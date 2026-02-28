Μενδώνη: Κτήμα του Ελληνικού Δημοσίου οι φωτογραφίες των εκτελεσμένων της Καισαριανής

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη προχώρησε σε δήλωση σχετικά με τις 262 φωτογραφίες.
Ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση κυριότητας της φωτογραφικής συλλογής, από την οποία προήλθαν οι φωτογραφίες των εκτελεσμένων της Καισαριανής.
262 φωτογραφίες, τα 16 έγγραφα και τα 4 παλαιά χαρτονομίσματα
Τα αρμόδια στελέχη του υπουργείου Πολιτισμού, με τη συνδρομή της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βέλγιο, παρέλαβαν τις 262 φωτογραφίες, τα 16 έγγραφα και τα 4 παλαιά χαρτονομίσματα, τα οποία είχε εκθέσει προς πώληση ο Βέλγος συλλέκτης στο διαδικτυακό τόπο δημοπρασιών, πριν από δύο εβδομάδες, ακριβώς.