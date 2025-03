Ηράκλειο:Νέα μαέστρος και συνοδός πιανίστας για τις Δημοτικές Χορωδίες του Δήμου Χερσονήσου

Στην υπογραφή της σύμβασης για Μαέστρο Δημοτικής Χορωδίας Δήμου Χερσονήσου, αλλά και για συνοδό πιάνου της Δημοτικής Χορωδίας, προχώρησε ο Δήμος Χερσονήσου με την μαέστρο κ. Λένα Χατζηγεωργίου και τον πιανίστα κ. Νικόλαο Κοκκίνη. Η υπογραφή της σύμβασης πραγματοποιήθηκε παρουσία του Δημάρχου Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη και της Αντιδημάρχου κ. Δέσποινας Πλευράκη.

Ως μαέστρος η κ. Χατζηεωργίου αναλαμβάνει μεταξύ άλλων, την καλλιτεχνική καθοδήγηση των χορωδιών, την διδασκαλία και τεχνική βελτίωση, την οργάνωση δράσεων κι εκδηλώσεων, τον συντονισμό με μουσικούς συνεργάτες και καλλιτεχνικούς παράγοντες, τη διοργάνωση συναυλιών, την προώθηση του πολιτισμού, την ενίσχυση συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας σε πολιτιστικές δραστηριότητες, τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα και την οργάνωση εργαστηρίων για τους χορωδούς και την ευρύτερη κοινότητα.

Στις συμβάσεις της μαέστρου και του συνοδού πιάνου, περιλαμβάνονται για το τμήμα Μικτής Χορωδίας Ενηλίκων δύο πρόβες την εβδομάδα διάρκειας δύο ωρών, μία πρόβα μίας ώρας για τους ωφελούμενους του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και δέκα εμφανίσεις, στη διάρκεια της ετήσιας σύμβασης.

Για την παιδική – εφηβική χορωδία επίσης περιλαμβάνονται δύο πρόβες την εβδομάδα διάρκειας 1,5 ώρας και πέντε συνολικά εμφανίσεις στη διάρκεια της σύμβασης. Αρμόδια για την παρακολούθηση της σύμβασης έως και την ολοκλήρωση της ορίζονται η αρμόδια Αντιδημαρχία Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Ισότητας κι Εθελοντισμού και η Αντιδήμαρχος κ. Δέσποινα Πλευράκη.

«Η συμβολή και η προσφορά τόσο της μαέστρου κ. Χατζηγεωργίου όσο και του συνοδού πιανίστα κ. Κοκκίνη είναι γνωστή στην ευρύτερη τοπική κοινωνία κι αποδεικνύεται από τα διαπιστευτήρια, την πορεία και την ως τώρα δράση τους» ανέφερε μεταξύ άλλων σε δηλώσεις του κατά την υπογραφή της σύμβασης ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης για να προσθέσει:

«Θεωρούμε ότι μπορούν να προσφέρουν τα μέγιστα στον Δήμο μας, να αναδείξουν τον πολιτισμό μας, να ενισχύσουν τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, αλλά και να οργανώσουν εργαστήρια κι εκπαιδευτικά προγράμματα τόσο για τους χορωδούς, όσο όμως και για όλους τους ενδιαφερόμενους. Εκτιμώ ότι η συγκεκριμένη συνεργασία θα λειτουργήσει προσθετικά και θα αναπτύξει σημαντικά το κομμάτι του Πολιτισμού εν γένει».

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΕΝΑΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ

Λένα Χατζηγεωργίου( Μαέστρος-Μονωδός)

Γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης.

Απέκτησε δίπλωμα Μονωδίας με καθηγήτρια τη Γιολάντα ντι Τάσσο.

Σπούδασε ανώτερα θεωρητικά (Αρμονία, Αντίστιξη με καθηγητή τον Κ. Ευαγγελάτο και Φούγκα με τον Γ. Κιαγιαδάκη).

