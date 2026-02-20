Αναζήτηση
ΑΘΛΗΤΙΚΑΕΛΛΑΔΑΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Η είσοδος των φιλάθλων και τα μέτρα ασφαλείας του τελικού στα Δύο Αοράκια

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι φίλαθλοι για το σαββατιάτικο τελικό.

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός συγκρούονται στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας στο μπάσκετ, ο οποίος θα διεξαχθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης το βράδυ του Σαββάτου (20:00, 21/2/2026, ΕΡΤ2ΣΠΟΡ).

Οι θύρες θα ανοίξουν δύο ώρες πριν την έναρξη του αγώνα, δηλαδή στις 18:00.

Η είσοδος θα γίνεται στο γήπεδο αυστηρά και ΜΟΝΟ με τη χρήση της εφαρμογής του Gov.gr Wallet. Όσοι δεν την έχουν εγκαταστήσει ακόμα στο κινητό τους τηλέφωνο, να το πράξουν άμεσα, για να μην υπάρξει ταλαιπωρία κατά την είσοδο των φιλάθλων. Η εφαρμογή Gov.gr Wallet είναι διαθέσιμη για λήψη από το Google Play και το App Store.

Σημειώνεται ότι δεν θα λειτουργήσει εκδοτήριο στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου, ενώ οι θέσεις των ΑμΕΑ έχουν εξαντληθεί. Υπενθυμίζεται ότι η είσοδος για παιδιά ως τριών ετών είναι ελεύθερη, αλλά χωρίς εξασφαλισμένη θέση.

Απαγορεύεται η ανάρτηση οποιουδήποτε πανό καθώς και τα διακριτικά ομάδων. Ο χώρος του γηπέδου θα βιντεοσκοπείται από κλειστό κύκλωμα ασφάλειας.

Η ελληνική αστυνομία έχει λάβει εισαγγελική άδεια συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με την χρήση κινητών συσκευών καταγραφής, εντός και εκτός των αθλητικών εγκαταστάσεων, για αποτροπή πράξεων βίας.

 

Cretalive

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Άστατο σκηνικό στο τριήμερο της Αποκριάς στην...

0
Μεταβαλλόμενο σκηνικό του καιρού αναμένεται να επικρατήσει στην Κρήτη...

«Νίκος Καζαντζάκης»: Ξεκίνησε με άνοδο το 2026

0
Θετική εικόνα τον Ιανουάριο στην επιβατική κίνηση του αεροδρομίου...

Άστατο σκηνικό στο τριήμερο της Αποκριάς στην...

0
Μεταβαλλόμενο σκηνικό του καιρού αναμένεται να επικρατήσει στην Κρήτη...

«Νίκος Καζαντζάκης»: Ξεκίνησε με άνοδο το 2026

0
Θετική εικόνα τον Ιανουάριο στην επιβατική κίνηση του αεροδρομίου...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Άστατο σκηνικό στο τριήμερο της Αποκριάς στην Κρήτη – Με τι καιρό θα κάνουμε Καθαρά Δευτέρα
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Άστατο σκηνικό στο τριήμερο της Αποκριάς στην Κρήτη – Με τι καιρό θα κάνουμε Καθαρά Δευτέρα

ΠΚ team ΠΚ team -
Μεταβαλλόμενο σκηνικό του καιρού αναμένεται να επικρατήσει στην Κρήτη...

«Νίκος Καζαντζάκης»: Ξεκίνησε με άνοδο το 2026

ΠΚ team ΠΚ team -
Θετική εικόνα τον Ιανουάριο στην επιβατική κίνηση του αεροδρομίου...

Προς απαγόρευση των social media για ανηλίκους έως 15 ετών – Σχέδιο ανακοινώνει η κυβέρνηση

ΠΚ team ΠΚ team -
Το νομικό και τεχνικό πλαίσιο για την απαγόρευση πρόσβασης...

Ηράκλειο: Νέα αρχή για τα οκτώ ανήλικα αδέλφια στο Βενιζέλειο – Σε δομές και υιοθεσίες με εισαγγελική διάταξη

ΠΚ team ΠΚ team -
Ολοκληρώνεται σήμερα η προσωρινή φιλοξενία των οκτώ ανήλικων αδελφών...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST