Φαντασμαγορική η τελετή έναρξης του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού ‘26

Με μια φαντασμαγορική βραδιά έγινε η τελετή έναρξης του φετινού Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού.

Στο κατάμεστο από κόσμο LOUVRO THE CLUB στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου, δόθηκε ένα μοναδικό σόου – προμήνυμα μιας συνέχειας που αναμένεται εξαιρετική.

Το έναυσμα για το φετινό Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι έδωσε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δήμου Ρεθύμνης κ. Μάνος Τσάκωνας που κάλεσε όλη την Κρήτη και όλη την Ελλάδα να έρθει στο Ρέθυμνο, να ζήσει όπως ονειρεύεται το μεγάλο ξεφάντωμα της φετινής Αποκριάς.

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ

Η παρουσίαση της θεματικής του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού ’26 κέρδισε της καρδιές όλων.

Με κεντρικό μήνυμα «Γίνε, ζήσε, ντύσου Ο,ΤΙ ΟΝΕΙΡΕΥΕΣΑΙ» έγινε σε πρώτη μετάδοση ένα πραγματικά συγκινητικό τραγούδι σε στίχους και μουσική Νίκου Μαρκαντώνη, το οποίο επέδωσε με τον καλύτερο τρόπο, πώς το Ρέθυμνο και το καρναβάλι του είναι μια ανοιχτή αγκαλιά που περιμένει να υποδεχτεί τους επισκέπτες και τους συμμετέχοντες, χωρίς διακρίσεις και προκαταλήψεις. Τους προσκαλεί για να εκφραστούν ελεύθερα και να ζήσουν όπως ονειρεύονται, διαμορφώνοντας ταυτόχρονα όλοι μαζί αυτό το συλλογικό και μαγικά ονειρικό περιβάλλον.

Το τραγούδι πλαισίωσαν οι μαθήτριες της Σχολής Μπαλέτου της Ελίνας Παναρετάκη που έδωσαν ζωή στους στίχους και την μουσική μέσα από μια πρωτότυπη χορογραφία.

Είχε προηγηθεί η εμπνευσμένη «εισαγωγή» του χορού της Κωνσταντίνας Κοστογιάννη, δασκάλας λατινοαμερικάνικων χορών και αθλήτριας με πανελλήνιες και διεθνής διακρίσεις.

Στα μουσικοχορευτικά δρώμενα έδωσαν το δικό τους τόνο και ξεσήκωσαν το κοινό το cheerleading group της Σχολής Χορού Bailando καθώς επίσης οι χορεύτριες Δέσποινα Λασιθιωτάκη και Βαλεντίνα Κυριαζή με μοντέρνες χορογραφίες.

Η ΕΚΛΟΓΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ ΤΟΥ ΦΕΤΙΝΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ

Η εκλογή της φετινής βασίλισσας του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού προκάλεσε το ενδιαφέρον του κοινού και των ομάδων.

Συνολικά επτά ομάδες διεκδίκησαν το στέμμα, το οποίο τελικά κέρδισαν οι «Μπουμπούνες» με την εκπρόσωπο τους Όλγα Πολίτη που διαγωνίστηκε με ένα κοστούμι που δημιούργησαν οι αδελφές Κωνσταντίνα και Μανώλια Μαρκαντώνη.

Με εμπνευσμένα κοστούμια συμμετείχαν στον διαγωνισμό οι ομάδες: «Οι άσχετοι», «Δακτυλοδυκτούμενοι», «Τσαπατσούληδες», «Τζιτζικοτρίχιδες», «ΣΑΤΥΡΟΙ» και «ROYAL CARNIVAL».

Το αποτέλεσμα ήταν ομόφωνο και προέκυψε 50% από την ψήφο ειδικής επιτροπής και 50% από ψηφοφορία του κοινού που έγινε μέσω instagram.

Μέλη της κριτικής επιτροπής ήταν ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης, οι ενδυματολόγοι Καλλιόπη Τσιμπισκάκη και Στέλιος Ρουκουνάκης, η εικαστικός Χρυσή Σκεπετζή, ο μουσικός και καρναβαλιστής Άκης Πλαΐτης, η χορογράφος και δασκάλα χορού Ελίνα Παναρετάκη και η τηλεοπτική παρουσιάστρια Χριστιάνα Σκούρα.

