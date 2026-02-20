Αναζήτηση
Άστατο σκηνικό στο τριήμερο της Αποκριάς στην Κρήτη – Με τι καιρό θα κάνουμε Καθαρά Δευτέρα

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Μεταβαλλόμενο σκηνικό του καιρού αναμένεται να επικρατήσει στην Κρήτη κατά τη διάρκεια του αποκριάτικου τριημέρου, επηρεάζοντας τόσο τους κατοίκους όσο και τους επισκέπτες του νησιού. Από το βράδυ της Παρασκευής, η επικράτηση βόρειου ρεύματος φέρνει ασθενείς, παροδικές βροχές και σταδιακή ενίσχυση των ανέμων.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο και αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Δήμος Χανίων, Μανόλη Λέκκα, διαταραχή που κινείται από τα δυτικά θα μεταβάλει το καιρικό τοπίο. Όπως επισημαίνει, τα φαινόμενα θα κάνουν την εμφάνισή τους από το βράδυ της Παρασκευής, θα συνεχιστούν με αστάθεια το Σάββατο και θα συνοδευτούν από ενισχυμένους βοριάδες την Κυριακή, οι οποίοι θα δυναμώσουν κυρίως από το απόγευμα και μετά.

Το Σάββατο θα ξεκινήσει με γενικά αίθριες συνθήκες, ωστόσο όσο θα περνούν οι ώρες αναμένονται τοπικές βροχές, οι οποίες σε ορισμένες περιοχές δεν αποκλείεται να έχουν ένταση. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 3 έως 4 Μποφόρ και στα πελάγη έως 5, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Ιδιαίτερα για τις απογευματινές ώρες, κυρίως στις νότιες περιοχές, οι καρναβαλικές εκδηλώσεις εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθούν χωρίς σημαντικά προβλήματα, καθώς τα φαινόμενα στα βόρεια θα υποχωρήσουν μετά τις 16:00–17:00.

Την Κυριακή, οπότε κορυφώνονται οι εκδηλώσεις της Αποκριάς, το βόρειο ρεύμα θα ενισχυθεί. Το πρωί οι άνεμοι θα είναι ασθενείς έως μέτριοι, όμως από το απόγευμα τοπικά θα φτάσουν ακόμη και τα 6 Μποφόρ. Παράλληλα, ψυχρότερη αέρια μάζα θα οδηγήσει σε μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Στα βόρεια του νησιού οι βροχές προβλέπονται εντονότερες από το μεσημέρι και μετά, ενώ στις νότιες περιοχές ο καιρός θα παραμείνει γενικά πιο ήπιος.

Η εικόνα βελτιώνεται την Καθαρά Δευτέρα. Τις πρώτες πρωινές ώρες θα σημειωθούν νεφώσεις και πιθανώς ασθενείς τοπικές βροχές, όμως γρήγορα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι συνθήκες αναμένονται ευνοϊκές για τα παραδοσιακά Κούλουμα και το πέταγμα του χαρταετού. Οι βοριάδες στα δυτικά θα διατηρηθούν γύρω στα 4 Μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα είναι αρχικά πιο ενισχυμένοι, με τάση εξασθένησης στη συνέχεια.

Μετά το πέρας του τριημέρου, η νέα εβδομάδα προβλέπεται να κυλήσει με σαφώς καλύτερες καιρικές συνθήκες, δίνοντας ανάσα έπειτα από την πρόσκαιρη αστάθεια.

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Η είσοδος των φιλάθλων...

0
Τι πρέπει να γνωρίζουν οι φίλαθλοι για το σαββατιάτικο...

«Νίκος Καζαντζάκης»: Ξεκίνησε με άνοδο το 2026

0
Θετική εικόνα τον Ιανουάριο στην επιβατική κίνηση του αεροδρομίου...

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Η είσοδος των φιλάθλων...

0
Τι πρέπει να γνωρίζουν οι φίλαθλοι για το σαββατιάτικο...

«Νίκος Καζαντζάκης»: Ξεκίνησε με άνοδο το 2026

0
Θετική εικόνα τον Ιανουάριο στην επιβατική κίνηση του αεροδρομίου...
ΠΚ team
ΠΚ team
