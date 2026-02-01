Ηράκλειο:Ο Λευτέρης Αυγενάκης για Πανελλήνια Ημέρα Φιλάθλου

Σήμερα, 1η Φεβρουαρίου είναι η πανελλήνια ημέρα φιλάθλου και ο πρ. Υπουργός και Βουλευτής Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης έκανε την ακόλουθη ανάρτηση:

«Πανελλήνια Ημέρα Φιλάθλου

Η 1η Φεβρουαρίου έχει καθιερωθεί ως Πανελλήνια Ημέρα Φιλάθλου. Μια ημέρα αφιερωμένη όχι στα χρώματα, αλλά στις αξίες του αθλητισμού. Στον σεβασμό, στην ευγενή άμιλλα, στη συνύπαρξη. Μια ημέρα που μας θυμίζει ότι ο αθλητισμός ενώνει και δεν χωρίζει.

Δυστυχώς, λίγες ημέρες πριν, η αθλητική οικογένεια βυθίστηκε στο πένθος. Νέα παιδιά, φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, έχασαν τραγικά τη ζωή τους πηγαίνοντας να στηρίξουν την ομάδα που αγαπούσαν. Ένα ταξίδι γεμάτο όνειρα για το ποδόσφαιρο μετατράπηκε σε ανείπωτη απώλεια.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οφείλουμε να σταθούμε και να αναλογιστούμε τι πραγματικά έχει αξία.

Καμία φανέλα, κανένα αποτέλεσμα, καμία αντιπαλότητα δεν είναι πάνω από τη ζωή.

Ο φίλαθλος είναι η ψυχή του αθλητισμού. Χωρίς αυτόν, δεν υπάρχει γήπεδο, δεν υπάρχει πάθος, δεν υπάρχει παιχνίδι. Και γι’ αυτό η προστασία της ανθρώπινης ζωής, η καλλιέργεια μιας υγιούς οπαδικής κουλτούρας και η μηδενική ανοχή στη βία δεν είναι απλώς στόχοι, είναι υποχρέωση όλων μας.

Ας γίνει η Πανελλήνια Ημέρα Φιλάθλου μια αληθινή αφορμή για αλλαγή.

Για να πηγαίνουμε στο γήπεδο και να επιστρέφουμε όλοι σπίτι μας.

Για να χειροκροτούμε το παιχνίδι και όχι το μίσος.

Για να θυμόμαστε πάντα ότι ο αθλητισμός είναι γιορτή ζωής.

Στη μνήμη των παιδιών που χάθηκαν άδικα.

Για έναν αθλητισμό με ανθρωπιά, ασφάλεια και σεβασμό.»