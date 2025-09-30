Δήμος Αγίου Νικολάου:Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων διοργανώνει προβολές ταινιών με ελεύθερη είσοδο

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων ο Δήμος Αγίου Νικολάου διοργανώνει προβολές ταινιών με ελεύθερη είσοδο το Σάββατο 4/10 και την Κυριακή 5/10 στα Κινηματοθέατρα “REX”-“Δρήρος”

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων, ο Δήμος Αγίου Νικολάου προσκαλεί, μέσω της ΔΑΕΑΝ, τους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς να παρακολουθήσουν δωρεάν κινηματογραφικές προβολές δύο ταινιών με θέμα τη φιλία ανθρώπων και ζώων: “Το Κορίτσι και το Λιοντάρι” (Mia and the White Lion) και “Το Μικρό μου Πάντα” (Moon the Panda).

Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να μοιραστούμε ιστορίες γεμάτες αγάπη, περιπέτεια και έμπνευση από τον κόσμο των ζώων. Και να αναδείξουμε έτσι τη σημασία που έχουν τα ζώα στη ζωή μας και τον σεβασμό, φροντίδα και υπευθυνότητα που χρειάζεται να έχουμε απέναντί τους.

Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν:

– Σάββατο 4 Οκτωβρίου και Κυριακή 5 Οκτωβρίου στο Κινηματοθέατρο ” REX” στον Άγιο Νικόλαο

– Σάββατο 4 Οκτωβρίου και Κυριακή 5 Οκτωβρίου στο Κινηματοθέατρο “Δρήρος” στη Νεάπολη.

“Το Κορίτσι και το Λιοντάρι” (Mia and the White Lion)

Η ζωή της 10χρονης Μία αναστατώνεται όταν η οικογένειά της αποφασίζει να αφήσει το Λονδίνο και να ζήσει σε μια φάρμα με λιοντάρια στην Αφρική. Όταν γεννιέται ένα όμορφο λευκό λιοντάρι, ο Τσάρλι, η Μια μοιάζει να βρίσκει ξανά τη χαμένη ευτυχία, αναπτύσσοντας μαζί του έναν ιδιαίτερο δεσμό. Όταν ο Τσάρλι φτάνει τα 3, η ισορροπία στη ζωή της Μία καταρρέει καθώς ανακαλύπτει το μυστικό του πατέρα της. Με τον φόβο ότι ο Τσάρλι θα πάθει κακό, η Μία αποφασίζει να το σκάσει μαζί του. Οι δύο φίλοι ξεκινούν ένα απίθανο και περιπετειώδες ταξίδι στην Αφρικανική Σαβάνα με σκοπό να βρουν μια πατρίδα όπου ο Τσάρλι θα μπορέσει να ζήσει ελεύθερος.

“Το Μικρό μου Πάντα” (Moon the Panda)

Ο Τιαν είναι δώδεκα ετών όταν τον στέλνουν στη γιαγιά του λόγω των κακών σχολικών του αποτελεσμάτων. Μακριά από την πόλη, στα μυστηριώδη κινεζικά βουνά, γίνεται κρυφά φίλος με ένα πάντα που το ονομάζει Φεγγάρι. Αυτό σηματοδοτεί την αρχή μιας απίστευτης περιπέτειας που πρόκειται να αλλάξει τη ζωή του ίδιου και της οικογένειάς του.

Όλες οι προβολές είναι προγραμματισμένες για τις 18:00.

Προαιρετικά, όποιος μαθητής ή οικογένεια το επιθυμεί, μπορεί να συνεισφέρει με μια μικρή προσφορά (τροφή, κ.ά.), που θα διατεθεί για τη σίτιση των αδέσποτων ζώων του Δήμου μας.

Σας περιμένουμε με χαρά!

Με εκτίμηση,

Γιώργος Μπελούκας – Αντιδήμαρχος Αδεσπότων Ζώων και Ζώων συντροφιάς

Πόπη Σηφαντωνάκη – Εντεταλμένη Σύμβουλος Αδεσπότων Ζώων και Ζώων συντροφιάς