Απίστευτος Καραλής με 6,17μ.: Αφησε πίσω του τον θρυλικό Μπούμπκα!

Αλμα χωρίς προηγούμενο από τον Εμμανουήλ Καραλή στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στην Παιανία!
Ο Εμμανουήλ Καραλής… πέταξε στα 6,17μ. στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κάνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ ανοιχτού και κλειστού στίβου κι ενώ σε προηγούμενη προσπάθειά του είχε κάνει πανελλήνιο ρεκόρ κλειστού με 6.07μ.!
Μάλιστα, πέρασε πάρα πολύ καθαρά τον πήχη, δείχνοντας πως δε θα αργήσει να κάνει άλμα μεγαλύτερο των 6.20μ.
Με το άλμα του στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου, ο Μανόλο άφησε πίσω του τον θρυλικό Μπούμπκα με 6.15μ και τον απίθανο Γάλλο Λαβιλενί με 6.16μ και μπροστά του είναι μόνο ο Ντουπλάντις με 6.30μ.
Cretalive