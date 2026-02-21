Αναζήτηση
Συνεδριάζει την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμαρίου

Ημερομηνία:

Την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 15:00 θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρίου.
Ακολουθεί η ημερησία διάταξη της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:

1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2026.

2. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Συντήρηση Σχολικών
Κτιρίων”, προϋπολογισμού 14.301,74 €.

3. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: “Εργασίες
Αποκατάστασης Ζημιών από Πλημμύρες στο Δήμο Αμαρίου”, προϋπολογισμού
22.639,78 €.

4. Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Γ΄
και Δ΄ Τριμήνου 2025.

5. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσεως), έτους 2024.
6. Τροποποίηση της υπ’ αρίθμ. 133/1.10.2021 Απόφασης Δ.Σ. περί έγκρισης του
Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου
Αμαρίου, με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ»

7. Τροποποίηση της υπ’ αρίθμ. 122/17.12.2022 Απόφασης του Δ.Σ. περί έγκρισης του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων του Δήμου Αμαρίου, με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ».

