Ηράκλειο:Εκδήλωση από τον Κωνσταντίνο Κεφαλογιάννη για την βιώσιμη ανάπτυξη και τα σημαντικά έργα του Δήμου Χερσονήσου

Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση που διοργανώνεται με τον Κωνσταντίνο Κεφαλογιάννη για την βιώσιμη ανάπτυξη και τα σημαντικά έργα του Δήμου Χερσονήσου. Η εκδήλωση θα γίνει στην αίθουσα του Ξενοδοχείου PALMERA BEACH στη Χερσόνησο, ώρα 17.30.

Με την συμμετοχή μας στο διάλογο, διεκδικούμε την βιώσιμη ανάπτυξη και την ευημερία του τόπου μας.