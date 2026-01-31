Παπούρα: Ωμή και άμεση κυβερνητική παρέμβαση καταγγέλλουν οι αρχαιολόγοι

Σκληρή ανακοίνωση του ΣΕΑ για την κάθοδο του πρωθυπουργού ενόψει της εκδίκασης του θέματος της Παπούρας στο ΣτΕ.
Για πρωτοφανή και ωμή δημόσια παρέμβαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην εκδίκαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) της υπόθεσης, σχετικά με την τοποθέτηση συστημάτων αεροναυτιλίας στον λόφο Παπούρα, κατηγορεί με ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων.
Μάλιστα την Τετάρτη 4/2/2026, ο ΣΕΑ προκηρύσσει στάση εργασίας 8 π.μ. με 12 μ. για να πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στις 9 π.μ., έξω από το Συμβούλιο της Επικρατείας (Αιόλου 80).
Όπως τονίζεται, «την Τετάρτη 4.2.2026 συζητείται στο ΣτΕ η αίτηση ακύρωσης του Δήμου Μινώα Πεδιάδος και κατοίκων του Καστελλίου ενάντια στην απαράδεκτη απόφαση του ΥΠΠΟ για την τοποθέτηση συστημάτων αεροναυτιλίας (ραντάρ, κεραία, συνοδές εγκαταστάσεις) σε απόσταση 30 μ. από το μοναδικό μινωικό μνημείο της Παπούρας.
Την Παρασκευή 30.1.2026 (χθες), ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετέβη στο Ηράκλειο της Κρήτης και επισκέφτηκε το εργοτάξιο του νέου διεθνούς αερολιμένα, όπου υπεγράφη η συμφωνία για την παραγγελία αυτών των συστημάτων αεροναυτιλίας, για τα οποία υπάρχει η εκκρεμοδικία ενώπιον του ΣτΕ!
Πρόκειται για ωμή και άμεση κυβερνητική παρέμβαση στην επερχόμενη ένδικη διαδικασία!
Ο Δήμος, οι κάτοικοι της περιοχής, ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων, πολλοί φορείς της Κρήτης, οργανισμοί, πανεπιστημιακά ιδρύματα και σύσσωμη η διεθνής επιστημονική κοινότητα, παλεύουν εδώ και καιρό για την αλλαγή του σχεδιασμού και την τοποθέτηση του ραντάρ σε άλλη θέση, ώστε να μείνει αλώβητο το μοναδικό μινωικό μνημείο της Παπούρας, το οποίο έχει ήδη δοξάσει την Πεδιάδα Καστελλίου και την Ελλάδα διεθνώς.
Το 2025 η ανασκαφή προτάθηκε για τιμητική βράβευση από το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο της Κινεζικής Ακαδημίας Κοινωνικών Επιστημών στο πλαίσιο του 6ου Αρχαιολογικού Φόρουμ της Σαγκάης. Στη Μεσογειακή Έκθεση Αρχαιολογικού Τουρισμού (Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico) BMTA 2025, απέσπασε δύο βραβεία: το Διεθνές Βραβείο Αρχαιολογικής Ανακάλυψης «Παλμύρα» και το βραβείο κοινού.
Το μνημείο αναδείχθηκε ανάμεσα στις 10 κορυφαίες ανακαλύψεις του 2025 από το περιοδικό “Archaeology“ και έχει περιληφθεί επίσης στις λίστες πολλών άλλων εντύπων, διεθνών και εγχώριων ως μία από τις μεγαλύτερες αρχαιολογικές ανακαλύψεις των τελευταίων ετών. Τον περασμένο Οκτώβρη τα πρώτα αποτελέσματα της ανασκαφικής έρευνας στο ύψωμα Παπούρα παρουσιάστηκαν με μεγάλη επιτυχία στην κατάμεστη αίθουσα του CINOBO ΟΠΕΡΑ στην Αθήνα και ένα μήνα αργότερα στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Καστελλίου Πεδιάδος με πλήθος κόσμου.
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου και η ανασκαφική ομάδα δέχεται βροχή αιτημάτων για διαλέξεις, συνεντεύξεις και συμμετοχή σε ντοκιμαντέρ, καθώς και για επισκέψεις και ξεναγήσεις στο μνημείο».
