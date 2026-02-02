Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:Κοπή πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας από τον Αλέξανδρο Μαρκογιαννάκη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας μου.

📅 Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

🕖 Ώρα: 19:15-19:30

📍 Χώρος: Ιστορικό Καφέ Κήπος, Χανιά

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

«Γάζωσαν» σπίτι και αυτοκίνητο σε χωριό του...

0
Γνωστός ο δράστης στις αρχές – Μόλις 19 χρονών Σοβαρό...

Ηράκλειο:Την ενεργειακή αναβάθμιση τεσσάρων σχολικών κτιρίων μέσω...

0
Την ενεργειακή αναβάθμιση τεσσάρων σχολικών κτιρίων φιλοδοξεί να υλοποιήσει...

«Γάζωσαν» σπίτι και αυτοκίνητο σε χωριό του...

0
Γνωστός ο δράστης στις αρχές – Μόλις 19 χρονών Σοβαρό...

Ηράκλειο:Την ενεργειακή αναβάθμιση τεσσάρων σχολικών κτιρίων μέσω...

0
Την ενεργειακή αναβάθμιση τεσσάρων σχολικών κτιρίων φιλοδοξεί να υλοποιήσει...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ηράκλειο:Την ενεργειακή αναβάθμιση τεσσάρων σχολικών κτιρίων μέσω ΕΣΠΑ διεκδικεί ο Δήμος Μαλεβιζίου
Επόμενο άρθρο
«Γάζωσαν» σπίτι και αυτοκίνητο σε χωριό του Ηρακλείου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

«Γάζωσαν» σπίτι και αυτοκίνητο σε χωριό του Ηρακλείου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Γνωστός ο δράστης στις αρχές – Μόλις 19 χρονών Σοβαρό...

Ηράκλειο:Την ενεργειακή αναβάθμιση τεσσάρων σχολικών κτιρίων μέσω ΕΣΠΑ διεκδικεί ο Δήμος Μαλεβιζίου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Την ενεργειακή αναβάθμιση τεσσάρων σχολικών κτιρίων φιλοδοξεί να υλοποιήσει...

Ένας χρόνος ΕΟΠΑΕ: οι ανησυχίες μας ενισχύονται

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ένας χρόνος συμπληρώνεται από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού...

ΚΚΕ:Νέα Κεντρική Επιτροπή και Νέα Κεντρική Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου.

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Η ΝΕΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΚΚΕ ΚΑΙ...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST