The Land of Dream – Μάνος Χατζιδάκις στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου

Παρασκευή 20 και Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026, στις 20:30, στην Αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού», το πρώτο μεγάλο αφιέρωμα Ελληνικού πολιτιστικού οργανισμού για το έτος Χατζιδάκι

Το ΠΣΚΗ θα είναι ο πρώτος πολιτιστικός της χώρας που πραγματοποιεί μεγάλο αφιέρωμα στον κορυφαίο Μάνο Χατζιδάκι για το έτος 2026 το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως «Έτος Χατζιδάκι», με δυο ιδιαίτερες βραδιές χορού στην αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού».

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει τις αξεπέραστες μελωδίες του Μάνου Χατζιδάκι, να συνομιλούν με την εκφραστικότητα της χορευτικής κίνησης.

Η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Δήμου Ηρακλείου θα ερμηνεύσει τη Sweet Suite του Νίκου Κυπουργού, ένα έργο – φόρο τιμής στον Μάνο Χατζιδάκι, βασισμένο σε μουσικά θέματά του από εννέα κινηματογραφικές ταινίες. Η μπαγκέτα του αρχιμουσικού Γιάννη Πρωτόπαπα θα δώσει πνοή σε διαχρονικά αγαπημένες μελωδίες, που παίρνουν σχήμα και μορφή επί σκηνής για να οδηγήσουν το κοινό σε ένα νοσταλγικό μουσικοχορευτικό ταξίδι, υπό την ευρηματική χορογραφική επιμέλεια της Μαρίας Κουσουνή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μουσική της παράστασης, η οποία κυκλοφορεί σε CD από την Minos EMI, με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης υπό τη διεύθυνση του Μύρωνα Μιχαηλίδη, θα αποδοθεί για πρώτη φορά ολόκληρη ζωντανά και μάλιστα με μπαλέτο.

Συντελεστές

• Χορογραφική επιμέλεια / Χορογραφίες: Μαρία Κουσουνή

• Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κρήτης Δήμου Ηρακλείου (ΣΟΝΚΔΗ)

• Μουσική διεύθυνση: Γιάννης Πρωτόπαπας

Προπώληση Εισιτηρίων

Η προπώληση των εισιτηρίων αξίας 18€, 14€ και 12€ (γενική είσοδος) και 10€ και 8€ (*άνεργοι, ΑμεΑ, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, νέοι έως 25 ετών) συνεχίζεται και το κοινό μπορεί να τα προμηθευτεί από

– Το Βιβλιοπωλείο Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης (Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο: 09:30 – 14:30 και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 09:30 – 14:00 & 17:30 – 20:30, τηλ. 2813409247)

– Την ticketservices.gr,

– Το ΠΣΚΗ, πριν από την έναρξη της εκδήλωσης.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=jqRbPQDc7m4