Η «Κρητικιά μάνα» που σαρώνει στα social media

Η «Εspresso» βρήκε και μίλησε με την «Κρητικιά μάνα» που σαρώνει στα social media

Κουζουλάθηκες; Ιντα κάνεις, μωρέ μάνα, στο Tiktok

Το ότι υπάρχουν Κρητικές μάνες λεβέντισσες το ξέρετε! Το ότι υπάρχει όμως μια Κρητικά μάνα που η ντοπιολαλιά της και οι ατάκες της την έχουν κάνει viral στο διαδίκτυο το γνωρίζετε;

Η Μαρία Βασάλου, με πάνω από 150.000 ακολούθους στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης (ανάμεσά τους και πολλοί ομογενείς), κατάφερε χάρη στο υποκριτικό της ταλέντο και στην αγάπη της για την Κρήτη να δεχτεί πρόταση συνεργασίας από τηλεοπτικό σταθμό πανελλαδικής εμβέλειας αλλά και από θεατρικούς παραγωγούς, ανοίγοντας έτσι μια νέα καριέρα, την οποία ποτέ δεν επιδίωξε!

H «Εspresso» την εντόπισε και συνομίλησε μαζί της, με τη γλυκιά Μαρία να εξομολογείται μεταξύ άλλων ποια είναι η γυναίκα που την εμπνέει για τα χιουμοριστικά της βίντεο, που πραγματικά τα σπάνε!

Μαρία, από πού είναι η καταγωγή σου;

Ο μπαμπάς μου είναι από την Καλαμάτα και μητέρα μου από την Κρήτη. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Κρήτη. Παντρεύτηκα στην Κρήτη και έχω δύο παιδιά 28 και 20 χρόνων.

Αυτό το κωμικό ταμπεραμέντο από πού το κληρονόμησες; Οι δικοί σου είχαν καλλιτεχνική φλέβα;

Οχι, καμία σχέση! Ο πατέρας μου είχε υπέροχη φωνή και τραγουδούσε πάντα σε παρέες και διασκέδαζε τους φίλους. Αγαπούσε την μουσική, το τραγούδι και θυμάμαι πάντα αυτές τις μαζώξεις.

Πώς άρχισες τα βιντεάκια στο facebook; Πώς σου ήρθε η ιδέα να υποδυθείς με τον δικό σου τρόπο την Κρητικιά μάνα και μάλιστα με τη χαρακτηριστική ντοπιολαλιά;

Ολα αυτά έγιναν τυχαία! Στο Ηράκλειο της Κρήτης εδώ και πολλά χρόνια διατηρώ με πολλή αγάπη ένα κατάστημα με γυναικεία ρούχα, καθώς το μεράκι μου είναι το ένδυμα. Γύρισα λοιπόν ένα βιντεάκι στο μαγαζί εντελώς τυχαία με μια ξένη πελάτισσα την ώρα που προσπαθούσαμε να συνεννοηθούμε! Εγώ να μιλάω κρητικά, αυτή ιταλικά, και όσοι ήταν μέσα στο κατάστημα γελούσανε με την ψυχή τους.

Ανέβηκε το βιντεάκι στο διαδίκτυο και έγινε viral. Και δεν έπαιζα κάποιο ρόλο, τα πάντα όλα ήταν αλήθεια. Μιλώντας με τα παιδιά μου και τον άνδρα μου, γιατί παίρνω και την έγκρισή τους, καθώς είναι και οι τρεις θαυμαστές μου, λέω θα ανεβάσω και άλλα βιντεάκια μιλώντας με την κρητική ντοπιολαλιά, όπως κάνω και στο σπίτι μου, με τις φίλες μου ή μιλώντας με τη μητέρα μου. Ετσι κι έγινε…

Η έμπνευσή σου ποια είναι;

Η μάνα μου. Αυτή είναι η έμπνευσή μου! Ολα είναι βιωματικά. Ξεκίνησα λοιπόν να κάνω βιντεάκια ως Κρητικιά μάνα που η νύφη με έχει βάλει στο πίσω κάθισμα και έγινε χαμός! Μετά ξανανέβασα βίντεο κάνοντας την πεθερά που παίρνει τη νύφη να πάνε στα λιόδεντρα και γίνεται το έλα να δεις, αλλά και την Κρητικιά μάνα που ετοιμάζει τον γάμο του γιου της και θέλει να κλείσει το Παγκρήτιο Στάδιο!

Το ένα βιντεάκι έφερε το άλλο! Τα κείμενα τα γράφω εγώ, δεν έχω κειμενογράφο, ενώ σε κάθε έξοδό μου παρατηρώ τα πάντα και αφού τα κάνω κείμενο, γυρίζω τα βιντεάκια! Ολη αυτή η ενασχόληση με τα social media άρχισε το 2024 από έναν λογαριασμό που άνοιξα και μετά ήρθαν και οι άλλοι.

Πώς μεταφράζεται το ότι έχεις χιλιάδες ακολούθους σε TikΤok, facebook, Instagram και στο κανάλι σου στο YouΤube; Δέχεσαι προτάσεις από παραγωγούς και διαφημιστές;

Ναι. Και θεατρικοί παραγωγοί στην Αθήνα και διαφημιστικές εταιρίες. Μάλιστα πανελλαδικό κανάλι μού έχει κάνει πρόταση συνεργασίας για σατιρική εκπομπή, αλλά αυτό σημαίνει να ανεβαίνω Αθήνα! Δεν μου έχει περάσει κάτι τέτοιο στο μυαλό, η βάση μου είναι η Κρήτη.

Για εμένα η μεγαλύτερη χαρά είναι όταν μου στέλνουν ομογενείς μας μηνύματα από την Αμερική, την Αυστραλία, τη Γερμανία, και μου λένε “Μαρία, μας έκανες να γελάσουμε εδώ στα ξένα, μας θύμισες την γκρίνια της μάνας μας, αλλά και το πώς τα σκέπαζε όλα και τις ανάγκες μας με αγάπη, μας έφερες αναμνήσεις στον νου από το νησί μας». Και φυσικά δεν είναι μόνο η Κρητικιά μάνα που είναι σύμβολο και κάτι ιερό για τους Κρητικούς. Η Ελληνίδα μάνα είναι χαρακτηριστική και θεμέλιο για τους Ελληνες. Για τους Ελληνες “μάνα είναι μόνο μία”!

Το ότι δέχομαι τόσα μηνύματα από το εξωτερικό και αρχίζουμε την συζήτηση για τις μάνες, τις πεθερές μας, τις νύφες μας και μετά για όλα τα ήθη και τα έθιμα της Κρήτης, τα πανηγύρια, τις συνταγές με απάκι και γαμοπίλαφο, αυτές είναι πολύ ωραίες στιγμές που μας φτιάχνουν τη διάθεση, γιατί ζούμε παγκοσμίως σε δύσκολες εποχές.

Και οικονομικά προβλήματα έχουν τα σπιτικά, και δυσκολίες στην εργασία, και στεναχώριες στην οικογένεια. Η Κρητικιά μάνα λοιπόν δεν είναι μόνο στους γάμους και στις χαρές φτιαγμένη στην πένα, με τη γενναιοδωρία της σε φαγητά και δώρα, είναι και στα πολύ δύσκολα στη γη, στον τουρισμό, στην πολύτεκνη οικογένεια, στο νοικοκυριό παρούσα 24 ώρες το 24ωρο.Χαίρομαι, λοιπόν, γιατί υπάρχει πολλή μοναξιά εκεί έξω κι εγώ με τον τρόπο μου κρατάω παρέα σε ανθρώπους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Δεν θα μετακόμιζες δηλαδή στην Αθήνα για μια νέα καριέρα;

Δεν είμαι influencer ούτε ηθοποιός! Εχω ένα κατάστημα στην Κρήτη, που το έχω στήσει με πολλή δουλειά. Την αγαπώ πολύ την επιχείρησή μου και είμαι πολύ καλή σε αυτό που κάνω. Και τα βιντεάκια μου είναι μια πολύ καλή διαφήμιση, γιατί ο κόσμος μπαίνει στο μαγαζί και νιώθει ότι με γνωρίζει, ότι είμαι δικό τους πρόσωπο, οικείο. Με φιλάνε με το που μπαίνουν στο μαγαζί, με αγκαλιάζουν. Μπήκε μια κυρία και μου είπε: “Εσύ είσαι η Μαρία όλη της Κρήτης». Με έκανε να δακρύσω. Οι φίλες μου γελάνε πολύ με όσα λέω στα βίντεο.

