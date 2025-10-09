ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Πρόγραμμα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας σε αλλοδαπούς κρατούμενους του Αγροτικού Καταστήματος Κράτησης Αγιάς: Από το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Χανίων

Το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) του Δήμου Χανίων και το Αγροτικό Κατάστημα Κράτησης Αγιάς έθεσαν τα θεμέλια μιας ξεχωριστής συνεργασίας, με στόχο την κάλυψη των έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών των αλλοδαπών κρατουμένων για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας.

Πέρα από την υλοποίηση του προγράμματος εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας από την εκπαιδευτικό του ΚΕΜ, Ειρήνη Παντελάκη, οι στοχευμένες επισκέψεις ενημερωτικού χαρακτήρα των Κοινωνικών Λειτουργών του Κέντρου, Ρουμπίνης Γλυμιδάκη και Ζένιας Ζέτσεβα, συμβάλλουν στην προετοιμασία των αλλοδαπών κρατουμένων για την ομαλότερη επάνοδό τους στο κοινωνικό σύνολο και τη διευκόλυνση της κοινωνικής τους επανένταξης μετά την αποφυλάκισή τους.

Τα μαθήματα ξεκίνησαν τον Φλεβάρη, παρουσία και της ψυχολόγου του ΚΕΜ, Χριστίνας Μπαλογιάννη, η οποία με τη σειρά της στηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία, όπου με στοχευμένη υποστήριξη και ενθάρρυνση ενισχύει τη συμμετοχή, προλαμβάνοντας τη διαρροή και δημιουργώντας ένα θετικό κλίμα μάθησης, που ενδυναμώνει την προσωπική εξέλιξη των συμμετεχόντων.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στην Κοινωνική Λειτουργό του Α. Κ. Κ. Αγιάς, Ζωή Χατζή, η οποία είναι η βασική συντονίστρια της δράσης. Η κα. Χατζή συμβάλλει καταλυτικά τόσο στην οργάνωση όσο και στην επιτυχή πορεία του εγχειρήματος, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και την ανθρώπινη προσέγγιση, που απαιτεί ένα τέτοιο ευαίσθητο πεδίο παρέμβασης.