Συντονιστής της Επιτροπής ήταν ο δημοσιογράφος και μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού Μανούσος Κλάδος ενώ την στέψη της νέας βασίλισσας έκανε η περσινή Μαρία Αρτέμιβα από την ομάδα «Τζιτζικοτρίχιδες».

Η ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΚΗ ΠΛΑΪΤΗ

Ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή της τελετής έναρξης ήταν η βράβευση του παλιού καρναβαλιστή Άκη Πλαΐτη.

Η Οργανωτική Επιτροπή του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού έχει θεσπίσει από πέρσι να βραβεύεται κάθε χρόνο ένας παλιός καρναβαλιστής για την συμβολή του στην δημιουργική και αναπτυξιακή τροχιά του θεσμού.

Ο Άκης Πλαΐτης ως καρναβαλιστής αλλά και ως μουσικός έχει αποτελέσει διαχρονικά σημαντικός παράγοντας της διοργάνωσης. Οι καντάδες που εμπλουτίζουν κάθε χρόνο το πρόγραμμα αλλά και σειρά άλλων δρώμενων, σε συνδυασμό με την προσφορά της ομάδας «Εμείς και Εμείς», της οποίας αποτελεί ιδρυτικό στέλεχος, συνθέτουν μια καταλυτικής σημασίας συμβολή στην ανάδειξη του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού ως της μεγαλύτερης και μαζικότερης διοργάνωσης της Κρήτης και μίας από τις τρεις μεγαλύτερες της χώρας.

Αυτά επισήμανε στην ομιλία του ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης, ο οποίος απένειμε και τον σχετικό τιμητικό έπαινο.

Συγκινημένος ευχαρίστησε ο τιμώμενος καρναβαλιστής ενώ σε ένα βίντεο είδαμε με εικόνα και ήχο στιγμές της πολυετούς προσφοράς του.

ΟΙ ΣΤΟΛΕΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΒΡΑΔΙΑΣ

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος κατά την τελετή έναρξης οι ομάδες που συμμετέχουν στο Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι, παρουσίασαν ζωντανά τις στολές με τις οποίες θα παρελάσουν στην κορύφωση της διοργάνωσης την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026.

Ήταν και η στιγμή της βραδιάς που προκάλεσε ενθουσιασμό καθώς και φέτος οι ομάδες καταφέρνουν με έμπνευση να προσκαλέσουν τους χιλιάδες καρναβαλιστές στην μεγάλη γιορτή του Ρεθύμνου, το μεγάλο σόου της Κρήτης.

Τις στολές παρουσίασαν ο ευρηματικός παρουσιαστής της εκδήλωσης Νίκος Μαύρος μαζί με την τηλεπαρουσιάστρια του Κρήτη TV Χριστιάνα Σκούρα.

Καλλιτεχνικός Διευθυντής της τελετής έναρξης ήταν ο Νίκος Μαρκαντώνης ενώ ευχαριστίες οφείλονται στο LOUVRO THE CLUB που διέθεσε δωρεάν το χώρο διεξαγωγής της φαντασμαγορικής εκδήλωσης.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ

Όλες οι εκδηλώσεις αναφέρονται αναλυτικά στο ημερολόγιο εκδηλώσεων του Τμήματος Πολιτισμού του Δήμου Ρεθύμνης MoRE (Municipality of REthymno) καθώς και στην ιστοσελίδα του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού rethymnocarnival.gr

Τα βρίσκουμε εύκολα πληκτρολογώντας politismos.rethymno.gr ή με τα QR code που από πέρυσι το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι επέλεξε ως τρόπο επικοινωνίας, καταργώντας σχεδόν στο 100% το χαρτί.

Το σύνολο των εκδηλώσεων συντονίζει το Τμήμα Πολιτισμού του Δήμου Ρεθύμνης με την υποστήριξη και τη συνεργασία του Ο.Ρ.Κ. (Ομάδες Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού).

Το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι χρηματοδοτείται από τον Δήμο Ρεθύμνης και χορηγοί είναι η Περιφέρεια Κρήτης και το Επιμελητήριο Ρεθύμνου. Τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνίας θα είναι και φέτος το ΚΡΗΤΗ TV.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΑΚΗΣ