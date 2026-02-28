Τι συζητήθηκε στο ΚΥΣΕΑ: Προτεραιότητα η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών και της ναυσιπλοΐας στη Μέση Ανατολή

Αναβαθμίζονται τα μέτρα ασφαλείας που ισχύουν για στόχους αμερικανικού και ισραηλινού ενδιαφέροντος, όπως οι νατοϊκές βάσεις Σούδας και Αλεξανδρούπολης αλλά και οι πρεσβείες των ΗΠΑ και του Ισραήλ -Συνομιλία Μητσοτάκη με Χριστοδουλίδη.
Στη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, αξιολογήθηκαν όλα τα νέα δεδομένα που δημιουργούνται στην περιοχή της Μέσης Ανατολής μετά την συντονισμένη πυραυλική επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν.
Είναι σαφές ότι υπάρχουν ακόμα πολλοί άγνωστοι στην εξίσωση: πόσο θα διαρκέσει η επιχείρηση, ποιας ισχύος θα είναι η απάντηση του Ιράν, πόσο θα αντέξει το καθεστώς της Τεχεράνης κ.ο.κ. Σε όλα αυτά τα ερωτήματα δεν υπάρχει απάντηση και ρεαλιστικά κανείς στην Ευρώπη δεν έχει αυτή τη στιγμή. Η συνεδρίαση διήρκεσε μια ώρα και έγινε αξιολόγηση των δεδομένων στο πεδίο και των πρώτων διαθέσιμων πληροφοριών, από διαφορετικές πηγές.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τέθηκαν επί τάπητος βασικές προτεραιότητες, ξεκινώντας από τους Έλληνες πολίτες σε χώρες του Κόλπου και της Αραβικής Χερσονήσου. Φερ’ ειπείν, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα υπάρχουν 12.500 Έλληνες και σε αρκετές χώρες υπάρχουν μόνιμοι κάτοικοι και Έλληνες επισκέπτες. Υπάρχουν επί τάπητος σχέδια εκκένωσης, εφόσον αυτό χρειαστεί, όμως ακόμα δεν έχει κριθεί απαραίτητη η ενεργοποίησή τους.
Επίσης υπάρχει ελληνικό στρατιωτικό προσωπικό στην περιοχή: η φρεγάτα ΥΔΡΑ που πλέει στην Ερυθρα Θάλασσα ως μέρος της επιχείρησης ASPIDES, αλλά και 180 στρατιωτικοί που είναι στη Σαουδική Αραβία ως συνοδευτική δύναμη για τη συστοιχία Patriot που έχει παραχωρηθεί στο Ριάντ.
Ως προς την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, σύμφωνα με πληροφορίες στον ευρύτερο Περσικό Κόλπο υπάρχουν 10 πλοία ελληνικής σημαίας και 50 ελληνόκτητα, συνεπώς υπάρχει κινητοποίηση πρωτίστως για την ασφάλεια των πληρωμάτων. Από τον θάλαμο επιχειρήσεων του υπουργείου Ναυτιλίας είναι σε ανοιχτή γραμμή με τις εταιρίες, προκειμένου να αποφεύγονται τα στενά του Ορμούζ.
Παράλληλα, όπως και σε άλλες τέτοιες περιπτώσεις, αναβαθμίζονται τα μέτρα ασφαλείας που ισχύουν για στόχους αμερικανικού και ισραηλινού ενδιαφέροντος. Αυτό περιλαμβάνει τις νατοϊκές βάσεις, όπως η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη, αλλά και οι πρεσβείες των ΗΠΑ και του Ισραήλ.
Σύμφωνα με πηγές από το Μαξίμου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε πριν από λίγη ώρα για τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή και με τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη.
Γεραπετρίτης : Καλώ τους Έλληνες πολίτες στην περιοχή να παραμένουν σε ασφαλή τόπο και να ακολουθούν τις οδηγίες των πρεσβειών μας
Σε δηλώσεις του, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του ΚΥΣΕΑ, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίσης τόνισε ότι η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται σε διαρκή επαφή και συντονισμό με τους συμμάχους και εταίρους μας, για κοινή γραμμή.
Επεσήμανε ότι η προτεραιότητα είναι η μέριμνα των Ελλήνων πολιτών στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, υπενθυμίζοντας ότι ήδη λειτουργούν στις διπλωματικές μας αποστολές τηλεφωνικές γραμμές στις οποίες μπορούν να απευθύνονται όλοι οι πολίτες.
«Καλώ τους Έλληνες πολίτες να παραμείνουν σε ασφαλή μέρη και να ακολουθούν τις οδηγίες των οικείων πρεσβειών μας» είπε επίσης ενώ διαβεβαίωσε ότι, εφόσον απαιτηθεί, υπάρχει συγκεκριμένο πλάνο για ασφαλή εκκένωση.
«Εάν απαιτηθεί, η Ελληνική Πολιτεία, το υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη έτοιμο το πλάνο για την οποιαδήποτε εκκένωση της περιοχής» είπε με έμφαση ο κ. Γεραπετρίτης.
Πρόσθεσε επίσης ότι το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής βρίσκεται σε επαφή με τα πλοία που βρίσκονται στον Περσικό Κόλπο, τα οποία φέρουν ελληνική σημαία «και φροντίζει έτσι ώστε να υπάρχει μία διαρκής επικοινωνία».
«Είμαστε σε θέση να διαβεβαιώσουμε ότι η Ελληνική Πολιτεία θα τηρήσει και στην περίπτωση αυτή μία στάση αρχής για την ασφάλεια όλων των Ελλήνων», κατέληξε ο υπουργός Εξωτερικών.