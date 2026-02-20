Αναζήτηση
Ηράκλειο: Νέα αρχή για τα οκτώ ανήλικα αδέλφια στο Βενιζέλειο – Σε δομές και υιοθεσίες με εισαγγελική διάταξη

Ολοκληρώνεται σήμερα η προσωρινή φιλοξενία των οκτώ ανήλικων αδελφών στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου διέμεναν το τελευταίο διάστημα μετά τις δικαστικές εξελίξεις που αφορούν τους γονείς τους και τον παππού τους.

Όπως δήλωσε στο ekriti.gr ο διοικητής του νοσοκομείου Κώστας Δανδουλάκης, τα παιδιά αποχωρούν από τον χώρο που αποτέλεσε για αυτά ένα προσωρινό καταφύγιο, καθώς ενεργοποιήθηκαν οι διαδικασίες για την επόμενη φάση της φιλοξενίας και φροντίδας τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατόπιν σχετικής εισαγγελικής διάταξης, τρία από τα οκτώ παιδιά πρόκειται να μεταφερθούν σε κρατικές δομές φιλοξενίας, ενώ για τα υπόλοιπα πέντε έχει δρομολογηθεί η διαδικασία υιοθεσίας από οικογένειες που είχαν εκδηλώσει από την πρώτη στιγμή ουσιαστικό ενδιαφέρον.

Οι αρμόδιες αρχές κινήθηκαν με γνώμονα, όπως επισημαίνεται, την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ψυχοκοινωνική προστασία των ανηλίκων, με στόχο να εξασφαλιστεί ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον για τη συνέχιση της ζωής τους.

Η υπόθεση των παιδιών είχε προκαλέσει έντονη συγκίνηση στην τοπική κοινωνία του Ηρακλείου και ευρύτερα στην Κρήτη, ενώ κύμα αλληλεγγύης εκδηλώθηκε και από άλλες περιοχές της χώρας. Πολίτες επικοινώνησαν με τις αρμόδιες υπηρεσίες εκφράζοντας πρόθεση στήριξης ή και υιοθεσίας, γεγονός που ανέδειξε τη μεγάλη κοινωνική ευαισθησία που προκάλεσε η συγκεκριμένη υπόθεση.