Έχει παρακολουθήσει μαθήματα και σεμινάρια Διεύθυνσης Χορωδίας και Ορχήστρας με τους Μίλτο Λογιάδη Μιχάλη Οικονόμου, Αντώνη Κοντογεωργίου, , Φαίδρα Γιαννέλου και Μιχάλη Πατσέα και απέκτησε δίπλωμα στη Διεύθυνση Χορωδίας με υπεύθυνο καθηγητή τον μαέστρο Μιχάλη Οικονόμου.

Παρακολούθησε μαθήματα υποκριτικής με τον Σέργιο Βαφειάδη και Αντώνη Διαμαντή.

Από το 2004 διευθύνει την χορωδία Ιωνία Αηδών και από το 2010 τη Μικτή, Παιδική και Νεανική Χορωδία της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

Διατέλεσε έκτακτο μέλος της χορωδίας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής συμμετέχοντας στην όπερα «Λομβαρδοί στην πρώτη σταυροφορία» του G.Verdi στο «Requiem» του G. Faure και στη «Μυθωδία» του Β. Παπαθανασίου .

Με την χορωδία της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, έχει συνεργαστεί με την ορχήστρα της ΝΟΠΕΗ, την Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης στο έργο Canto General (υπο την διεύθυνση του μαέστρου Λουκά Καρυτινού), την ορχήστρα Νέων του Δήμου Ηρακλείου υπό την διεύθυνση του Μίλτου Λογιάδη και Φαίδρας Γιαννέλου , με τον μαέστρο Παναγή Μπαρμπάτη στην ιστορική συναυλία «Όλη η Ελλάδα για τον Μίκη» ,με τον Χρήστο Λεοντή στη «Καντάτα Ελευθερίας» και την Ορχήστρα Φιλαρμόνια Αθηνών, στα έργα Άξιον Εστί του Μ. Θεοδωράκη, Carmina Burana, του Carl Orff και «9η Συμφωνία» του Λ.Βαν Μπετόβεν, με τον μαέστρο Μύρωνα Μιχαηλίδη και στη «Λειτουργία του Ορφέα», του Γ. Μαρκόπουλου υπό την διεύθυνση του μαέστρου Ραφαήλ Πυλαρινού, στο «Φυλλάτειν Θερμοπύλας» του Χρήστου Λεοντή υπό την διεύθυνση του Γιάννη Πρωτόπαπα, και με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στην πρώτη παρουσίαση του βραβευμένου έργου “Καντάτα έργο 32″ του Παναγιώτη Φουρναράκη, υπό την διεύθυνση του μαέστρου Μιχάλη Οικονόμου.

Έχει διευθύνει χορωδιακά έργα που γράφτηκαν από την εποχή της Αναγέννησης έως και σύγχρονα.

Το 2018 διεύθυνε τη λειτουργία Gloria του A. Vivaldi.

Εκτός από τις συναυλίες που έχει δώσει ως μαέστρος έχει εμφανιστεί και σε πολλές συναυλίες ως σολίστ Missa Brevis και Requiem του W.A. Mozart, Gloria του A. Vivaldi, Μessiah του Ηandel ,στην όπερα «Μήδεια» στον ομώνυμο ρόλο, του Π. Φουρναράκη , στην οπερέτα « Ο Βαφτιστικός» του Θ. Σακελλαρίδη, στο ρόλο της Βιβίκας , στην όπερα Ριγκολέτο του G.Verdi ως Τζιοβάνα, σε αποσπάσματα από Μusicals και Ελληνικές Οπερέτες καθώς και σε συναυλίες έντεχνης μουσικής και μουσικοθεατρικές παραστάσεις (Η δολοφονία του Μαρά και Σκιές στην Ψυχή τους.

Έχει συνεργαστεί με σπουδαίους τραγουδιστές και μουσικούς, όπως Ηλία Λιούγκο, Βασίλη Λέκκα, Στέφανο Κορκολή, Σοφία Μανουσάκη, Νατάσα Μποφίλιου, Χαράλαμπο Γαργανουράκη,

Γιάννη Κότσιρα, Σόνια Θεοδωρίδου, Ιωάννα Φόρτη, Βαγγέλη Μπουντούνη, String Deamons κ.α.

