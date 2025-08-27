Ηράκλειο:«Frankfurt Vibes» στο Café – Restaurant «Πλάτανος» με την Ελεάννα Πιτσικάκη και τον Ισίδωρο Παπαδάκη

«Frankfurt Vibes»

στο Café – Restaurant «Πλάτανος»

με την Ελεάννα Πιτσικάκη και τον Ισίδωρο Παπαδάκη

την Τετάρτη 27 Αυγούστου

Ένα μουσικό ταξίδι με πιάνο και κανονάκι θα κάνουν όσοι βρεθούν στο Café – Restaurant «Πλάτανος», την Τετάρτη 27 Αυγούστου, στις 21:00. Οι βραδιές με «Jazz διάθεση» της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. συνεχίζονται στην Πλατεία του Αγίου Τίτου με την Ελεάννα Πιτσικάκη στο κανονάκι και ο Ισίδωρος Παπαδάκης στο πιάνο σε «Frankfurt Vibes».

Με υπέροχες μουσικές, εξαιρετικές γεύσεις και δροσερά ποτά η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. συνεχίζει να διοργανώνει ξεχωριστές βραδιές και αυτό το καλοκαίρι!

Τηλέφωνο κρατήσεων : 2810-301-854