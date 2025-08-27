Ρέθυμνο:Με επιτυχία η 35η διοργάνωση της Παγκρήτιας Γιορτής Κίτρου στο Γαράζο Μυλοποτάμου.

Με ένα λαμπρό τριήμερο εκδηλώσεων ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γαράζου γιόρτασε τα 45 χρόνια από την ίδρυση του και την 35η διοργάνωση της Παγκρήτιας Γιορτής Κίτρου.

Χιλιάδες κόσμου πέρασε και φέτος από την κεντρική πλατεία του Γαράζου αλλά και από πλατεία του οικισμού Φαράτσι, που φιλοξένησαν το εορταστικό πρόγραμμα της μεγάλης διοργάνωσης.

Ο απολογισμός της φετινής Παγκρήτιας Γιορτής Κίτρου, όχι μόνο δικαιώνει τη φήμη της πιο παλιάς φεστιβαλικής διοργάνωσης του Ρεθύμνου αλλά προδιαθέτει για ακόμα μεγαλύτερες στιγμές του πολιτιστικού θεσμού, με τις πολλαπλές κατακτήσεις.

Ήδη τα προηγούμενα χρόνια είχε ενταχθεί στα δέκα καλύτερα γαστρονομικά φεστιβάλ της Ελλάδας και φέτος η παρουσία της μοναδικής Μαρίας Εκμεκτσίογλου, ήρθε να επιβεβαιώσει πως το Κρητικό Κίτρο είναι ένας μοναδικός γαστρονομικός θησαυρός.

Η διεθνούς φήμης ΣΕΦ από την Κωνσταντινούπολη επιχείρησε με μοναδική επιτυχία την χρήση του κίτρου στην πολίτικη κουζίνα. Έτσι εκατοντάδες επισκέπτες της 16ης Αυγούστου γεύτηκαν στο Γαράζο το μοναδικό Χιουνκιάρ Μπεγιεντί και τον ιδιαίτερο Πολίτικο χαλβά με ανάμειξη, κίτρου, κάτι που έγινε για πρώτη φορά στην ιστορία της μαγειρικής!

Είχε προηγηθεί η παρουσίαση της έκθεσης – αφιέρωμα στον αξέχαστο καλλιτέχνη – φωτογράφο Μιχάλη Νικηφοράκη με ανέκδοτες φωτογραφίες του από τον ιστορικό παλαιό οικισμό του Γαράζου, που προκάλεσε συγκίνηση.

Η πρώτη βραδιά ολοκληρώθηκε με την συναυλία της πολυτάλαντης Γεωργίας Νταγάκη που κατάφερε για ακόμη μια φορά να εντυπωσιάσει το κοινό της με την μοναδική φωνή της και την δεξιοτεχνία της στην Κρητική Λύρα.

Στις 17 Αυγούστου, στην πλατεία του οικισμού Φαράτσι, η Θεατρική Σκηνή Ηρακλείου παρουσίασε σε σκηνοθεσία του Μάνου Μανιά, το αριστουργηματικό ποίημα του Γιώργη Καράτζη «ΕΜΙΝΕ». Γραμμένο σε άψογη κρητική διάλεκτο και σε ερμηνευτική απόδοση τεσσάρων ηθοποιών, το κοινό εντυπωσιάστηκε, συγκινήθηκε και ανταπέδωσε ένα με ένα δυνατό χειροκρότημα για το έργο που φέτος ανέβηκε για πρώτη φορά στο θεατρικό σανίδι.

Η Παγκρήτια Γιορτή Κίτρου ολοκληρώθηκε με τον πιο φαντασμαγορικό τρόπο, ακριβώς όπως άρμοζε να εορταστεί η πολύχρονη ιστορία του θεσμού. Μια από τις πιο μεγάλες Ελληνίδες ερμηνεύτριες των τελευταίων δεκαετιών, η εξαιρετική Δέσποινα Βανδή έδωσε ένα μοναδικό σόου στην πλατεία του Γαράζου. Με ένα πρόγραμμα που περιλάμβανε τις μεγάλες επιτυχίες της και ένα ολοκληρωμένο τεχνικά υπερθέαμα φωτός και ήχου, έκλεισε πανηγυρικά την τριήμερη εκδήλωση.

Την 35η Παγκρήτια Γιορτή Κίτρου στήριξε έμπρακτα η Περιφέρεια Κρήτης, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης και ο Δήμος Μυλοποτάμου.

Για ακόμα μια φορά ο Ελληνοαμερικανός Επιχειρηματίας Γεώργιος Ι. Σιγανός από το Φαράτσι ήταν ο Μεγάλος – Χρυσός Χορηγός της διοργάνωση.

Την γιορτή κίτρου στήριξαν για ακόμα μια χρονιά το ΚΤΕΛ Χανίων – Ρεθύμνου, τα Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, ο Ελληνοαμερικανός Επιχειρηματίας Ιωάννης Στ. Σιγανός, το Leader Κρήτης – Γιώργος Μαρής, η εταιρεία OBSIDIAN TRANSFERS & TOURS – Βασίλης Πατελάρος, η Μπύρα ΑΛΦΑ, Klados Security, Ελαιοχρωματισμοί Μιχάλης Αρχοντάκης, Σκεπαστή Αρένα, Νερά ΣΑΜΑΡΙΑ, Μωσαϊκό Café Bistrot, Κρεοπωλείο «Γαλάτιος» – Μανώλης Κρανιωτάκης, Γεωπονική Κρήτης – Ιωάννης Τσικαλάς και ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Μυλοποτάμου.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γαράζου απευθύνει θερμές ευχαριστίες προς το πολυπληθές κοινό της διοργάνωσης, τους χορηγούς, τα μέσα ενημέρωσης της Κρήτης και ολόκληρης της χώρας για την προβολή των εκδηλώσεων και ειδικά της ΕΡΤ3 και του ertnews.gr, την Τοπική Κοινότητα Γαράζου και τους Πολιτιστικούς Συλλόγους Φαρατσίου, Μουρτζανών και Ομάλας για την συνεισφορά τους.

Ιδιαιτέρως ευχαριστεί τους εθελοντές, που και φέτος ξεπέρασαν τον εαυτό τους «υπογράφοντας» την επιτυχία της επετειακής διοργάνωσης.