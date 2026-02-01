Η Όλγα Πολίτη από την ομάδα “Μπουμπούνες” στέφθηκε Βασίλισσα του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού ’26

Η Όλγα Πολίτη που εκπροσώπησε την Καρναβαλική Ομάδα “Μπουμπούνες” ήταν η νικήτρια της τελετής έναρξης του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού 2026, του οποίου αναδείχθηκε βασίλισσα του!

Οσχετικός διαγωνισμός, στον οποίο συμμετείχαν συνολικά 7 ομάδες έγινε με μεγάλη επιτυχία στο club Λούβρο της παλιάς πόλης και το αποτέλεσμα έδωσαν με την ψήφο τους ειδική επιτροπή αλλά και το κοινό μέσω instagram.

Η στέψη της νικήτριας έγινε από την περσινή νικήτρια Μαρία Αρτέμιβα που εκπροσωπούσε την ομάδα Τζιτζικοτρίχιδες.

Το κοστούμι της νέας βασίλισσας δημιούργησαν με φαντασία η Κωνσταντίνα και η Μανώλια Μαρκαντώνη. https://www.rethemnosnews.gr/