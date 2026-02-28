Ηράκλειο: «Καμπανάκι» από το Λιμεναρχείο για τον καιρό της Κυριακής (01/03)

Ισχυροί άνεμοι έως 7 μποφόρ θα πνέουν αύριο στην Κρήτη.
«Καμπανάκι» για τον καιρό της Κυριακής (01/03) χτυπάει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, υπογραμμίζοντας πως στο νησί θα πνέουν άνεμοι που θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ, και εφιστώντας την προσοχή, στους ιδιοκτήτες σκαφών να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.
Στην ανακοίνωση του το Λιμεναρχείο Ηρακλείου αναφέρει: «Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου ανακοινώνει ότι σύμφωνα με δελτίο πρόγνωσης καιρού της Ε.Μ.Υ./Ε.Μ.Κ. 28-02-2026 13:00 τοπική για αύριο Κυριακή 01-03-2026 θα επικρατήσουν τα κάτωθι καιρικά φαινόμενα:
Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στη βόρεια Κρήτη μέχρι το απόγευμα.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και μέχρι το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 και στην Κρήτη έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.
Καλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες ελλιμενιζόμενων στην περιοχή μας πλοίων και μικρών σκαφών να λάβουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλούς πρόσδεσης των σκαφών τους.
Ορμούντα επαγγελματικά αλιευτικά – πλοία αναψυχής και μικρά σκάφη να αποφύγουν δραστηριοποίηση τους κατά τον χρόνο ισχύος δελτίου καιρικών φαινομένων.
Ρυμουλκά – ναυαγοσωστικά – αλιευτικά και εθελοντικές ομάδες καλούνται να βρίσκονται σε άμεση ετοιμότητα για παροχή συνδρομής σε περίπτωση που απαιτηθεί.
Καλούνται τα τοπικά έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης για τη συχνή αναμετάδοση των παραπάνω εντολών-οδηγιών καθ’ όλη τη διάρκεια που θα βρίσκονται σε ισχύ τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.
Τέλος, γνωρίζεται ότι το κεντρικό λιμεναρχείο Ηρακλείου έχει θέσει σε ετοιμότητα όλο το προσωπικό και τα διατιθέμενα πλωτά και χερσαία μέσα προς αντιμετώπιση περιστατικών παροχής βοήθειας σε τυχόν κινδυνεύοντα πλοία, μικρά σκάφη και πρόσωπα».
