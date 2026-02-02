Αναζήτηση
«Γάζωσαν» σπίτι και αυτοκίνητο σε χωριό του Ηρακλείου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Γνωστός ο δράστης στις αρχές – Μόλις 19 χρονών
Σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε σε χωριό του Ηρακλείου.

Όπως αναφέρει το patris.gr oύτε οι ποινές, αλλά ούτε και οι αιφνιδιαστικοί έλεγχοι φαίνεται να φοβίζουν όσους έχουν όπλα στα σπίτια τους και αρνούνται να τα παραδώσουν, παρά την αυστηροποίηση της νομοθεσίας.

Όπως έγινε γνωστό, χθες τα ξημερώματα κάτοικοι του χωριού Παράνυμφοι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων πετάχτηκαν από τα κρεβάτια τους, ακούγοντας πυροβολισμούς έξω από τις πόρτες τους.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στόχος της επίθεσης ήταν το σπίτι αλλά και το αυτοκίνητο ενός κατοίκου του χωριού, ο οποίος είναι κτηνοτρόφος στο επάγγελμα και δεν έχει απασχολήσει τις Αρχές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το σπίτι του 35χρονου πυροβολήθηκε δύο φορές με πιστόλι, ενώ ο δράστης έστρεψε μία φορά το όπλο του και προς το σταθμευμένο αγροτικό όχημα του 35χρονου.

Στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικοί του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος, οι οποίοι κατάσχεσαν πειστήρια από τον χώρο της επίθεσης.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα στελέχη του Α.Τ. Αρχανών Αστερουσίων εντόπισαν το άτομο που κρύβεται πίσω από την επίθεση.

Πρόκειται για έναν άνδρα μόλις 19 ετών, από μεγάλο χωριό της περιοχής. Ωστόσο, αν και η ταυτότητά του είναι γνωστή, δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής.

Χανιά:Κοπή πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας από τον Αλέξανδρο Μαρκογιαννάκη
