογλου δήλωσε: «Με το βλέμμα στραμμένο στο 2026, η Περιφέρεια Κρήτης δυναμώνει την παρουσία της στο Παρίσι και την Top Resa, ανταποδίδοντας την στήριξη στην 3η σε μέγεθος αγορά της, τη Γαλλική, που για το 2025 φλερτάρει ήδη με τις 500.000 αφίξεις. Οι Γάλλοι που εκτιμούν ιδιαίτερα την ποικιλομορφία και την διαφορετικότητα της Κρήτης, που σέβονται απίστευτα την φύση και την κουλτούρα μας φιλέλληνες γαρ, που απολαμβάνουν τις γεύσεις στην Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης, έδωσαν την “υπόσχεση” ότι το 2026 θα είναι μια ακόμα ανοδική χρονιά κάτι που και οι τουριστικοί εδώ πράκτορες επιβεβαιώνουν».