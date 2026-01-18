Ηράκλειο:Η εβδομαδιαία ανασκόπηση του Αλέξη Καλοκαιρινού με αναφορές σε όλα τα σημαντικά θέματα της εβδομάδας

Καλημέρα. Εύχομαι να είστε καλά. Ο Ιανουάριος συνεχίζεται με εξελίξεις σε σημαντικά θέματα του Δήμου μας, όπως είναι τα έργα που οδηγούν το Ηράκλειο προς τον στόχο της κυκλικής πόλης στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων, οι συναντήσεις με κυβερνητικά στελέχη στην Αθήνα για την αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας, οι ενέργειες για την καθιέρωση του Ηρακλείου ως ελκυστικού τουριστικού προορισμού 365 ημέρες τον χρόνο, αλλά και η προετοιμασία του 2ου «Parkrun Heraklion», του 2ου γύρου των Ενετικών Τειχών του Ηρακλείου.

Ας διατρέξουμε μαζί τα γεγονότα:

🔘 Ένα βήμα πιο κοντά στη νέα εποχή διαχείρισης των απορριμμάτων

Την προηγούμενη εβδομάδα μιλήσαμε για τις εξελίξεις στο έργο της ΔΕΥΑΗ που θα μας οδηγήσει στην αξιοποίηση του 100% της εισερχόμενης παροχής λυμάτων για την παραγωγή νερού για την άρδευση ελαιώνων και αμπελώνων συνολικής έκτασης 23.000 στρεμμάτων, καθώς και του αστικού πρασίνου:

τη νέα Μονάδα Τριτοβάθμιας Επεξεργασίας στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων και των βασικών δικτύων, προϋπολογισμού 18.183.625,64 € |(χωρίς ΦΠΑ) με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Αυτή την εβδομάδα, μαζί με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας Γιώργο Τσαγκαράκη και στελέχη του ΕΣΔΑΚ, είδαμε από κοντά την πρόοδο ενός εξίσου σημαντικού έργου στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων: της νέας Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ), προϋπολογισμού 63.546.229,76 ευρώ (μαζί με το νέο κύτταρο του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων – ΧΥΤΥ, των νέων έργων επέκτασης του και της λειτουργίας της Μονάδας για έξι χρόνια) με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

Η ΜΕΑ αντικαθιστά την Μονάδα Προεπεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΠΑ) και, αξιοποιώντας την προαίρεση της υφιστάμενης σύμβασης, θα μετατραπεί σε μια υπερσύγχρονη Μονάδα Ανάκτησης και Ανακύκλωσης (ΜΑΑ), με τελικό αποτέλεσμα τη μέγιστη επίτευξη της ανάκτησης αξιοποιήσιμων προϊόντων από τα σύμμεικτα απορρίμματα, έπειτα από διαλογή στη πηγή και ανακύκλωση.

Η Μονάδα αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2026, να πραγματοποιηθεί στη συνέχεια η δοκιμαστική λειτουργία της και να βρεθεί σε πλήρη λειτουργία το 2027. Η κατασκευή της αποτέλεσε από την πρώτη στιγμή προτεραιότητα της Δημοτικής μας Αρχής και της προεδρίας μου στον ΕΣΔΑΚ: Επιτύχαμε γρήγορα να ξεπεραστούν τα προσκόμματα στις αδειοδοτήσεις περιβαλλοντικές και πολεοδομικές, που κρατούσαν το έργο σε αδράνεια και κινδύνευαν να το ματαιώσουν με ανυπολόγιστες συνέπειες για τη συνολική διαχείριση των απορριμμάτων στο Δήμο μας και ευρύτερα.

Παράλληλα, με το συγκεκριμένο έργο που εντάσσεται στον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων Κρήτης (ΠΕΣΔΑΚ), αναβαθμίζεται περιβαλλοντικά η ευρύτερη περιοχή και δημιουργείται ο κεντρικός πυλώνας υλοποίησης του Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας στη θέση Μαύρος Σπήλιος.

Του Πάρκου όπου, εκτός από έργα επεξεργασίας αστικών αποβλήτων, προβλέπονται και δράσεις διαλογής στην πηγή ανακυκλώσιμων αλλά και βιοαποβλήτων, όπως το κεντρικό Πράσινο Σημείο του Δήμου Ηρακλείου που έχει μελετήσει ο ΕΣΔΑΚ, η ανάπτυξη συνεργασιών με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα στο πεδίο της επιστήμης των απορριμμάτων, η διενέργεια δράσεων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και αναψυχής ανοικτών για το κοινό όλων των ηλικιών.

