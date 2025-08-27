Ρέθυμνο:Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ.Πρόδρομος στην εορτή του Ιερού Ναού Αγίου Αποστόλου Τίτου στο Τυμπάκι

Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

ΣΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΙΤΟΥ

ΣΤΟ ΤΥΜΠΑΚΙ

25 Αυγούστου 2025

Κατόπιν προσκλήσεως του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γορτύνης και Αρκαδίας κ. Μακαρίου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος μετέβη, το πρωί της Δευτέρας, 25ης Αυγούστου 2025, στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου Τυμπακίου, όπου έλαβε μέρος στην Τρισαρχιερατική Θεία Λειτουργία, επί τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Τίτου, Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γερασίμου, με τη συμμετοχή και του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Μακαρίου.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Πρόδρομος κήρυξε τον Θείο λόγο, αναφερόμενος στην «Προς Τίτον» επιστολή του Αγίου Αποστόλου Παύλου, στις παρακαταθήκες, τις οποίες παρέλαβε ο Απόστολος Τίτος από τον Εθναπόστολο Παύλο, καθώς και στην ευγνωμοσύνη που έχομε ως Κρήτες προς τον Πρωτεπίσκοπο της Μεγαλονήσου για αυτό που είμαστε μέχρι σήμερα.

Παρέστησαν ο Δήμαρχος Φαιστού, τοπικοί εκπρόσωποι αρχών και φορέων, Δημοτικοί και Περιφερειακοί Σύμβουλοι, πρόκριτοι των Σωμάτων Ασφαλείας και κληρικοί από την Ιερά Μητρόπολη Γορτύνης και Αρκαδίας και από άλλες εκκλησιαστικές επαρχίες.

Ακολούθησε φιλοξενία από την Ενορία του Αγίου Τίτου.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γορτύνης και Αρκαδίας κ. Μακάριος ενημέρωσε τους Αρχιερείς για την πρόσφατη ανακαίνιση του ιστορικού Ιερού Ναού του Αγίου Τίτου, τον οποίο επισκέφθηκαν προσκυνηματικώς.