Τι είναι η Κρητικιά μάνα για τους Κρητικούς;

Η Κρητικιά μάνα είναι η πέτρα του σπιτιού. Η θεά Εστία. Είναι αυστηρή αλλά και τρυφερή συνάμα. Είναι σκληρή και δυνατή. Είναι φιλόξενη, έξυπνη, η ασφάλεια μέσα στο σπίτι. Μπορεί ο άνδρας να είναι η κεφαλή, αλλά η γυναίκα στο κρητικό σπίτι είναι ο λαιμός που στρίβει το κεφάλι.

Ο κόσμος στον δρόμο τι σου λέει;

Οταν με βλέπουν στον δρόμο, ακόμη και στο κατάστημα, μου λένε με το που μπαίνουν ατάκες της Κρητικιάς μάνας: “Α, μωρή πεσκανδρίτσα…”, “Είναι η συμπεθέρα μια ψαροκασέλα”, “Του Γιώργη η μάνα είσαι, τι κάνει το κοπέλι σου;” Οταν έκανα το βιντεάκι με τη βάφτιση του παιδιού, που το έβγαλαν Ξέρξη το παιδί και όχι Μανώλη, έγινε χαμός από τα σχόλια.

Και μέσα στα μηνύματα υπήρχε και πολλή πίκρα για το όνομα. Υπήρχε παράπονο, γιατί το όνομα του πατέρα και της μάνας πρέπει να είναι τιμή για το παιδί και τον εγγονό, μια οικογενειακή -ιστορικά, πολιτισμικά και θρησκευτικά- συνέχεια. Και χαίρομαι ακόμη που μπορώ να σατιρίζω ελεύθερα το τι συμβαίνει στην Κρήτη, γιατί δεν έχω ακόμη ούτε νύφες ούτε συμπεθέρους, τα παιδιά μου δεν έχουν παντρευτεί για να παρεξηγηθούν και τα σόγια! (σ.σ.: γέλια)

Τα βιντεάκια που βλέπουμε πόσες φορές τα γυρίζεις;

Μια και έξω. Δεν είμαι επαγγελματίας ηθοποιός. Γράφω το κείμενο, μπαίνω στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στο μαγαζί και τραβάω το βίντεο. Σε όλα, ακόμα και στην τεχνολογία, αυτοδίδακτη. Η Κρήτη είναι έμπνευση. Πας σε συλλόγους, πας σε χοροεσπερίδες, πας σε βαφτιστήρια, πας για ψάρεμα, πας στα μποστάνια, πας στα σόγια, όρεξη να ’χεις για να κρατάς και να γράφεις ατάκες πάνω σε βουνά και στις μαδάρες.

Η Κρήτη έχει πλούσια λαογραφία. Ευτυχώς που έχω και τον άντρα μου, που με μπουστάρει σε όλο αυτό και δεν με φρενάρει. Δεν θέλω ποτέ ούτε αυτόν ούτε και τα παιδιά μου -ο γιος μου σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο του Ρεθύμνου- να τους φέρω σε δύσκολη θέση. Μπορεί να παντρεύτηκα μικρή, αλλά ποτέ μου δεν ένιωσα την οικογένεια σκλαβιά. Υπάρχει σεβασμός, ελευθερία, βοήθεια.

Οι Κρητικοί έχουν αίσθηση του χιούμορ;

Πάρα πολύ. Αυτό μάς σώζει. Στα βιντεάκια μου το όχημα είναι το χιούμορ. Στην Κρήτη έχουμε βαθιές ρίζες και μνήμες. Εχουμε παραδόσεις, έχουμε δώσει αγώνες για την ελευθερία, είμαστε μαχητές στην πράξη, έχουμε δώσει στο έθνος σπουδαίους πολιτικούς και καλλιτέχνες. Στο πλαίσιο αυτό και η Κρητικιά μάνα είναι θεσμός, είναι νόμος αλλά και αγκαλιά. Αυτά που λέω τα έχουν πει η γιαγιά μου, η μάνα μου, οι θείες μου πριν από εμένα.