Με αυτό τον τρόπο πραγματοποιούμε τη δέσμευσή μας να γίνει το Ηράκλειο μια κυκλική πόλη με δραστικά βελτιωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και εφαρμόζοντας σύγχρονες πρακτικές διαχείρισης να μετατρέπει τα απόβλητά της, υγρά και στερεά, σε πόρους.

Ευχαριστώ όλα τα στελέχη του ΕΣΔΑΚ και για αυτό το αποτέλεσμα.

🔘 Οι προτάσεις του Δήμου Ηρακλείου για την αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας

Μαζί με τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΗ Γιώργο Βουρεξάκη και τον Διευθυντή της Δημοτικής Επιχείρησης Μανώλη Κοσμαδάκη,

πραγματοποίησα στην Αθήνα συναντήσεις εργασίας με τους Γενικούς Γραμματείς Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων Πέτρο Βαρελίδη και Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής Μανώλη Κουτουλάκη, με θέμα την αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας.

Σε συνέχεια του αιτήματός μας να κηρυχθεί ο Δήμος Ηρακλείου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της λειψυδρίας, να χρηματοδοτηθούν τα απαιτούμενα έργα να υπάρξει η ανάλογη τεχνική βοήθεια, υποβάλαμε προτάσεις τόσο για επείγοντα μέτρα όσο και για μέτρα που θα αποδώσουν σε βάθος χρόνου.

Ειδικότερα:

– Βραχυπρόθεσμα, με χρόνο υλοποίησης εντός του επόμενου εξαμήνου, οι οποίες θα βοηθήσουν άμεσα στην άμβλυνση των προβλημάτων υδροδότησης του Ηρακλείου που αναμένονται τη φετινή καλοκαιρινή κυρίως περίοδο.

Σε αυτό το πλαίσιο, διερευνάται η δυνατότητα μίσθωσης και εγκατάστασης προσωρινών μονάδων αφαλάτωσης δυναμικότητας 2.000 κ.μ. ημερησίως ανά μονάδα, αξιοποιώντας τον Νόμο 5039/2023, με τον οποίο έχουν ήδη εγκατασταθεί δεκάδες προσωρινές μονάδες αφαλάτωσης σε νησιά.

– Μεσοπρόθεσμα, με χρόνο υλοποίησης την επόμενη τριετία, οι οποίες θα αποτελέσουν σοβαρή βελτίωση και θα ενισχύσουν την υδροδότηση του Ηρακλείου. Τέτοιες είναι η χρηματοδότηση για την ανόρυξη και αξιοποίηση οκτώ νέων γεωτρήσεων, η αντικατάσταση των αγωγών Μαλίων και Τυλίσου, καθώς και του δικτύου υδροδότησης της παλιάς πόλης του Ηρακλείου, για τον περιορισμό των απωλειών.

– Μακροπρόθεσμα, με χρόνο υλοποίησης τα πέντε και πλέον έτη, οι οποίες θα αποτελέσουν την οριστική λύση στην υδροδότηση του Ηρακλείου, όπως είναι η αξιοποίηση των νερών της πηγής του Αλμυρού ποταμού, για την οποία η ΔΕΥΑΗ έχει ήδη αναθέσει την κατάρτιση σχετικής μελέτης, με σκοπό την προκαταρκτική εκτίμηση των εναλλακτικών προτάσεων.

Το 2022 το Ηράκλειο κάλυπτε σχεδόν το 50% των αναγκών του από το Φράγμα του Αποσελέμη. Το 2025 το ποσοστό αυτό έπεσε λίγο πάνω από το 10%. Σήμερα, το φράγμα έχει απόθεμα μόλις 700.000 κυβικών νερού, όταν η συνολική χωρητικότητά του υπερβαίνει τα 25.000.000.

Πρέπει να ενεργήσουμε άμεσα για να αποσοβήσουμε μια δυσμενή κατάσταση μέσα στο καλοκαίρι. Γι’ αυτό και η Δημοτική μας Αρχή εργάζεται για την αντιμετώπιση κάθε πιθανού σεναρίου υδροδότησης της πόλης. Για να αντιμετωπιστεί ένα πρόβλημα που έρχεται από το χθες και απαιτεί άμεσες λύσεις σήμερα.

