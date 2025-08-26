“Nαι” από τη Δημοτική Επιτροπή Ρεθύμνου για την προτομή Γ. Κεφαλογιάννη στον Δημοτικό Κήπο

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΑΠΟΦΑΣΗ.
Θετική κατά πλειοψηφία ήταν η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Ρεθύμνου για την τοποθέτηση προτομής του πρώην υπουργού και επί σειρά ετών βουλευτή Ρεθύμνης Ιωάννη Κεφαλογιάννη στο δημοτικό κήπο.
Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες των Ρεθεμνιώτικων Νέων, την πρόταση καταψήφισε ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας και κλιματικής αλλαγής Γεώργιος Σκορδίλης και ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος αντιπολίτευσης Νίκος Δερεδάκης.
Το θέμα θα συζητηθεί αύριο στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνου που θα λάβει και την τελική απόφαση.
