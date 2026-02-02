Ηράκλειο:Την ενεργειακή αναβάθμιση τεσσάρων σχολικών κτιρίων μέσω ΕΣΠΑ διεκδικεί ο Δήμος Μαλεβιζίου

Την ενεργειακή αναβάθμιση τεσσάρων σχολικών κτιρίων φιλοδοξεί να υλοποιήσει ο Δήμος Μαλεβιζίου, αξιοποιώντας πόρους από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κρήτης. Στην τελευταία της συνεδρίαση, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου ενέκρινε την υποβολή τεσσάρων προτάσεων στο πρόγραμμα «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων Δημοσίου Τομέα» του ΠΕΠ Κρήτης.

Συγκεκριμένα, θα υποβληθούν προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση των εξής σχολικών μονάδων:

του Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Πολύδροσο Γαζίου,

του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κρουσώνα,

του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κρουσώνα,

του κτιρίου όπου στεγάζονται το Γυμνάσιο και το Λύκειο Κρουσώνα,

με συνολικό προϋπολογισμό που ανέρχεται στα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι και κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ, ο Δήμος Μαλεβιζίου είχε εξασφαλίσει χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ από το ΠΕΠ της Περιφέρειας Κρήτης για την ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης και στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος των σχολικών εγκαταστάσεων.