🔘 Έρχεται το 2ο «Parkrun Heraklion» στα Ενετικά Τείχη

Στον πρώτο γύρο των Ενετικών Τειχών, το πρώτο «Parkrun Heraklion» μήκους πέντε χιλιομέτρων που πραγματοποιήθηκε παραμονές Χριστουγέννων, στις 21/12, δρομείς όλων των ηλικιών και επιπέδων άνοιξαν τον δρόμο – κυριολεκτικά και μεταφορικά –για μια νέα αθλητική δράση στα Ενετικά Τείχη.

Τώρα προετοιμαζόμαστε για το δεύτερο «Parkrun Heraklion» που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 25/1, στις 09:00, με σημείο συνάντησης τον προμαχώνα της πύλης Ιησού, πάνω από την Καινούργια Πόρτα. Οι συμμετοχές αυξήθηκαν από 330 στις 450 και τα δυο γκρουπ των δρομέων συμπληρώθηκαν μέσα σε λίγες μόλις μέρες από την έναρξη των εγγραφών.

Γεγονός που αποδεικνύει την απήχηση της δράσης και μας οδηγεί πιο κοντά στον στόχο να γίνει το Ηράκλειο η πρώτη πόλη της Ελλάδας που θα ενταχθεί στο διεθνές δίκτυο των πόλεων που διοργανώνουν ανάλογα δρομικά γεγονότα.

Καθιερώνοντας έναν νέο θεσμό – γιορτή για τον αθλητισμό στο Ηράκλειο, μετατρέπουμε τα Ενετικά Τείχη σ’ ένα ζωντανό και ενεργό χώρο άθλησης και κοινωνικής συνάντησης όλο τον χρόνο, για όλους, ανεξάρτητα από την ηλικία, τη φυσική κατάσταση ή την αθλητική εμπειρία. Στα Ενετικά Τείχη μας ο πολιτισμός και ο αθλητισμός θα συνυπάρχουν αρμονικά και θα αλληλοενισχύονται.

Θυμίζω ότι η νέα αυτή δράση του Δήμου μας πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης (ΠΣΠΑ) που έχουμε υπογράψει με το Υπουργείο Πολιτισμού (το οποίο και την χρηματοδοτεί) και την Περιφέρεια Κρήτης.

Ευχαριστώ για μια ακόμη φορά όλους τους συνεργάτες μας, αιρετούς, υπηρεσιακούς, εξωτερικούς, καθώς και τους εθελοντές μας για τη συμβολή τους σε αυτή την πρώτη προσπάθεια.

🔘 Το Ηράκλειο ως ελκυστικός τουριστικός προορισμός, 365 ημέρες τον χρόνο

Όπως θα θυμάστε, ο Δήμος Ηρακλείου είναι ένας από τους 13 Δήμους και Περιφέρειες της χώρας, και ένας από τους 20 συνολικά προορισμούς, που έχουν ενταχθεί στην Εθνική Πρωτοβουλία του Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού (Destination Management & Marketing Organization – DMMO).

Tον Απρίλιο του 2025 υπογράψαμε με την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη μνημόνιο συνεργασίας για τη σύσταση και λειτουργία του Οργανισμού, ο οποίος θα προσφέρει, μεταξύ άλλων, ανάλυση δεδομένων της τουριστικής δραστηριότητας, στρατηγικό σχεδιασμό και ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων για την προβολή και διαχείριση του Ηρακλείου ως προορισμού.

Σε αυτό το πλαίσιο, μαζί με τον Αντιδήμαρχο Διοίκησης & Τουρισμού Γιώργο Αγριμανάκη, υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου μας και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ηράκλειο ΜΑΕ, πραγματοποιήσαμε στη Λότζια την πρώτη συνάντηση εργασίας με τα στελέχη της εταιρείας DELOITTE, στην οποία το Υπουργείο Τουρισμού έχει αναθέσει την τεχνική και επιστημονική υποστήριξη της

δημιουργίας και λειτουργίας του DMMO για τη νότια Ελλάδα. Μαζί θέσαμε τις βάσεις και τους στρατηγικούς άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθούμε με στόχο να ενισχυθεί η εξωστρέφεια του Δήμου μας και να αναδειχθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που τον καθιστούν ιδανικό προορισμό 365 ημέρες τον χρόνο, προσελκύοντας τις αντίστοιχες ομάδες ταξιδιωτών.

Αξίζει εδώ να επισημάνω ότι ο DMMO δεν θα ωφελήσει μόνο τον τομέα του τουρισμού. Θα έχει θετικό αντίκτυπο και στην τοπική κοινωνία και επιχειρηματικότητα λειτουργώντας ως μοχλός ανάπτυξης, διασυνδέοντας τον τουριστικό τομέα με άλλους κλάδους, όπως η αγροδιατροφή, η πολιτιστική κληρονομιά και οι νέες τεχνολογίες.

