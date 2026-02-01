Διακοπές ρεύματος: Δείτε πότε και πού θα κοπεί το ρεύμα την προσεχή βδομάδα

Για εργασίες στο δίκτυο της ΔΕΗ.
Αρκετές αναμένεται να είναι από σήμερα και καθ’ όλη τη διάρκεια της βδομάδας οι διακοπές ρεύματος στο νομό Ηρακλείου.
Συνεργεία της ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιήσουν διάφορες εργασίες και αναμένεται για κάποιο χρονικό διάστημα να διακοπεί η ηλεκτροδότηση.
Δείτε αναλυτικά τις προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος:
Κυριακή 1 Φεβρουαρίου
08:00-15:00 Στο Δ.Ηρακλείου, στη Θέρισσο, στη λεωφ.Θερίσοου από την λεωφ.Μίνωος μέχρι την οδό Αρκάδων, στην οδό Ραύκου από την λεωφ.Θερίσσου μέχρι την λεωφ.62 Μαρτύρων, στην οδό Μιχ.Αρχαγγέλου από την οδό Τήνου μέχρι την λεωφ.Μίνωος, στην οδό Ανωγείων από την οδό Ευαγγελιστρίας μέχρι την λεωφ.Μίνωος, στην οδό Θενών από την οδό Αστερουσίων μέχρι την λεωφ.Θερίσσου, στην οδό Αστερουσίων από την λεωφ.Θερίσσου μέχρι την οδό Θενών, και στις οδούς Ύδρας και Δημακοπούλου.
10:30-15:00 Στη ΒΙΠΕΗ, στην οδό Ε, στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης IDEAL.
Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου
08:00-10:00 Στο Δ.Μαλεβιζίου, στη θέση Κολυβά, στην περιοχή του φανοποιείου Δρακουλάκη, στην οδό Κυβέλης.
08:00-10:00 Στο Δ.Γόρτυνας στα χωριά Δούλι, Γέννα, Κόλενα, Λαράνι καθώς και σε όλες τις επιχειρήσεις και αντλιοστάσια των παραπάνω χωριών.
08:00-10:00 Στο Δ.Ηρκαλείου, στο χριό Σίβα, στην περιοχή της ιδιοκτησίας Κολοβού στην έξοδο του χωριού προς Βενεράτο.
08:00-15:00 Στο Δ.Χερσονήσου, στην Ανώπολη, στην περιοχή νότια της περιοχής Αγ.Ιωάννη, στις κατασκηνώσεις και στην περιοχή του Γηπέδου πριν την Ανώπολή προς Κ.Βάθεια.
08:00-15:30 Στο Δ.Γόρτυνας, στο χωριό Αγ.Βαρβάρα, στην είσοδο του χωριού από το Ηράκλειο και στα χωριά Αγ.Θωμάς, Μεγ.Βρύση, Πηρουνιανά, Πρεβελιανά, Αρδάκτια καθώς και σε όλες τις επιχειρήσεις και αντλιοστάσια των παραπάνω χωριών.
13:00-16:00 Στο χωριό Ελιά του Δ.Χερσονήσου, στη θέση Κάλυβος, στην περιοχή του πτηνοτροφείου Συντυχάκη και της ιδιοκτησίας Κότη.
14:00-15:30 Στο Δ.Γόρτυνας στα χωριά Δούλι, Γέννα, Κόλενα, Λαράνι καθώς και σε όλες τις επιχειρήσεις και αντλιοστάσια των παραπάνω χωριών.
Τρίτη 3 Φεβρουαρίου
08:00-10:00 Στην Αγ.Μαρίνα στο Τσαλικάκι, στην περιοχή του Δημοτικού σχολείου, στις οδούς Γ.Γενηματά, Ψυχάρη, Παπαδιαμάντη και Καρκαβίτσα.
08:00-11:00 Γενικά στο χωριό Παρθένι του Δ.Αρχανών – Αστερουσίων.
