Απίστευτος Καραλής με 6,17μ.: Αφησε πίσω του τον θρυλικό Μπούμπκα!

Αλμα χωρίς προηγούμενο από τον Εμμανουήλ Καραλή στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στην Παιανία!

Ο Εμμανουήλ Καραλής… πέταξε στα 6,17μ. στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κάνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ ανοιχτού και κλειστού στίβου κι ενώ σε προηγούμενη προσπάθειά του είχε κάνει πανελλήνιο ρεκόρ κλειστού με 6.07μ.!

Μάλιστα, πέρασε πάρα πολύ καθαρά τον πήχη, δείχνοντας πως δε θα αργήσει να κάνει άλμα μεγαλύτερο των 6.20μ.

Με το άλμα του στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου, ο Μανόλο άφησε πίσω του τον θρυλικό Μπούμπκα με 6.15μ και τον απίθανο Γάλλο Λαβιλενί με 6.16μ και μπροστά του είναι μόνο ο Ντουπλάντις με 6.30μ.

 

Cretalive

Τι συζητήθηκε στο ΚΥΣΕΑ: Προτεραιότητα η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών και της ναυσιπλοΐας στη Μέση Ανατολή
Μενδώνη: Κτήμα του Ελληνικού Δημοσίου οι φωτογραφίες των εκτελεσμένων της Καισαριανής
Απρόσκοπτα και με σημαντική πρόοδο οι αρχαιολογικές εργασίες στην Παπούρα

ΠΚ team ΠΚ team -
Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση της ΕΦΑ Ηρακλείου στον Δήμο...

Μενδώνη: Κτήμα του Ελληνικού Δημοσίου οι φωτογραφίες των εκτελεσμένων της Καισαριανής

ΠΚ team ΠΚ team -
Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη προχώρησε σε δήλωση σχετικά...

Τι συζητήθηκε στο ΚΥΣΕΑ: Προτεραιότητα η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών και της ναυσιπλοΐας στη Μέση Ανατολή

ΠΚ team ΠΚ team -
Αναβαθμίζονται τα μέτρα ασφαλείας που ισχύουν για στόχους αμερικανικού...

Χανιά | Σε πολεμική ετοιμότητα τέθηκε η βάση της Σούδας – Φόβοι στοχοποίησης της Κρήτης από το Ιράν

ΠΚ team ΠΚ team -
Η εσπευσμένη, αν και εντυπωσιακή, πρόσκληση του Αμερικανού ΥΠΕΞ...