Παράλληλα, ο Οργανισμός θα έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει χρηματοδοτικά εργαλεία όπως τα Ευρωπαϊκά προγράμματα (Interreg, Horizon Europe, Creative Europe, Green Deal, LIFE), τις χρηματοδοτήσεις από το ΕΣΠΑ 2021-2027, καθώς και μέσω συμπράξεων με ιδιωτικούς φορείς και διεθνείς επενδυτές.

🔗 Ακόμα, στα σχόλια θα βρείτε τον σύνδεσμο για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με:

• Τις άμεσες ενέργειες της Τεχνικής μας Υπηρεσίας για την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στο μέγαρο Κοθρή που πραγματοποιήθηκαν με τη συνεργασία της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων.

• Την τοποθέτηση νέου κεντρικού αγωγού ύδρευσης της ΔΕΥΑΗ στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων.

• Τις Αποκριάτικες εκδηλώσεις του Δήμου μας: Το 14ο Παιδικό Κυνήγι Κρυμμένου Θησαυρού (Κυριακή 1/2 στο Πάρκο Γεωργιάδη) που διοργανώνεται με την φροντίδα της ομάδας «Περατζούνια» και της Ακαδημίας των “ALLEGRI”, το 23ο Κυνήγι Κρυμμένου Θησαυρού-«Clessidra di Candia» (Κυριακή 8/2) που διοργανώνεται με την φροντίδα της ομάδας «ΑΝΩ ΚΑΤΩ», καθώς και το ανοικτό κάλεσμα για το Καστρινό Καρναβάλι 2026, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15/2.

• Τις συνδέσεις περιοχών του Ηρακλείου στο νέο δίκτυο ύδρευσης της ΔΕΥΑΗ.

• Την έκθεση «Ο πολυταξιδεμένος Δημήτριος Βικέλας» που συνεχίζεται στην Βικελαία και οργανώνεται από τη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων – Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διοίκησης, Βιβλιοθήκης και Εκδόσεων, με τη συνεργασία της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

• Τη νέα «Πράσινη Αποστολή» της πλατφόρμας ανακύκλωσης Followgreen του Δήμου μας με τίτλο «Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην Υπηρεσία του Πλανήτη», που διοργανώνεται με την φροντίδα της Αντιδημαρχίας Καθαριότητας και έχει στόχο την κινητοποίηση μικρών και μεγάλων για την ενίσχυση της ανακύκλωσης.

• Την εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Κοινωνικού Φροντιστηρίου του Δήμου Ηρακλείου που πραγματοποιήσαμε μαζί με Αντιδήμαρχο Παιδείας Αντώνη Περισυνάκη, την Αντιδήμαρχο Εθελοντισμού Φιλαρέτη Δαφέρμου – Χρονάκη, την Υπεύθυνη του προγράμματος Μέλπω Περιστέρη και καθηγητές του Φροντιστηρίου. Τους ευχαριστώ όλους και όλες για την καθοριστική συμβολή τους στην επιτυχία του θεσμού, που οδήγησε το 2025 σε καταπληκτικές επιδόσεις των μαθητών μας στις πανελλήνιες εξετάσεις.

• Τη στελέχωση της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης, ένα ζήτημα υψηλής προτεραιότητας για τη Δημοτική μας Αρχή.

• Το νέο βιωματικό εργαστήριο φωτογραφίας και αυτογνωσίας με δωρεάν συμμετοχή, με το οποίο εμπλουτίζεται το πρόγραμμα «Διά…Δήμου Μάθηση» που οργανώνει η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού.

• Την εκδήλωση που διοργάνωσαν οι εθελοντές του Κυνοκομείου του Δήμου μας στο αίθριο της Λότζια, με στόχο «Μια Χρονιά Γεμάτη Σπίτια». Η προσέλευση του κόσμου επιβεβαίωσε ότι η κοινωνία είναι έτοιμη να ακούσει και να στηρίξει. Οι εθελοντές, κυρίως νέοι άνθρωποι με αγάπη και σεβασμό για τα ζώα, έστειλαν το μήνυμα ότι η φροντίδα των αδύναμων πλασμάτων που δεν έχουν φωνή είναι δείγμα πολιτισμού, ανθρωπιάς και πνευματικής ωριμότητας.

Με ένα μεγάλο ευχαριστώ σ’ εσάς για τον χρόνο σας, περιμένω τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Να είστε καλά!