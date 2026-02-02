Αναζήτηση
ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Την ενεργειακή αναβάθμιση τεσσάρων σχολικών κτιρίων μέσω ΕΣΠΑ διεκδικεί ο Δήμος Μαλεβιζίου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Την ενεργειακή αναβάθμιση τεσσάρων σχολικών κτιρίων φιλοδοξεί να υλοποιήσει ο Δήμος Μαλεβιζίου, αξιοποιώντας πόρους από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κρήτης. Στην τελευταία της συνεδρίαση, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου ενέκρινε την υποβολή τεσσάρων προτάσεων στο πρόγραμμα «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων Δημοσίου Τομέα» του ΠΕΠ Κρήτης.

Συγκεκριμένα, θα υποβληθούν προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση των εξής σχολικών μονάδων:
του Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Πολύδροσο Γαζίου,

του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κρουσώνα,
του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κρουσώνα,

του κτιρίου όπου στεγάζονται το Γυμνάσιο και το Λύκειο Κρουσώνα,

με συνολικό προϋπολογισμό που ανέρχεται στα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι και κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ, ο Δήμος Μαλεβιζίου είχε εξασφαλίσει χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ από το ΠΕΠ της Περιφέρειας Κρήτης για την ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης και στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος των σχολικών εγκαταστάσεων.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

«Γάζωσαν» σπίτι και αυτοκίνητο σε χωριό του...

0
Γνωστός ο δράστης στις αρχές – Μόλις 19 χρονών Σοβαρό...

Χανιά:Κοπή πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας από τον Αλέξανδρο...

0
εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας μου. 📅 Τετάρτη...

«Γάζωσαν» σπίτι και αυτοκίνητο σε χωριό του...

0
Γνωστός ο δράστης στις αρχές – Μόλις 19 χρονών Σοβαρό...

Χανιά:Κοπή πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας από τον Αλέξανδρο...

0
εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας μου. 📅 Τετάρτη...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Παπούρα: Ωμή και άμεση κυβερνητική παρέμβαση καταγγέλλουν οι αρχαιολόγοι
Επόμενο άρθρο
Χανιά:Κοπή πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας από τον Αλέξανδρο Μαρκογιαννάκη
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

«Γάζωσαν» σπίτι και αυτοκίνητο σε χωριό του Ηρακλείου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Γνωστός ο δράστης στις αρχές – Μόλις 19 χρονών Σοβαρό...

Χανιά:Κοπή πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας από τον Αλέξανδρο Μαρκογιαννάκη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας μου. 📅 Τετάρτη...

Ένας χρόνος ΕΟΠΑΕ: οι ανησυχίες μας ενισχύονται

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ένας χρόνος συμπληρώνεται από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού...

ΚΚΕ:Νέα Κεντρική Επιτροπή και Νέα Κεντρική Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου.

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Η ΝΕΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΚΚΕ ΚΑΙ...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST