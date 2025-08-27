Δήμος Ηρακλείου:Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου για το μοναδικό αρχαιολογικό εύρημα στο λόφο Παπούρα

Έπειτα από αίτημα του Δήμου Μινώα Πεδιάδας (14/8/2025) και τη διαβίβαση ομόφωνης απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου (25/7/2025) που αφορά την έκδοση ψηφίσματος με θέμα «Να προστατευτεί το μοναδικό εύρημα στο λόφο Παπούρα! Να μην επιτρέψουμε να εγκατασταθεί ραντάρ δίπλα στο μνημείο» και μετά από εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου Παντελή Ρυακιωτάκη στη συνεδρίαση της 25ης Αυγούστου 2025, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος:

Στην περιοχή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, στην έκταση στην οποία κατασκευάζεται το νέο αεροδρόμιο Καστελίου, βρίσκεται ο λόφος Παπούρα στον οποίο εντοπίστηκε σημαντικό Μινωικό Μνημείο.

Κατανοούμε πλήρως τη σημασία του έργου του νέου αεροδρομίου για την ανάπτυξη της Κρήτης και πιστεύουμε ότι η λειτουργία του θα ενισχύσει και την ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής, καθιστώντας την υπό προϋποθέσεις πόλο έλξης, μεταξύ άλλων, για τους σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους που διαθέτει, (Γαλατάς, Λύκτος, Αρκαδία, προφήτης Ηλίας Αρκαλοχώρι, Ακρόπολη Σμαρίου κ.α.), τον φυσικό πλούτο, την παράδοση της μινωικής αγγειοπλαστικής και την γνήσια κρητική κουλτούρα.

Στηρίζουμε τον στόχο προστασίας και ανάδειξης του αρχαιολογικού ευρήματος στο λόφο Παπούρα, όπως έχει τεθεί από τον Δήμο Μινώα Πεδιάδας και από την Περιφέρεια Κρήτης, η οποία έχει πάρει θέση με ομόφωνο ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου, και ζητάμε:

1. Την κήρυξη του λόφου Παπούρα ως αρχαιολογικού χώρου μείζονος σημασίας.

2. Την αναζήτηση κατάλληλου εναλλακτικού σημείου για την εγκατάσταση του ραντάρ του αεροδρομίου.

3. Την αποτροπή ανέγερσης σύγχρονων κατασκευών στο λόφο Παπούρα.

4. Την ολοκλήρωση των εργασιών ανασκαφής του μνημείου, την αρχαιολογική διερεύνησή του περιβάλλοντος χώρου και την ανάδειξή του ως επισκέψιμου αρχαιολογικού χώρου.

5. Να μην προχωρήσουν οι εργασίες στον λόφο Παπούρα πριν τις οριστικές αποφάσεις.