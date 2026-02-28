Χανιά | Σε πολεμική ετοιμότητα τέθηκε η βάση της Σούδας – Φόβοι στοχοποίησης της Κρήτης από το Ιράν

Η εσπευσμένη, αν και εντυπωσιακή, πρόσκληση του Αμερικανού ΥΠΕΞ Ρούμπιο στην Ελληνα ομόλογό του Γεραπετρίτη την περασμένη Πέμπτη στον Λευκό Οίκο είχε ως πρωτεύον και επείγον θέμα την αμερικανική βάση στη Σούδα και την εμπλοκή της στις επικείμενες (;) αμερικανικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν.
φωνα με διπλωματικές πηγές που δεν επιδέχονται αμφισβήτησης, η αμερικανική πλευρά ζήτησε από την ελληνική κυβέρνηση την απρόσκοπτη διευκόλυνση ανεφοδιασμών αμερικανικών πλοίων και αεροσκαφών στη Σούδα καθώς και την πλήρη υποστήριξη των αμερικανικών επιχειρήσεων στην περιοχή.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η αμερικανική πλευρά ζήτησε την αναδιάταξη σε χώρους της βάσης ώστε να μπορούν να σταθμεύουν και να απογειώνονται περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη. Η ελληνική κυβέρνηση δεσμεύτηκε να μεταφέρει στη Σούδα, για την προστασία της περιοχής, ένα σύστημα πυραύλων Patriot από την ενδοχώρα, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι οι ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να εμπλακούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην αμερικανοϊρανική σύγκρουση.
Σημειώνεται ότι η αμερικανική κυβέρνηση είχε διαβουλευτεί σε ανώτατο επίπεδο με την ελληνική κυβέρνηση για την πλήρη διαθεσιμότητα της βάσης της Σούδας σε δυνάμει αμερικανικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν και κατόπιν εκλήθη ο κ. Γεραπετρίτης από τον ομόλογό του Ρούμπιο στον Λευκό Οίκο.
Οι εξελίξεις αυτές είναι πρωτόγνωρες στην περιοχή, καθώς για πρώτη φορά στις πρόσφατες δεκαετίες η Τουρκία έχει αποκλειστεί από οποιαδήποτε στρατιωτική και επιχειρησιακή δραστηριότητα με αμερικανικές επιχειρήσεις στην περιοχή. Για πρώτη φορά στην ιστορία τους η βάση του Ιντσιρλίκ και τα αεροδρόμια του Νταλαμάν και της Κόνυα έχουν βάλει λουκέτο και δεν πρόκειται να συμμετάσχουν ή να συνδράμουν σε καμιά αμερικανική ενέργεια στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και ειδικά στο Ιράν.
Το γεγονός αυτό ερμηνεύει το αυξημένο αμερικανικό ενδιαφέρον για τη λειτουργία της βάσης της Σούδας στις αμερικανικές επιχειρήσεις στο Ιράν, ανατρέποντας την «παραδοσιακή» συνεργασία Τουρκίας – ΗΠΑ σε επιχειρήσεις στην περιοχή. Ετσι, η Ελλάδα, λόγω Σούδας, αναβαθμίζεται επιχειρησιακά και στρατιωτικά από τις ΗΠΑ στην περιοχή – χωρίς να συμμετέχουν στρατιωτικά οι ελληνικές Ε.Δ. στις επιθετικές αμερικανικές στρατιωτικές ενέργειες εναντίον του Ιράν.
Με το «σβήσιμο» της Τουρκίας από τον χάρτη των πιθανών αμερικανικών επιχειρήσεων, οι δύο «πόλοι» στρατιωτικής και επιχειρησιακής υποστήριξης των ΗΠΑ στην περιοχή είναι το Ισραήλ και η βάση της Σούδας.
Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, στη Σούδα αυτή τη στιγμή έχουν από 2 F-35, 4 Α-10, 5 Air refueling KC-135 για τον ανεφοδιασμό αεροσκαφών στον αέρα, 3 «Ποσειδών» ναυτικής συνδρομής κ.α
Σημειώνεται ότι οι ανεφοδιασμοί των αμερικανικών αεροσκαφών μέσα στο FIR Αθηνών γίνονται σε εφαρμογή του σχετικού ΜΟΥ Ελλάδας – ΗΠΑ, σύμφωνα με το οποίο τα αμερικανικά αεροσκάφη καταθέτουν σχέδια πτήσης και σέβονται τα 10 ν.μ. του ΕΕΧ.
Η μεγαλύτερη εμπλοκή της Σούδας στις αμερικανικές επιχειρήσεις εγκυμονεί και κινδύνους στοχοποίησης της Σούδας και της Κρήτης συνολικά από τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις.
Ως γνωστόν, το Ιράν διαθέτει αριθμό βαλλιστικών πυραύλων που μπορούν να πλήξουν τόσο το Ισραήλ, κατά κύριο λόγο, όσο και τη Σούδα.
Το Ισραήλ διαθέτει τον «σιδερένιο θόλο», ο οποίος όμως είναι αναποτελεσματικός όταν αυτός υπερφορτωθεί. Η προστασία της Σούδας και της Κρήτης γενικότερα επαφίεται στην αμερικανική αντιπυραυλική προστασία, για την οποία όμως δεν υπάρχουν περισσότερες επιχειρησιακές λεπτομέρειες.
Και το ευτράπελο της μέχρι τώρα εικόνας: Το αεροπλανοφόρο Φορντ κατέπλευσε στη Σούδα με χαλασμένο το ειδικό σύστημα αποχέτευσης αέρος, με αποτέλεσμα τα ανθρώπινα απόβλητα να συσσωρεύονται στο σκάφος. Αναζητήθηκαν επομένως συνεργεία για την αποκατάσταση της βλάβης, με συνδρομή προφανώς και του αθάνατου ελληνικού «Αχόρταγου».
