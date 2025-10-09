ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Με εξαιρετική επιτυχία οι διήμερες εργασίες του 7ου Διεθνούς Συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Δικτύου Κέντρων Οικογενειακής Δικαιοσύνης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με την ανάδειξη του ρόλου της συνεργασίας, της θεσμικής ευθύνης και της κοινωνικής εγρήγορσης ως θεμελίων μιας κοινωνίας χωρίς φόβο και σιωπή, ολοκληρώθηκαν με εξαιρετική επιτυχία οι διήμερες εργασίες του 7ου Διεθνούς Συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Δικτύου Κέντρων Οικογενειακής Δικαιοσύνης (EFJCA), που συνδιοργανώθηκε στο Ηράκλειο από την Περιφέρειας Κρήτης και τον «Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου».

Στο Συνέδριο, που συγκέντρωσε κορυφαίους εκπροσώπους Θεσμών και Οργανώσεων, επιστήμονες, επαγγελματίες πρώτης γραμμής και επιζώσες έμφυλης βίας, κατατέθηκαν εμπειρίες, πολιτικές, επιστημονική γνώση και ανθρώπινες αφηγήσεις που μετέφεραν ένα ισχυρό μήνυμα κινητοποίησης, αντοχής και ελπίδας, ενώ συζητήθηκαν μέθοδοι ώστε να μετατραπεί η προστασία των γυναικών από ευχή σε σταθερή και βιώσιμη πραγματικότητα.

Στο επίκεντρο βρέθηκε το έργο των Κέντρων Οικογενειακής Δικαιοσύνης, οι καλές πρακτικές που έχουν διαμορφωθεί διεθνώς, αλλά και οι προκλήσεις στην εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης στις χώρες που την έχουν κυρώσει. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο Κέντρο Οικογενειακής Δικαιοσύνης της Κρήτης, το οποίο διαχειρίζεται ο «Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου», παρουσιάζοντας την πολύπλευρη συμβολή του στην υποστήριξη γυναικών και παιδιών.

Οι συμμετέχοντες ανέλυσαν τις διαφορετικές ταχύτητες με τις οποίες κινούνται τα κράτη-μέλη, τα προβλήματα που σε κάποιες περιπτώσεις υπονομεύουν τον αντίκτυπο της Σύμβασης, αλλά και τη σημασία να εδραιωθεί η λειτουργική συνεργασία μεταξύ δημόσιων υπηρεσιών και οργανώσεων υποστήριξης επιζωσών. Παράλληλα, ο ρόλος των Γυναικείων Οργανώσεων αναδείχθηκε ως μοχλός αλλαγής, που μπορεί να οδηγήσει σε θεσμικές τομές και να διασφαλίσει την ουσία της προστασίας.

Στο πλαίσιο των εργασιών, αναλύθηκαν επίσης οι συνέπειες του τραύματος της κακοποίησης και ο τρόπος με τον οποίο οι Υπηρεσίες και οι επαγγελματίες μπορούν να λειτουργούν με τραυματοκεντρική προσέγγιση, εξασφαλίζοντας ουσιαστική και ανθρώπινη στήριξη.

Κορυφαία στιγμή αποτέλεσε το ανοιχτό πάνελ της Ομάδας GREVIO, με τη συμμετοχή και της Ελληνίδας Προέδρου του, Μαρίας-Ανδριανής Κωστοπούλου, όπου αναδείχθηκε η διαφορά πριν και μετά την κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, επισημαίνοντας τη βελτίωση στην προστασία των γυναικών, αλλά και τα πολλά βήματα που ακόμα απαιτούνται.

Το Συνέδριο ολοκληρώθηκε σε κλίμα συγκίνησης, με μελωδίες από τη Χορωδία “Αγγέλων Ωδή” του «Συνδέσμου», υπό τη δ/νση της μαέστρου Κικής Καγιαβά, που μετέφεραν το μήνυμα της γυναικείας ενδυνάμωσης, στήριξης και αλληλεγγύης.

Xανιά:Αρχιερατική Θεία Λειτουργία για την 57η Επέτειο...

Από την Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης (ΟΑΚ) ανακοινώνεται ότι η...

Παρατείνονται τα προληπτικά μέτρα για την...

Η Περιφέρεια Κρήτης παρατείνει τα άμεσα, προληπτικά μέτρα για...

Xανιά:Αρχιερατική Θεία Λειτουργία για την 57η Επέτειο...

Από την Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης (ΟΑΚ) ανακοινώνεται ότι η...

Παρατείνονται τα προληπτικά μέτρα για την...

Η Περιφέρεια Κρήτης παρατείνει τα άμεσα, προληπτικά μέτρα για...
Xανιά:Αρχιερατική Θεία Λειτουργία για την 57η Επέτειο των Εγκαινίων της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης

Από την Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης (ΟΑΚ) ανακοινώνεται ότι η...

Παρατείνονται τα προληπτικά μέτρα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων στην Κρήτη Από την Παρασκευή 10 έως και την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Η Περιφέρεια Κρήτης παρατείνει τα άμεσα, προληπτικά μέτρα για...

Δήλωση πρ. Υπουργού – Βουλευτή Ηρακλείου Λευτέρη Αυγενάκη από το Οικο-Θεολογικό Συμπόσιο με θέμα «Οικο-Θεολογία: η δυναμική της συνευθύνης»

«Με ιδιαίτερη χαρά συμμετείχα στο Οικο-Θεολογικό Συμπόσιο με θέμα...

Ρέθυμνο:Το ευχαριστώ του Συλλόγου Γονέων Ατόμων με Αυτισμό προς τη διοργάνωση του Ημιμαραθωνίου Κρήτης

Με ιδιαίτερη συγκίνηση και ευγνωμοσύνη, το Διοικητικό Συμβούλιο και...