08:00-15:00 Γενικά στο χωριό Σωκαράς του Δ.Γόρτυνας.
08:00-15:00 Γενικά στο χωριό Φαραγγιανά του Δ.Γόρτυνας.
09:00-12:00 Στο Δ.Φαιστού στον Αμπελούζο στην περιοχή της Γεωργικής σχολής Μεσσαράς και στα χωριά Πλουτή, Μορώνι, Παναγιά, Φαρί, Άνω και Κάτω Ζαρός καθώς και σε όλες τις επιχειρήσεις και αντλιοστάσια των παραπάνω χωριών.
Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου
08:00-15:00 Στην πλατεία Ελ.Βενιζέλου – πλατεία Λιονταριών, στις κτηριακές εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων Μαρούδας και cafe Baltas.
08:00-15:00 Στο Γόρτυνας στα Καπαριανά στην περιοχή της επιχειρήσεως κρεάτων Χατζηδάκη και στα χωριά, Βαγιωνιά , Βασιλική, Κανδήλα.Στην ΕΓΣΗ Μεσσαράς, στο ελαιουργ.Δαμιανάκη στην επιχ.Λεβεντάκη καθώς και σε’ολες τις επιχειρήσεις και αντλιοστάσια των παραπάνω χωριών.
08:00-15:00 Στο χωριό Στόλοι του Δ.Γόρτυνας, στην περιοχή του βουστασίου Λυδοργιάννη και των αντλιοστασίων Τσικνάκη, Φανουργιάκη και Παπαδάκη.
Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου
08:00-15:00 Στο Δ.Ηρακλείου, στη Φοινικιά, στην περιοχή των επιχειρήσεων Καθέρη, ξυλαποθήκης Χειλαδάκη και των χοιροστασίων Κωσταμανολάκη και Κουκουναρά.Επίσης στις οδούς Κοσμά Πολίτη, Ανδρομάχου και στη Μάνου Κατράκη από την επιχ.Ζωοτροφές Κρήτης μέχρι την οδό Φουρναράκη.
11:00-15:00 Στη Φοινικιά, πλησίον του Βιολογικού Καθαρισμού, στην περιοχή της επιχείρησης Κουμαντάκη στην οδό Χατζηγεωργίου Κ.
Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου
08:00-10:00 Στο Δ.Χερσονήσου, στο Κοκκίνη Χάνι, στην παραλία Κοκκίνι και στις περιοχές του ξενοδοχείου Καμάρι, των επιχειρήσεων sm.Χαλκιαδάκη, πρώην ταβ.Μπαξέ, της ταβέρνας Χατζή και ταβ.Mykonaki, Jo, Πέτρου. Στην περιοχή της εκκλησίας Αγ.Ανάργυροι και στον κεντρικό δρόμο (παλαιά εθν.οδό) από τη γέφυρα της Ανώπολης μέχρι την οδό Κολοκοτρώνη μετά παρόδων. Επίσης στις οδούς Καβάφη, Ελύτη, Ανώπολης, Μπουμπουλίνας, Παπαδιαμάντη και Νίρου.
08:00-15:00 Στο Δ.Χερσονήσου, στο Κοκκίνη Χάνι στις περιοχές των ξενοδοχείων Θέμης, Ακτή Κοκκίνι, Κοράλι, Σοφία και Ρινέλα. Στις περιοχές του ζαχαροπλαστείου Σπυρίδων, του ΠΙΚΠΑ, των σχολών τουριστικών επαγγελμάτων και της εκκλησίας Αγ.Θεοδώρων και στον κεντρικό δρόμο (παλαιά εθν.οδό) από την οδό Κ.Παλαμά μέχρι την οδό Αρετούσας στην έξοδο από Κοκκίνι χάνι προς Γούρνες, μετά παρόδων. Επίσης στην παραλία Γουρνών στις οδούς Ερωτόκριτου, Βιτσ, Κορνάρου, Ελ.Βενιζέλου, Καραϊσκάκη, Παπαφλέσσα, Αγ.Λαύρας.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