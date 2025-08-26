Δήμος Ρεθύμνης:Από σήμερα, Τρίτη, 26 Αυγούστου, τίθεται σε λειτουργία η βυθιζόμενη μπάρα στην Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου

Από σήμερα, Τρίτη, 26 Αυγούστου 2025, τίθεται σε λειτουργία το σύστημα βυθιζόμενης μπάρας το οποίο έχει εγκαταστήσει ο Δήμος Ρεθύμνης στην πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, στη Σοχώρα, με στόχο την ασφαλή χρήση του κοινόχρηστου χώρου από τους κατοίκους και τους επισκέπτες.

Σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, το σύστημα επρόκειτο να λειτουργήσει στις αρχές Αυγούστου, ωστόσο παρουσιάσθηκε μια καθυστέρηση, η οποία οφείλεται σε τεχνικούς λόγους.

Το μέτρο απαγόρευσης της διέλευσης οχημάτων εφαρμόζεται επί καθημερινής βάσεως από τις 18:00 έως τη μία μετά τα μεσάνυκτα -δηλαδή σε ώρες κατά τις οποίες η κίνηση στην περιοχή είναι αυξημένη- και θα ισχύσει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Ο Δήμος Ρεθύμνης παρακαλεί τους κατοίκους και τους επισκέπτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να σεβαστούν το συγκεκριμένο μέτρο που αποσκοπεί στην ομαλή και απρόσκοπτη διέλευση των πεζών και στη βελτίωση της εικόνας στη συγκεκριμένη περιοχή, ιδιαιτέρως αυτή την εποχή κατά την οποία η τουριστική κίνηση παραμένει σε υψηλά επίπεδα.