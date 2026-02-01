Αναζήτηση
Ηράκλειο : Ο Λευτέρης Αυγενάκης στα Εγκαίνια και στην Ονοματοδοσία του Ξενώνα «Βιργινία Μανασάκη»

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Στα εγκαίνια και στην Ονοματοδοσία του Ξενώνα «Βιργινία Μανασάκη» βρέθηκε ο πρ. Υπουργός και Βουλευτής Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης και έκανε την ακόλουθη ανάρτηση:

«Εγκαίνια και Ονοματοδοσία του Ξενώνα «Βιργινία Μανασάκη»

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο κοινωνικής προσφοράς παραδόθηκε στην τοπική κοινωνία της Νότιας Κρήτης με τα εγκαίνια και την ονοματοδοσία του Ξενώνα «Βιργινία Μανασάκη», στις εγκαταστάσεις του Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρίες Γονέων & Φίλων Νότιας Κρήτης «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ», στη Φανερωμένη, σε συνεργασία με τον Δήμο Φαιστού.

Ο Ξενώνας αποτελεί ένα έργο ζωής. Έναν χώρο σύγχρονο, προσβάσιμο και βαθιά ανθρώπινο, σχεδιασμένο με σεβασμό στις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία και των οικογενειών τους. Έναν χώρο που προσφέρει ασφάλεια, φροντίδα, αξιοπρέπεια και ποιότητα ζωής, αναδεικνύοντας στην πράξη τη σημασία της κοινωνικής ευαισθησίας και της έμπρακτης αλληλεγγύης.

Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν στον Σύλλογο «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» και ιδιαίτερα στον πρόεδρό του, τον παραολυμπιονίκη Μανώλη Στεφανουδάκη, για τον διαρκή και ουσιαστικό αγώνα που δίνει όλα αυτά τα χρόνια. Έναν αγώνα που δεν περιορίζεται σε μεμονωμένες δράσεις, αλλά διαμορφώνει ένα ευρύ πλέγμα πρωτοβουλιών, οι οποίες εξελίσσονται δυναμικά τόσο στον Δήμο μας όσο και ευρύτερα, με σημαντικό κοινωνικό αποτύπωμα.

Συγχαρητήρια αξίζουν στη δημοτική αρχή του Δήμου Φαιστού, στην Περιφέρεια Κρήτης, στους τοπικούς φορείς, καθώς και στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γορτύνης και Αρκαδίας κ. Μακάριο, που στηρίζουν έμπρακτα πρωτοβουλίες με έντονο κοινωνικό χαρακτήρα. Ξεχωριστή αναφορά αξίζει στον Δήμαρχο Φαιστού, Γρηγόρη Νικολιδάκη, για τη συμβολή και τη συνεργασία στην υλοποίηση ενός έργου ουσιαστικής κοινωνικής σημασίας.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει σε όλους τους γονείς, οι οποίοι με τη δύναμη, την επιμονή και τη στήριξή τους δίνουν καθημερινές μάχες, κερδίζοντας όχι μόνο καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, αλλά και την κοινωνικοποίηση, την εξωστρέφεια και την ουσιαστική ένταξη των παιδιών τους στην κοινωνία.

Η ονοματοδοσία του Ξενώνα στη μνήμη της Βιργινίας Μανασάκη προσδίδει ξεχωριστό συμβολισμό και τιμή, συνδέοντας το έργο αυτό με τις αξίες της προσφοράς, της αγάπης και της ανθρωπιάς.

Τέτοιες πρωτοβουλίες αποδεικνύουν ότι όταν υπάρχει όραμα, συνεργασία και συνέπεια, μπορούμε να χτίζουμε μια κοινωνία πιο δίκαιη, πιο συμπεριληπτική και πιο δυνατή για όλους.»