«Συμφέροντα»
Επίσης, ο ΣΕΑ υπογραμμίζει ότι θα ήταν «στοιχειώδης υποχρέωση του πρωθυπουργού να επισκεφτεί το μοναδικό λαβυρινθώδες μνημείο, τμήμα της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας και της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, που οφείλουμε ως Πολιτεία να παραδώσουμε αλώβητο στις επόμενες γενιές. Στοιχειώδης υποχρέωση της Κυβέρνησης αποτελεί να σταθεί στην πλευρά του δημόσιου συμφέροντος της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως επιτάσσει το Σύνταγμα της χώρας.
Στοιχειώδης υποχρέωση του πρωθυπουργού είναι να απόσχει από υποθέσεις που εκκρεμούν στο ΣτΕ και σίγουρα να μην νομιμοποιεί με την παρουσία του την κατασπατάληση εκατομμυρίων του ελληνικού λαού (η χρηματοδότηση του αεροδρομίου είναι εξ ολοκλήρου από τα χρήματα του προϋπολογισμού του κράτους) σε συστήματα αεροναυτιλίας που, αν το ΣτΕ ακυρώσει την απαράδεκτη απόφαση του ΥΠΠΟ, θα καταστούν άχρηστα!
Είναι ακατανόητο για ποιο λόγο συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα, ιεραρχούνται πάνω από την κοινή κληρονομιά του ελληνικού λαού!».
«Πρόκληση η “μόνη εφικτή τεχνικά λύση“»
Τέλος, στην ανακοίνωση τονίζεται ότι «αποτελεί πρόκληση για το ελληνικό κράτος και την ελληνική επιστημονική κοινότητα ο ισχυρισμός ότι, πέριξ της πεδιάδας του Καστελλίου, όπου αποφασίστηκε να κατασκευαστεί το νέο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, και η οποία ορίζεται προς όλες τις κατευθύνσεις από βουνά, λόφους και γηλόφους, ως “μόνη εφικτή τεχνικά λύση“ για την ασφάλεια των πτήσεων προβάλλεται η τοποθέτηση ραντάρ πάνω στον λόφο Παπούρα, εξ επαφής με το μνημείο.
Το ότι παρά το μοναδικής σπουδαιότητας εύρημα και τις αντιδράσεις φορέων και κατοίκων, δεν αναζητήθηκε καμία άλλη χωροθέτηση, βαραίνει αποκλειστικά την ανάδοχο εταιρεία και την Κυβέρνηση.
Αποτελεί εμπαιγμό να μιλούν για “καθυστερήσεις στο έργο“ όταν όλοι γνωρίζουμε ότι μόλις πριν λίγους μήνες άλλαξε -και ορθώς- ο σχεδιασμός του έργου, με την προσθήκη σήραγγας στον συνδετήριο δρόμο, για λόγους περιβαλλοντικούς μετά από απαίτηση της Περιφέρειας και των όμορων Δήμων.
Η λογική της “μοναδικής τεχνικής λύσης”, των αρχαιοτήτων ως “τροχοπέδη της ανάπτυξης”, και των “ασφυκτικών χρονοδιαγραμμάτων”, αποβαίνει καταστροφική για τις αρχαιότητες αλλά και το κόστος των έργων. Θυμίζουμε την προηγούμενη φορά που η Κυβέρνηση και οι μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες βρήκαν απέναντί τους το σύνολο της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας για την προστασία των βυζαντινών αρχαιοτήτων του σταθμού Βενιζέλου: παρά την υιοθέτηση της επιθυμητής από την Κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό τεχνικής λύσης, τελικά το μετρό της Θεσσαλονίκης παραδόθηκε με δύο χρόνια καθυστέρηση από την εξαγγελία έναρξης (Απρίλιος 2023) και με πολλαπλάσιο κόστος από αυτό που είχε ανακοινωθεί!
Η υπόθεση της Παπούρας δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Εντάσσεται σε ένα ευρύτερο, επαναλαμβανόμενο μοτίβο, όπου η πολιτιστική κληρονομιά, η φύση και η εργασία υποβαθμίζονται ή συνθλίβονται, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι σχεδιασμοί μεγάλων έργων και οι απαιτήσεις των εργολάβων και των επενδυτών.
Η υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης εξοπλισμού αεροναυτιλίας για το συγκεκριμένο σημείο αποτελεί ευθεία απειλή για την τύχη του μνημείου!
Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων στέκεται αταλάντευτα υπέρ του μνημείου, απέναντι από τα οικονομικά συμφέροντα που το απειλούν. Καλούμε σε κινητοποίηση τα μέλη μας και κάθε ευαισθητοποιημένο πολίτη για την υπεράσπιση του μοναδικού μινωικού μνημείου της Παπούρας».
