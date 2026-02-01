Αλέξης Καλοκαιρινός: «Στόχος μας το Ηράκλειο να επιτύχει ακόμη υψηλότερες επιδόσεις στον Αθλητισμό»

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου έκοψε την πίτα Δημοτικής Εταιρείας Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου (Α.Α.Η ΑΕ ΟΤΑ) στο Παγκρήτιο Στάδιο

Τις προτεραιότητες για την αναβάθμιση, προστασία και αξιοποίηση των αθλητικών υποδομών του Ηρακλείου, ανέδειξε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός στην εκδήλωση για την κοπή της πίτας της Δημοτικής Εταιρείας Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου (Α.Α.Η ΑΕ ΟΤΑ) που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 31/1, στο Παγκρήτιο Στάδιο, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας χρονιάς με προσδοκίες για ακόμη υψηλότερες επιδόσεις στον αθλητισμό.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός ευχήθηκε και το 2026 να είναι μια καλή παραγωγική χρονιά για τον αθλητισμό και αναφέρθηκε στην επιδίωξη της Δημοτικής Αρχής και της Ανάπτυξης Αθλητισμού, το Ηράκλειο να καταγράψει ακόμη υψηλότερες επιδόσεις, σημειώνοντας:

«Η Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου είναι κάτι πολύ περισσότερο, πολύ ευρύτερο και εκτείνεται από τις αθλητικές οργανώσεις στο υψηλότερο επίπεδο, που ξεπερνάει και το Εθνικό μέχρι και τον μαζικό αθλητισμό. Αυτό είναι που μας ενδιαφέρει περισσότερο.

Ο αθλητισμός και η άθληση για όλους. Οι εγκαταστάσεις της Ανάπτυξης Αθλητισμού Ηρακλείου εξυπηρετούν το κοινωνικό σύνολο και η απόδοση αλλά και η δραστηριότητα στους χώρους αυτούς μας τοποθετεί στην κορυφή της Ελληνικής περιφέρειας, σε συναγωνισμό με τα αστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Γι αυτό καταβάλουμε προσπάθεια για να τις διατηρούμε στο υψηλότερο δυνατόν λειτουργικό επίπεδο και γνωρίζω πόση προσπάθεια καταβάλλεται εδώ από όλους σας. Από τη διοίκηση, την τεχνική υποστήριξη, την υποστήριξη των αθλητών σε προπονητικό και άλλο επίπεδο».

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου επεσήμανε ότι παρά τις δυσκολίες, ο σχεδιασμός της Δημοτικής Αρχής για τις αθλητικές υποδομές θα αποδώσει, λέγοντας: «Το Ηράκλειο, συνολικά, σε ό,τι αφορά τις αθλητικές υποδομές αλλά και την εξυπηρέτηση της άθλησης και του αθλητισμού είναι ψηλά. Για να μείνει ψηλά και να πάει ακόμα πιο ψηλά χρειάζεται πολύ δουλειά και αυτό είμαστε όλοι αποφασισμένοι να το κάνουμε. Πρέπει να υπάρχει πάνω από όλα κοινωνική απόδοση. Αυτό ενδιαφέρει και την Δημοτική Αρχή.

Η κοινωνική απόδοση αυτών των υποδομών και των δραστηριοτήτων. Με αυτόν τον προσανατολισμό, μπαίνοντας μέσα στο 2026, πιστεύουμε ότι θα ξεπεράσουμε αρκετές δυσκολίες, όπως έχουμε κάνει και στο παρελθόν και θα βρεθούμε στο τέλος αυτής της χρονιάς ικανοποιημένοι και με ακόμα μεγαλύτερη αισιοδοξία για τα επόμενα χρόνια. Οι σχεδιασμοί θα βρουν εύφορο έδαφος, θα πιάσουν τόπο και θα αποδώσουν πραγματικά. Σας εύχομαι λοιπόν καλή χρονιά, να είστε καλά και να είμαστε όλοι καλά να ανταμώνουμε, να επιχειρούμε και να προσπαθούμε μαζί».

Ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Άθλησης και Πρόεδρος της Ανάπτυξης Αθλητισμού Ηρακλείου Γιάννης Τσαπάκης αναφέρθηκε στις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις που φιλοξένησε το Ηράκλειο, καθιερώνοντας τα αθλητικά κέντρα της πόλης, ως σημεία αναφοράς στον αθλητικό χάρτη της χώρας, τονίζοντας:

«Το γεγονός ότι τα κέντρα μας επιλέχθηκαν σταθερά για τη φιλοξενία όχι μόνο μεγάλων Πανελλήνιων αλλά και Ευρωπαϊκών διοργανώσεων δεν είναι τυχαίο. Είναι η έμπρακτη αναγνώριση της ποιότητας, της πειθαρχίας και του επαγγελματισμού που επιδεικνύει ο καθένας από εσάς. Η συλλογική προσπάθεια είναι αυτή που φέρνει αυτό το αποτέλεσμα.

Ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία και στόχους να γίνουμε ακόμα καλύτεροι, να διατηρήσουμε και να αναβαθμίσουμε τα δημοτικά μας αθλητικά κέντρα προς των πολιτών και κάθε μορφής αθλητισμού. Καλή χρονιά και καλή επιτυχία στις διοργανώσεις που έρχονται».

Την πίτα που ευλόγησε ο Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αρχιμανδρίτης Βαρθολομαίος, έκοψε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός και στην εκδήλωση παραβρέθηκαν, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Γιώργος Πιτσούλης, ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Νίκος Ξυλούρης, οι Αντιδήμαρχοι Γιάννης Τσαπάκης, Τάσος Τσατσάκης, Νίκος Γιαλιτάκης, Ρένα Παπαδάκη – Σκαλίδη, Φιλαρέτη Δαφέρμου – Χρονάκη,

η Αντιπρόεδρος της Ανάπτυξης Αθλητισμού Άρια Χουρδάκη, η Αντιπρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ Μάρα Παναγιωτάκη, ο Πρόεδρος του ΕΚΗ Στέλιος Βοριάς, ο Λιμενάρχης Ηρακλείου Νίκος Τσοπάνης, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου Γιώργος Πικράκης, εκπρόσωποι του ΕΑΚΗ, αθλητικών σωματείων, στελέχη και εργαζόμενοι του Παγκρήτιου Σταδίου και των αθλητικών κέντρων. Μετά το τέλος της τελετής ακολούθησε γιορτή για τους προσκεκλημένους της εκδήλωσης.