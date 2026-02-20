Αναζήτηση
ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Νίκος Καζαντζάκης»: Ξεκίνησε με άνοδο το 2026

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Θετική εικόνα τον Ιανουάριο στην επιβατική κίνηση του αεροδρομίου του Ηρακλείου.

Άνοδο κατά 2% παρουσίασε η επιβατική κίνηση στα 24 αεροδρόμια διαχείρισης της ΥΠΑ, μεταξύ αυτών και το Ηράκλειο, τον Ιανουάριο του 2026, σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2025.

Πρόκειται για τα αεροδρόμια Καλαμάτας, Αλεξανδρούπολης, Λήμνου, Αστυπάλαιας, Ιωαννίνων, Χίου, Κοζάνης, Καστοριάς, Καρπάθου, Κυθήρων, Μήλου, Σκύρου, Νέα Αγχίαλου, Πάρου, Σύρου, ‘Αραξου, Νάξου, Καλύμνου, Ικαρίας, Καστελόριζου, Κάσου, Λέρου, Σητείας και φυσικά Ηρακλείου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, το σύνολο των επιβατών (αφίξεις και αναχωρήσεις επιβατών εξωτερικού και εσωτερικού) Ιανουαρίου 2026 ανήλθε στους 230.700 επιβάτες, έναντι 226.107 επιβατών το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Θετική εικόνα για το «Νίκος Καζαντζάκης», στο ξεκίνημα του 2026

Ενδεικτικά, το αεροδρόμιο Ηρακλείου, τον Ιανουάριο, κατέγραψε άνοδο επιβατικής κίνησης 1,8% σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι. Διακινήθηκαν 138.983 επιβάτες έναντι 136.530 πέρυσι ενώ σε ό,τι αφορά τις πτήσεις, έφθασαν φέτος τις 1.065 έναντι 882 πέρυσι. Επισημαίνεται ότι το «Νίκος Καζαντζάκης» καταγράφει συνεχώς ανοδική πορεία, παρότι τον Ιανουάριο, για μια εβδομάδα οι πτήσεις γίνονταν από τον δευτερεύοντα διάδρομο προσγείωσης, μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας και με μικρότερα αεροπλάνα, λόγω εργασιών αναβάθμισης στον κύριο διάδρομο του αεροδρομίου.

Κατά τα λοιπά, αύξηση κατά 7%, προκύπτει και στην επιβατική κίνηση για τον Ιανουάριο του 2026 στο σύνολο των αεροδρομίων της χώρας, που διεξάγονται εμπορικές πτήσεις. Συγκεκριμένα, η επιβατική κίνηση έφτασε τα 2.908.244, έναντι 2.718.474 επιβατών το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025.

Όσον αφορά τον αριθμό κινήσεων αεροσκαφών (αφίξεις και αναχωρήσεις αεροσκαφών εσωτερικού και εξωτερικού) για τον Ιανουάριο του 2026, στο σύνολο των 39 αεροδρομίων της χώρας, των οποίων τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας ασκεί, κυρίως, η ΥΠΑ, σημειώθηκε αύξηση κατά 6,8% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 25.998 πτήσεις, έναντι 24.332 πτήσεων πέρυσι.

 

Cretalive

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Η είσοδος των φιλάθλων...

0
Τι πρέπει να γνωρίζουν οι φίλαθλοι για το σαββατιάτικο...

Άστατο σκηνικό στο τριήμερο της Αποκριάς στην...

0
Μεταβαλλόμενο σκηνικό του καιρού αναμένεται να επικρατήσει στην Κρήτη...

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Η είσοδος των φιλάθλων...

0
Τι πρέπει να γνωρίζουν οι φίλαθλοι για το σαββατιάτικο...

Άστατο σκηνικό στο τριήμερο της Αποκριάς στην...

0
Μεταβαλλόμενο σκηνικό του καιρού αναμένεται να επικρατήσει στην Κρήτη...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ηράκλειο: Νέα αρχή για τα οκτώ ανήλικα αδέλφια στο Βενιζέλειο – Σε δομές και υιοθεσίες με εισαγγελική διάταξη
Επόμενο άρθρο
Άστατο σκηνικό στο τριήμερο της Αποκριάς στην Κρήτη – Με τι καιρό θα κάνουμε Καθαρά Δευτέρα
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Η είσοδος των φιλάθλων και τα μέτρα ασφαλείας του τελικού στα Δύο Αοράκια

ΠΚ team ΠΚ team -
Τι πρέπει να γνωρίζουν οι φίλαθλοι για το σαββατιάτικο...

Άστατο σκηνικό στο τριήμερο της Αποκριάς στην Κρήτη – Με τι καιρό θα κάνουμε Καθαρά Δευτέρα

ΠΚ team ΠΚ team -
Μεταβαλλόμενο σκηνικό του καιρού αναμένεται να επικρατήσει στην Κρήτη...

Προς απαγόρευση των social media για ανηλίκους έως 15 ετών – Σχέδιο ανακοινώνει η κυβέρνηση

ΠΚ team ΠΚ team -
Το νομικό και τεχνικό πλαίσιο για την απαγόρευση πρόσβασης...

Ηράκλειο: Νέα αρχή για τα οκτώ ανήλικα αδέλφια στο Βενιζέλειο – Σε δομές και υιοθεσίες με εισαγγελική διάταξη

ΠΚ team ΠΚ team -
Ολοκληρώνεται σήμερα η προσωρινή φιλοξενία των οκτώ ανήλικων αδελφών...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST