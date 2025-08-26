ΡΕΘΥΜΝΟ

“Nαι” από τη Δημοτική Επιτροπή Ρεθύμνου για την προτομή Γ. Κεφαλογιάννη στον Δημοτικό Κήπο

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΑΠΟΦΑΣΗ.

Θετική κατά πλειοψηφία ήταν η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Ρεθύμνου για την τοποθέτηση προτομής του πρώην υπουργού και επί σειρά ετών βουλευτή Ρεθύμνης Ιωάννη Κεφαλογιάννη στο δημοτικό κήπο.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες των Ρεθεμνιώτικων Νέων, την πρόταση καταψήφισε ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας και κλιματικής αλλαγής Γεώργιος Σκορδίλης και ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος αντιπολίτευσης Νίκος Δερεδάκης.

Το θέμα θα συζητηθεί αύριο στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνου που θα λάβει και την τελική απόφαση.

 

ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Δήμος Ρεθύμνης:Από σήμερα, Τρίτη, 26 Αυγούστου, τίθεται...

0
Από σήμερα, Τρίτη, 26 Αυγούστου 2025, τίθεται σε λειτουργία...

Ρέθυμνο:Άρθρο του Αντώνη Τσουρδαλάκη ΄΄Νίκος Φασατάκης και...

0
Νίκος Φασατάκης & Νίκος Μαργαρίτης Δάσκαλοι που κράτησαν το φως Στις...

Δήμος Ρεθύμνης:Από σήμερα, Τρίτη, 26 Αυγούστου, τίθεται...

0
Από σήμερα, Τρίτη, 26 Αυγούστου 2025, τίθεται σε λειτουργία...

Ρέθυμνο:Άρθρο του Αντώνη Τσουρδαλάκη ΄΄Νίκος Φασατάκης και...

0
Νίκος Φασατάκης & Νίκος Μαργαρίτης Δάσκαλοι που κράτησαν το φως Στις...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Δήμος Ρεθύμνης:Από σήμερα, Τρίτη, 26 Αυγούστου, τίθεται σε λειτουργία η βυθιζόμενη μπάρα στην Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου
ΠΚ team
ΠΚ team
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Γ. Κεφαλογιάννης για πυρκαγιες: Ίσως το πιο δύσκολο καλοκαίρι της 20ετίας στην Ευρώπη

ΠΚ team ΠΚ team -
«Είναι ίσως το πιο δύσκολο καλοκαίρι της τελευταίας 20ετίας...

Δημοτικά Σχολεία: Νέο ωράριο αποχώρησης μαθητών από τη νέα σχολική χρονιά

ΠΚ team ΠΚ team -
Τι αλλάζει στο ωράριο αποχώρησης των μαθητών Δημοτικών Σχολείων...

Πανελλαδική 24ωρη απεργία στις 28 Αυγούστου – Ποιοι συμμετέχουν

ΠΚ team ΠΚ team -
Σε πανελλαδική 24ωρη απεργία προχωρούν οι δημόσιοι υπάλληλοι με...

SKY epxress: Καμία ακύρωση πτήσεων στις 28 Αυγούστου

ΠΚ team ΠΚ team -
Η ανακοίνωση της εταιρείας. Η SKY express ενημερώνει τους επιβάτες...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST