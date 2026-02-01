Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗ

Κρήτη:Παραμένουν και σήμερα 1/2/2026 ιδιαίτερα αυξημένες οι συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10).

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ενημέρωση και συστάσεις της Περιφέρειας Κρήτης για την προστασία της Δημόσιας Υγείας

Οι Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας, Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνουν τους πολίτες ότι, σύμφωνα τόσο με τα επικαιροποιημένα προγνωστικά δεδομένα, αλλά και τις μέχρι στιγμής μετρήσεις, σήμερα 1/2/2026 παρατηρείται μεγάλη υπέρβαση συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10) σε όλη την Κρήτη.

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας και θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση εφόσον απαιτηθεί.

Συστάσεις σε άτομα αυξημένου κινδύνου
• Άτομα με αναπνευστικό πρόβλημα

• καρδιοπαθείς
• παιδιά καθώς και
• τα άτομα άνω των 65 ετών

θα πρέπει να αποφύγουν κάθε σωματική άσκηση-δραστηριότητα σε εξωτερικούς χώρους.
Επίσης, συνιστάται η αποφυγή παραμονής σε εξωτερικούς χώρους ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη κυκλοφορία.
• Άτομα με άσθμα μπορεί να χρειαστούν πιο συχνά εισπνοές ανακουφιστικού φαρμάκου. Επί επιμονής συμπτωμάτων συνιστάται επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό.

Συστάσεις στο γενικό πληθυσμό
Σε κάθε άτομο συνιστάται να αποφύγει κάθε σωματική άσκηση σε εξωτερικούς χώρους και να περιορίσει το χρόνο παραμονής σε εξωτερικούς χώρους ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη κυκλοφορία.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
