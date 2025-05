Ηράκλειο:Οι φοιτητές από τη Νέα Υόρκη παρουσίασαν τις ολοκληρωμένες τους προτάσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου Μινώα Πεδιάδας

Η τελική πρόταση των φοιτητών του State University of New York College of Environmental Science and Forestry (SUNY ESF) για τη βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, παρουσιάστηκε την Πέμπτη 22 Μαΐου στις Αρχάνες, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής αποστολής «Εφαρμοσμένη Βιωσιμότητα στην Ελλάδα», μιας σημαντικής πρωτοβουλίας του SUNY ESF σε συνεργασία με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) και τις τοπικές αρχές.

Στόχος του προγράμματος ήταν η σε βάθος καταγραφή των κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων του Δήμου, η κατανόηση των προσδοκιών και ανησυχιών που σχετίζονται με το νέο αεροδρόμιο Καστελλίου, καθώς και η διαμόρφωση συγκεκριμένων προτάσεων για ένα βιώσιμο μέλλον.

Οι φοιτητές, παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Μινώα Πεδιάδας Νίκου Μπελενιώτη και αφού το προηγούμενο διάστημα είχαν ενημερωθεί εκτενώς για τα βασικά κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του Δήμου, επικεντρώθηκαν σε καίρια ζητήματα, όπως:

• Η καινοτόμος ιδέα της δημιουργίας open hotels στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας

• Η αποτελεσματική διαχείριση των υδατικών πόρων

• Ο κίνδυνος ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα από τα λύματα του αεροδρομίου Καστελλίου και η πιθανή υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος

• Το σοβαρό πρόβλημα της λειψυδρίας, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, λόγω των περιορισμένων αποθεμάτων νερού και της αυξημένης ζήτησης από την εντατική γεωργία και τα μεγάλα έργα υποδομής, όπως το νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Καστελλίου

• Οι γενικότερες περιβαλλοντικές προκλήσεις

• Η προσέλκυση ποιοτικού τουρισμού

• Η υλοποίηση «πράσινων» πρακτικών

Οι φοιτητές παρουσίασαν συγκεκριμένες προτάσεις για όλα τα παραπάνω ζητήματα, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και την κοινωνική συνοχή, που μπορούν να οδηγήσουν σε ένα βιώσιμο μέλλον για την περιοχή.

Τόσο ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου όσο και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Μινώα Πεδιάδας Νίκος Μπελενιώτης, ανέφεραν ότι η συνάντηση με τους φοιτητές του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης (SUNY ESF) και τους εκπροσώπους των συνεργαζόμενων Δήμων αποτέλεσε μία εξαιρετικά σημαντική ευκαιρία για το Δήμο Μινώα Πεδιάδας, καθώς η κατασκευή του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλλι δημιουργεί νέες προοπτικές, αλλά ταυτόχρονα απαιτεί υπεύθυνη και οραματική διαχείριση για τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.

«Ευχαριστούμε θερμά τους φοιτητές για την εξαιρετική τους προσπάθεια και τις ουσιαστικές τους προτάσεις. Η Δημοτική Αρχή θα επεξεργαστεί με τη δέουσα προσοχή όλες τις προτάσεις τους και θα αναζητηθούν τρόποι υλοποίησης κάποιων εξ αυτών, με τα ανάλογα χρηματοδοτικά εργαλεία. Ελπίζουμε ότι οι ιδέες τους θα συμβάλλουν σε ένα καλύτερο μέλλον για τον Δήμο μας», υπογράμμισαν χαρακτηριστικά.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και με την υποστήριξη του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, στο πλαίσιο πρωτοβουλίας του Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Στην προσπάθεια αυτή συμμετείχαν επίσης οι Δήμοι Χερσονήσου, Οροπεδίου Λασιθίου και Αρχανών Αστερουσίων ενώ τη χθεσινή παρουσίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.