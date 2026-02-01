Αναζήτηση
ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Εκδήλωση από τον Κωνσταντίνο Κεφαλογιάννη για την βιώσιμη ανάπτυξη και τα σημαντικά έργα του Δήμου Χερσονήσου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση που διοργανώνεται με τον Κωνσταντίνο Κεφαλογιάννη για την βιώσιμη ανάπτυξη και τα σημαντικά έργα του Δήμου Χερσονήσου. Η εκδήλωση θα γίνει στην αίθουσα του Ξενοδοχείου PALMERA BEACH στη Χερσόνησο, ώρα 17.30.
Με την συμμετοχή μας στο διάλογο, διεκδικούμε την βιώσιμη ανάπτυξη και την ευημερία του τόπου μας.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ηράκλειο : Ο Λευτέρης Αυγενάκης στα Εγκαίνια...

0
Στα εγκαίνια και στην Ονοματοδοσία του Ξενώνα «Βιργινία Μανασάκη»...

Η Όλγα Πολίτη από την ομάδα “Μπουμπούνες”...

0
Η Όλγα Πολίτη που εκπροσώπησε την Καρναβαλική Ομάδα "Μπουμπούνες"...

Ηράκλειο : Ο Λευτέρης Αυγενάκης στα Εγκαίνια...

0
Στα εγκαίνια και στην Ονοματοδοσία του Ξενώνα «Βιργινία Μανασάκη»...

Η Όλγα Πολίτη από την ομάδα “Μπουμπούνες”...

0
Η Όλγα Πολίτη που εκπροσώπησε την Καρναβαλική Ομάδα "Μπουμπούνες"...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Αλέξης Καλοκαιρινός: «Στόχος μας το Ηράκλειο να επιτύχει ακόμη υψηλότερες επιδόσεις στον Αθλητισμό»
Επόμενο άρθρο
Η Όλγα Πολίτη από την ομάδα “Μπουμπούνες” στέφθηκε Βασίλισσα του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού ’26
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ηράκλειο : Ο Λευτέρης Αυγενάκης στα Εγκαίνια και στην Ονοματοδοσία του Ξενώνα «Βιργινία Μανασάκη»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στα εγκαίνια και στην Ονοματοδοσία του Ξενώνα «Βιργινία Μανασάκη»...

Φαντασμαγορική η τελετή έναρξης του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού ‘26

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με μια φαντασμαγορική βραδιά έγινε η τελετή έναρξης του...

Η Όλγα Πολίτη από την ομάδα “Μπουμπούνες” στέφθηκε Βασίλισσα του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού ’26

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Όλγα Πολίτη που εκπροσώπησε την Καρναβαλική Ομάδα "Μπουμπούνες"...

Αλέξης Καλοκαιρινός: «Στόχος μας το Ηράκλειο να επιτύχει ακόμη υψηλότερες επιδόσεις στον Αθλητισμό»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Δήμαρχος Ηρακλείου έκοψε την πίτα Δημοτικής Εταιρείας Ανάπτυξη...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST