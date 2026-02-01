Αναζήτηση
ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Ο Λευτέρης Αυγενάκης για Πανελλήνια Ημέρα Φιλάθλου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σήμερα, 1η Φεβρουαρίου είναι η πανελλήνια ημέρα φιλάθλου και ο πρ. Υπουργός και Βουλευτής Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης έκανε την ακόλουθη ανάρτηση:

«Πανελλήνια Ημέρα Φιλάθλου

Η 1η Φεβρουαρίου έχει καθιερωθεί ως Πανελλήνια Ημέρα Φιλάθλου. Μια ημέρα αφιερωμένη όχι στα χρώματα, αλλά στις αξίες του αθλητισμού. Στον σεβασμό, στην ευγενή άμιλλα, στη συνύπαρξη. Μια ημέρα που μας θυμίζει ότι ο αθλητισμός ενώνει και δεν χωρίζει.

Δυστυχώς, λίγες ημέρες πριν, η αθλητική οικογένεια βυθίστηκε στο πένθος. Νέα παιδιά, φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, έχασαν τραγικά τη ζωή τους πηγαίνοντας να στηρίξουν την ομάδα που αγαπούσαν. Ένα ταξίδι γεμάτο όνειρα για το ποδόσφαιρο μετατράπηκε σε ανείπωτη απώλεια.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οφείλουμε να σταθούμε και να αναλογιστούμε τι πραγματικά έχει αξία.
Καμία φανέλα, κανένα αποτέλεσμα, καμία αντιπαλότητα δεν είναι πάνω από τη ζωή.

Ο φίλαθλος είναι η ψυχή του αθλητισμού. Χωρίς αυτόν, δεν υπάρχει γήπεδο, δεν υπάρχει πάθος, δεν υπάρχει παιχνίδι. Και γι’ αυτό η προστασία της ανθρώπινης ζωής, η καλλιέργεια μιας υγιούς οπαδικής κουλτούρας και η μηδενική ανοχή στη βία δεν είναι απλώς στόχοι, είναι υποχρέωση όλων μας.

Ας γίνει η Πανελλήνια Ημέρα Φιλάθλου μια αληθινή αφορμή για αλλαγή.
Για να πηγαίνουμε στο γήπεδο και να επιστρέφουμε όλοι σπίτι μας.
Για να χειροκροτούμε το παιχνίδι και όχι το μίσος.
Για να θυμόμαστε πάντα ότι ο αθλητισμός είναι γιορτή ζωής.

Στη μνήμη των παιδιών που χάθηκαν άδικα.
Για έναν αθλητισμό με ανθρωπιά, ασφάλεια και σεβασμό.»

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Αλέξης Καλοκαιρινός: «Στόχος μας το Ηράκλειο να...

0
Ο Δήμαρχος Ηρακλείου έκοψε την πίτα Δημοτικής Εταιρείας Ανάπτυξη...

Η «Κρητικιά μάνα» που σαρώνει στα social...

0
Η «Εspresso» βρήκε και μίλησε με την «Κρητικιά μάνα»...

Αλέξης Καλοκαιρινός: «Στόχος μας το Ηράκλειο να...

0
Ο Δήμαρχος Ηρακλείου έκοψε την πίτα Δημοτικής Εταιρείας Ανάπτυξη...

Η «Κρητικιά μάνα» που σαρώνει στα social...

0
Η «Εspresso» βρήκε και μίλησε με την «Κρητικιά μάνα»...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Δήμος Ηρακλείου:Aναβάλλεται λόγω των καιρικών φαινομένων το 14ο παιδικό κυνήγι κρυμμένου θησαυρού
Επόμενο άρθρο
Η πρώτη φωτογραφία της Κρήτης από την Αττική από τον άνθρωπο που ενώνει τις βουνοκορφές της Ελλάδας
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Αλέξης Καλοκαιρινός: «Στόχος μας το Ηράκλειο να επιτύχει ακόμη υψηλότερες επιδόσεις στον Αθλητισμό»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Δήμαρχος Ηρακλείου έκοψε την πίτα Δημοτικής Εταιρείας Ανάπτυξη...

Η «Κρητικιά μάνα» που σαρώνει στα social media

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η «Εspresso» βρήκε και μίλησε με την «Κρητικιά μάνα»...

Η πρώτη φωτογραφία της Κρήτης από την Αττική από τον άνθρωπο που ενώνει τις βουνοκορφές της Ελλάδας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο οδηγός της Αττικής Οδού και αυτοδίδακτος φωτογράφος που...

Δήμος Ηρακλείου:Aναβάλλεται λόγω των καιρικών φαινομένων το 14ο παιδικό κυνήγι κρυμμένου θησαυρού

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Λόγω των δυσμενών καιρικών φαινομένων που επικρατούν στο Ηράκλειο...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST