Ρέθυμνο:Με κινηματογραφικές προβολές ολοκληρώνεται το Α Festival

Με κινηματογραφικές προβολής συνεχίζεται και ολοκληρώνεται το Α Festival του Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών για την Αναπηρία, που διοργανώνει ο Δήμος Ρεθύμνης – Τμήμα Πολιτισμού και ο Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ρεθύμνου, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης.

Πρόκειται για ντοκιμαντέρ και ταινίες που έχουν ταξιδέψει σε Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ έχουν αποσπάσει διεθνείς διακρίσεις.

Οι προβολές έχουν ως στόχο την ανάδειξη των θεμάτων της αναπηρίας, αλλά και την εμπλοκή των ατόμων με αναπηρία στις παραστατικές τέχνες.

Το πρόγραμμα έχει ως ακολούθως:

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ,

ΠΑΡΑΚΕΥΗ 12/06/2026

ΩΡΑ 21:30 – Είσοδος Ελεύθερη

Προβολή ντοκιμαντέρ «ΛΩΞΗ» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Ζάχου και Θανάση Καφετζή.

Η Λωξάνδρα, μια νέα γυναίκα με σύνδρομο Down, γίνεται το πρώτο ανάπηρο άτομο που υπογράφει συμβόλαιο ηθοποιού με το Εθνικό Θέατρο της Ελλάδας

. Αφήνει την πόλη και τη γνώριμη καθημερινότητά της και ταξιδεύει στην Αθήνα για να γίνει μέλος του επαγγελματικού θιάσου του Εθνικού. Για τους επόμενους 6 μήνες η Λώξη κάνει πρόβες και φίλους, ερωτεύεται, διασκεδάζει, απογοητεύεται και συνεχίζει ξανά και ξανά να διεκδικεί προσβασιμότητα στην πράξη, ανατρέποντας ένα στερεότυπο τη φορά.

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 14/06 – Αύλειος χώρος νηπιαγωγείου Γωνιάς

ΩΡΑ 21:30 – Είσοδος Ελεύθερη

Προβολή 2 ταινιών «Πώς να εκπαιδεύσεις έναν ΑΝΤΙΗΡΩΑ» & «Στελιάννα» του Γιάννη Μπλέτα και μουσικό πρόγραμμα από την χορωδία ΣΟΛΙΣΤΕΣ

ΠΩΣ ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΕΝΑΝ ΑΝΤΙΗΡΩΑ

Αντιήρωας: είναι ο πρωταγωνιστής που δε διαθέτει συμβατικές ηρωικές ικανότητες και εξαρτάται παθολογικά από κάποιον άλλο.

Μια ομάδα νέων “αντιηρώων” με δυσκολίες, αποφασίζουν να παρακολουθήσουν μαθήματα θεάτρου. Οι νεαροί “αντιήρωες” εκπαιδεύονται θεατρικά.

Μέσα από την μεγάλη τους αγάπη για το θέατρο, αποφασίζουν να δημιουργήσουν μια θεατρική, αυτοσχεδιαστική παράσταση, με θεματική τους σούπερ-ήρωες. Παράλληλα, οι αντιήρωες ζουν την καθημερινότητα και τις ζωές τους. Τελικά, για να είσαι σούπερ-ήρωας, πρέπει να περνάς μέσα από τοίχους;

STELIANNA

Η Στελιάννα, ένα νέο κορίτσι με αυτισμό που δεν της αρέσει να μιλάει πολύ, συμμετέχει σε μια θεατρική παράσταση ατόμων με αναπηρία, προετοιμάζοντας ένα δρώμενο για τη ζωή της. Το θέατρο γίνεται η φωνή της και της δίνει την ευκαιρία να εκφραστεί.

Θα ακολουθήσει συζήτηση με συντελεστές – ηθοποιούς και θα ολοκληρωθεί η βραδιά με μουσική εκδήλωση από την χορωδία ΣΟΛΙΣΤΕΣ. Διευθύνει ο Βαγγέλης Λινοξυλάκης.