Από το 2022 μετά από ανάθεση του ΠΣΚΗ, διεύθυνε το Χορωδιακό Σύνολο Ηρακλείου, την πρώτη επαγγελματική χορωδία Κρήτης, διδάσκοντας τη λειτουργία « Requiem» του W.A Mozart και τα χορωδιακά μέρη στις όπερες «Οθέλλος» του G. Verdi , «Κάρμεν» του G. Bizet ,στο «Ελιξιριο του Έρωτα» του G. Donizzeti και την Καβαλερία Ρουστικάνα του P.Mascagni. Συμμετέχει στο ΧΣΗ και ως χορωδός ,στις όπερες «Ιδομενέας Βασιλιάς της Κρήτης» του W.A Mozart , «Ελευθέριος Βενιζέλος» του Δ. Μαραμή, στην Οπερέτα «Ο Βαφτιστικός» του Θ. Σακελλαρίδη. Έχει διδάξει σε Ά/βαθμια και Β/βαθμια εκπαίδευση.

Από το 2001 διδάσκει μονωδία και σύγχρονο τραγούδι.

Βιογραφικό Σημείωμα Νίκος Κοκκίνης

Σπουδές

Πανεπιστήμιο του Λονδίνου / Βασιλική Ακαδημία της Μουσικής

Master of Music στην εκτέλεση (MMus) 2005

Ειδίκευση: Πιάνο Σόλο – Ακαδημαϊκή Ισοδυναμία από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. & Επαγγελματική Ισοδυναμία από το Σ.Α.Ε.Π.

Βασιλική Ακαδημία της Μουσικής

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Πιάνου Diploma in Postgraduate (PGDip) 2003

Ειδίκευση: Πιάνο Σόλο

Βασιλική Ακαδημία της Μουσικής

Άδεια Διδασκαλίας Πιάνου Licentiate Diploma (LRAM) 2003 Ειδίκευση: Διδασκαλία του πιάνου

Βασιλικό Ουαλικό Κολέγιο της Μουσικής και του Δράματος / Πανεπιστήμιο της Ουαλίας

Bachelor of Music (with honours) (BMus): Πτυχίο στη Μουσική με τιμητική διάκριση 2002

Ειδίκευση: Πιάνο Σόλο- Ακαδημαϊκή Ισοδυναμία & αντιστοιχία από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. & Επαγγελματική Ισοδυναμία από το Σ.Α.Ε.Π.

Προοδευτικό Ωδείο Ηρακλείου

Πτυχίο Πιάνου 1999

Βαθμός: Άριστα παμψηφεί

Προοδευτικό Ωδείο Ηρακλείου

Πτυχίο Αντίστιξης 1999

Βαθμός: Άριστα παμψηφεί

Προοδευτικό Ωδείο Ηρακλείου

Πτυχίο Ωδικής 1998

Βαθμός: Άριστα παμψηφεί

Προοδευτικό Ωδείο Ηρακλείου

Πτυχίο Αρμονίας 1996

Βαθμός: Άριστα παμψηφεί

Σεμινάρια / Masterclasses

Masterclasses πιάνου ως ενεργό μέλος

Διδασκαλία: Boris Bernman, Bernard Roberts, Sergey Dorensky, Oxana Yablonskaya, Marios Papadopoulos, Michael Young

Coaching στη Μουσική Δωματίου

Διδασκαλία: Joseph Seiger, Michael Dussek, Clifford Benson

Διακρίσεις / Υποτροφίες

Βραβείο: «Καλύτερος πιανίστας» / ‘Лучший концертмейстер’

Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ «Young Voices» (Ρωσία) – https://mgolosa.ru 2018

Επίσημος Έπαινος από τον Δήμο Ηρακλείου

Απονομή επαίνου επιδόσεων πιανίστα από τον Δήμαρχο του Δήμου Ηρακλείου Δημήτρη Λαμπρινό. 2015

Βραβείο: «Laurence Davies Memorial Award»

Βραβείο αναγνώρισης υψηλών καλλιτεχνικών επιδόσεων (Παν. Ουαλίας) 2002

Βραβείο: «Εξαιρετικός Νέος Καλλιτέχνης»

Λήψη κρατικών υποτροφιών σπουδών: Δύο (2) υποτροφίες – (Ελλάδα) 2002 & 2003

A’ Βραβείο «Julian Jacobson Prize»

Διαγωνισμός Πιάνου (Παν. Ουαλίας) 2000

Εργασιακή Εμπειρία: Διδασκαλία πιάνου

Ωδείο Δήμου Ηρακλείου

Καθηγητής Πιάνου Συμβάσεις Εννεάμηνες: Δέκα (10) συναπτά έτη. Από 09/2014 – Εν ενεργεία

Hendon School Δημόσιο σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Λονδίνου –

Επίσημη πιστοποίηση από το Βρετανικό Συμβούλιο της Ελλάδας

Καθηγητής πιάνου Εργασία αορίστου χρόνου 2005 έως 2013

Ιδιωτικό εργαστήριο πιάνου – Πρωτογεράκη 30, Αρχάνες Ηρακλείου

Καθηγητής Πιάνου Από 09/2022 – Εν ενεργεία

Εργασιακή Εμπειρία: Συνοδεία στο πιάνο (Ακομπανιατέρ)

Παιδική & Νεανική Χορωδία του Ωδείου Δήμου Ηρακλείου

Τακτικός Πιανίστας Από 15/10/2022 – Εν ενεργεία

Πολιτιστικό – Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου

Έκτακτος πιανίστας παραγωγών – Απευθείας Ανάθεση εργασιών πιανίστα Από 02/2022

Παιδική & Μικτή Χορωδία της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου

Τακτικός Πιανίστας Από 10/01/2022 – Εν ενεργεία

Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Δήμου Ηρακλείου

Έκτακτος Πιανίστας Από την ίδρυσή της (2016) – Εν ενεργεία

Παιδική & Νεανική Χορωδία Δήμου Ηρακλείου

Τακτικός Πιανίστας 08/2014-2020

Μικτή Χορωδία Δήμου Ηρακλείου

Τακτικός Πιανίστας 08/2014-2020

London Studio Centre

Πανεπιστήμιο των Τεχνών του Λονδίνου (University of the Arts London)

Τακτικός Πιανίστας 2006 έως 2013

Rona Hart School of Dance

Ιδιωτική σχολή Χορού, Λονδίνο

Τακτικός Πιανίστας 2003 έως 2013

Annemount Nursery and Pre-Prep School

Νηπιαγωγείο & Προπαρασκευαστικό σχολείο

Τακτικός Πιανίστας 2006 έως 2013

The Cecchetti Center

Κέντρα Εκπαίδευσης της μπαλετικής μεθόδου «Cecchetti»

Ακομπανιατέρ στις διαλέξεις εκπαίδευσης καθηγητών μπαλέτου 2011-2012

Αυτοκρατορική Ένωση Χορού Μεγάλης Βρετανίας Imperial Society of Teachers of Dancing

Τακτικός πιανίστας στην εκπαίδευση καθηγητών χορού 2010-2012

Συνεργασίες ως πιανίστας υπό τους εξής μαέστρους χορωδιών & ορχηστρών στην Ελλάδα:

Αντώνης Κοντογεωργίου, Μίλτος Λογιάδης, Νικόλαος Μαλιάρας, Ιωἀννης Ιδομενέως, Ραφαήλ Πυλαρινός, Κατερίνα Τσαγκαράκη, Λένα Χατζηγεωργίου, Ιωάννης Κιαγιαδάκης, Αθανασία Κυριακίδου, Μύρων Μιχαηλίδης,

Γιάννης Πρωτόπαπας

Εργασιακή Εμπειρία: Συγγραφή

Piano Practising Μουσικός ιστοχώρος άρθρων & μουσικών εκδόσεων

Συγγραφέας: Συγγραφή εκατό είκοσι ενός άρθρων (121) άρθρων 2010-2024

Pianist Magazine Διεθνές περιοδικό πιάνου

Φιλοξενούμενος Συγγραφέας: Συγγραφή ενός (1) άρθρου έπειτα από ανάθεση του περιοδικού –

Υπό τη διάθεση του περιοδικού 2019

Λογοτεχνία Μυθιστορήματα & μικρά έργα

«The Bad Pianist» – Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας & Amazon.com

Επιμέλεια εκδόσεων (Βλέπε πλήρη κατάλογο έργων στη σελίδα 8)

Σχολιασμένες Εκδόσεις, Σύγχρονες Urtext Εκδόσεις & Εκδόσεις Ερμηνείας – Έργα διαθέσιμα: PianoPractising.com

Εργασιακή Εμπειρία: Σύνθεση

Scenes From A Child’s Mind Μουσικό Βιβλίο σε έντυπη μορφή (piano score)

Συλλογή κομματιών για πιάνο σόλο (ISMN: 979-0-9016128-0-8, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος)

Κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Ίτανος

The Enchanting Starlings Κλασσικό Μπαλέτο | Χορογραφία: Alison Dos Santos – Ανάθεση για σύνθεση μουσικής (Λονδίνο – London Studio Center – δύο παραστάσεις). 2011

Αυθεντική μουσική (Βλέπε πλήρη κατάλογο έργων στη σελίδα 7)

Κύρια μουσικά είδη: Πιάνο σόλο, Πιάνο ντουέτο, Πιάνο τέσσερα-χέρια

Τρέχων κατάλογος άμεσα διαθέσιμων έργων: www.PianoPractising.com/shop.

Εργασιακή Εμπειρία: Άλλη

Μουσική Σημειογραφία Δημιουργία μουσικών αναθέσεων, εκδόσεων & συνθέσεων.

Ενημερωμένος Κατάλογος έργων στο εμπόριο: www.PianoPractising.com/shop 2007 έως και σήμερα

Διδασκαλία Πρίμα Βίστα Α) Διδασκαλία Πρίμα Βίστα μέσω της πλατφόρμας διδασκαλίας «Sightreads» (www.sightreads.com). Β) Διδασκαλία Τάξης Πρίμα Βίστα στο Ωδείο Δήμου Ηρακλείου. 2019 έως και σήμερα

Συνοδεία Πιάνου στο Ω.Δ. Ηρακλείου Ακομπανιατέρ μουσικών οργάνων & φωνών σε ρεσιτάλ, συναυλίες μουσικής δωματίου & εξετάσεις 2014 έως και σήμερα

Ελεύθερος Αυτοσχεδιασμός – πιάνο

Πολύχρονη εμπειρία στον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό στο πιάνο και στη διδασκαλία του. Αυτοσχεδιασμός σε Παραστάσεις κλασσικού μπαλέτου και σε μαθήματα κλασσικού Μπαλέτου. 2003-2013

Ηχογραφήσεις Α) Τρίτο πρόγραμμα ελληνικής ραδιοφωνίας (ΕΡΤ) – Εκπομπή «Χορωδιογραφίες»: Ηχογραφήσεις με χορωδιακά σύνολα & ηχογράφηση της σύνθεσης για σόλο πιάνο «Fake Tango». Β) ΕΡΤ Open – Εκπομπή «Con Anima Con Brio»: Ηχογράφηση με το χορωδιακό σύνολο «Φωνωδία» Γ) CD με τη Μικτή Χορωδία του Δήμου Ηρακλείου: Ζωντανή ηχογράφηση στο Ηράκλειο. Δ) Great Hall of Nizhny Novgorod State Concervatoire M.I. Glinka: Ζωντανή Ηχογράφηση με τη Νεανική Χορωδία Δήμου Ηρακλείου

Ραδιοφωνικός Παραγωγός: Παρουσίαση εκπομπής «Μουσικών Αφουγκράσματα», στο διαδικτυακό ραδιόφωνο του Δήμου Ηρακλείου https://heraklionwebradio.gr/ 2023-2024

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ

Αδημοσίευτα Έργα

