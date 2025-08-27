ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:«Frankfurt Vibes» στο Café – Restaurant «Πλάτανος» με την Ελεάννα Πιτσικάκη και τον Ισίδωρο Παπαδάκη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

«Frankfurt Vibes»
στο Café – Restaurant «Πλάτανος»
με την Ελεάννα Πιτσικάκη και τον Ισίδωρο Παπαδάκη
την Τετάρτη 27 Αυγούστου

Ένα μουσικό ταξίδι με πιάνο και κανονάκι θα κάνουν όσοι βρεθούν στο Café – Restaurant «Πλάτανος», την Τετάρτη 27 Αυγούστου, στις 21:00. Οι βραδιές με «Jazz διάθεση» της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. συνεχίζονται στην Πλατεία του Αγίου Τίτου με την Ελεάννα Πιτσικάκη στο κανονάκι και ο Ισίδωρος Παπαδάκης στο πιάνο σε «Frankfurt Vibes».
Με υπέροχες μουσικές, εξαιρετικές γεύσεις και δροσερά ποτά η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. συνεχίζει να διοργανώνει ξεχωριστές βραδιές και αυτό το καλοκαίρι!

Τηλέφωνο κρατήσεων : 2810-301-854

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Χανιά:Προβολή του ντοκιμαντέρ “No other land” από...

0
Οι Κομματικές Οργανώσεις Καντάνου-Σελίνου του ΚΚΕ διοργανώνουν προβολή του...

Robotic & Science Academy: Δέκα χρόνια εκπαιδευτικής...

0
Η Κρήτη υπήρξε από τις πρώτες περιοχές της Ελλάδας...

Χανιά:Προβολή του ντοκιμαντέρ “No other land” από...

0
Οι Κομματικές Οργανώσεις Καντάνου-Σελίνου του ΚΚΕ διοργανώνουν προβολή του...

Robotic & Science Academy: Δέκα χρόνια εκπαιδευτικής...

0
Η Κρήτη υπήρξε από τις πρώτες περιοχές της Ελλάδας...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Robotic & Science Academy: Δέκα χρόνια εκπαιδευτικής ρομποτικής στην Κρήτη
Επόμενο άρθρο
Χανιά:Προβολή του ντοκιμαντέρ “No other land” από τις ΚΟ Καντάνου – Σελίνου του ΚΚΕ
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Χανιά:Προβολή του ντοκιμαντέρ “No other land” από τις ΚΟ Καντάνου – Σελίνου του ΚΚΕ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Οι Κομματικές Οργανώσεις Καντάνου-Σελίνου του ΚΚΕ διοργανώνουν προβολή του...

Εορτολόγιο 27 Αυγούστου: Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας – Σε ποιούς θα ευχηθείτε

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σήμερα, Τετάρτη 27 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο...

Κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι του Γρηγόρη Σαμόλη με τίτλο «Βασιλικός»!

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το νέο του τραγούδι παρουσίασε ο Γρηγόρης Σαμόλης, με...

Robotic & Science Academy: Δέκα χρόνια εκπαιδευτικής ρομποτικής στην Κρήτη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Κρήτη υπήρξε από τις πρώτες περιοχές της Ελλάδας...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST