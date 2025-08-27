Robotic & Science Academy: Δέκα χρόνια εκπαιδευτικής ρομποτικής στην Κρήτη

Η Κρήτη υπήρξε από τις πρώτες περιοχές της Ελλάδας που απέκτησαν εξειδικευμένη Ακαδημία Εκπαιδευτικής Ρομποτικής. Η Robotic & Science Academy, με έδρα το Ηράκλειο, άνοιξε το 2015 και αποτέλεσε την πρώτη οργανωμένη δομή αποκλειστικά αφιερωμένη στη ρομποτική και το STEM στο νησί. Μύησε το κοινό της Κρήτης μέσα από τα Φεστιβάλ Εκπαιδευτικής Ρομποτικής & STEAM τα έτη 2017, 2018 κα 2019, όταν ακόμα η Εκπαιδευτική Ρομποτική ήταν άγνωστη στο νησί.

Δέκα χρόνια μετά, η Ακαδημία μετράει πάνω από 4.700 μαθητές που έχουν περάσει από τα εργαστήριά της, πολλοί εκ των οποίων συνέχισαν τις σπουδές τους σε συναφή αντικείμενα όπως Πληροφορική, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Μηχανικοί Υπολογιστών, Τεχνητή Νοημοσύνη και Αυτοματισμοί.

Πλήθος επιτυχιών και διακρίσεων

Οι ομάδες της Ακαδημίας έχουν κατακτήσει πλήθος επιτυχιών σε εθνικούς και παγκόσμιους διαγωνισμούς ρομποτικής, διατηρώντας την Κρήτη σταθερά στην κορυφή του βάθρου και του χάρτη της εκπαιδευτικής ρομποτικής. Αξιοσημείωτο είναι ότι η συμμετοχή των μαθητών σε διαγωνισμούς συνοδεύεται από εντελώς δωρεάν προπονήσεις και εκπαίδευση, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα σε όλους να συμμετέχουν ανεξάρτητα από οικονομικές δυνατότητες.

Εκπαίδευση με όλες τις νέες τεχνολογίες

Τα προγράμματα της Robotic & Science Academy ξεκινάνε από την ηλικία των 5 ετών, είναι διαβαθμισμένα ανά επίπεδο και οδηγούν σε πιστοποίηση γνώσεων. Στο πλαίσιο τους ενσωματώνονται όλες οι σύγχρονες τεχνολογίες, όπως 3D printing, εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα (VR/AR), τεχνητή νοημοσύνη, drones, app development, game design κ.α. δίνοντας στους μαθητές εργαλεία αιχμής και προοπτική για το μέλλον.

Παράλληλα, πριν από κάθε εγγραφή, η Ακαδημία παροτρύνει τους μαθητές να δοκιμάσουν ένα δωρεάν δοκιμαστικό μάθημα, ώστε να γνωρίσουν από κοντά το αντικείμενο και τη φιλοσοφία της.

Σχέδια για το μέλλον

Με αφορμή τη συμπλήρωση 10 ετών λειτουργίας, η Robotic & Science Academy σχεδιάζει από τον Σεπτέμβριο μια σειρά δράσεων, εκδηλώσεων και εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών που θα κορυφωθούν μέσα στη χρονιά, τιμώντας την πορεία μιας δεκαετίας που συνέβαλε ουσιαστικά στη διάδοση της ρομποτικής στην Κρήτη και σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Νέα σεζόν – Δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα

Η νέα σεζόν εγγραφών έχει ήδη ξεκινήσει και η Ακαδημία δέχεται αιτήσεις για δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα στα τηλέφωνα 2810 360544 και 6940411020, ή ηλεκτρονικά μέσω της σελίδας www.robotic-science-academy.edu.gr.

Η εμπειρία των προηγούμενων ετών δείχνει ότι οι διαθέσιμες θέσεις καλύπτονται γρήγορα, στοιχείο που φανερώνει το έντονο ενδιαφέρον για την εκπαιδευτική ρομποτική. Όσοι σκέφτονται να γνωρίσουν από κοντά αυτόν τον κόσμο, τώρα είναι η πιο κατάλληλη στιγμή να το κάνουν.

Η συμπλήρωση δέκα ετών λειτουργίας δεν αποτελεί μόνο έναν απολογισμό, αλλά και μια αφετηρία: η Robotic & Science Academy αποδεικνύει ότι παραμένει στην πρωτοπορία της εκπαιδευτικής ρομποτικής, δημιουργώντας στην Κρήτη ένα φυτώριο νέων επιστημόνων