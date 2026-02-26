Ηράκλειο:Παρουσίαση του βιβλίου του Αντισυνταγματάρχη ε.α. Κουκάκη Γεώργιου από το Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης και τις Εκδόσεις Ινφογνώμων

📖 📚 Το Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης και οι Εκδόσεις Ινφογνώμων, σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Αντισυνταγματάρχη ε.α. Κουκάκη Γεώργιου

“Ένοπλες Συγκρούσεις & Εθνική Ασφάλεια στον 21ο Αιώνα”



Ομιλητές:

✒️Δρ. Τζαγκαράκης Στυλιανός Ιωάννης, Πολιτικός Επιστήμονας, Διδάσκων στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Αναλυτής Πολιτικής στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)».

✒️Δρ. Ρόκας Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου και Δικαίου Διεθνών Συναλλαγών της Νομικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δικηγόρος Αθηνών.

✒️Αντισυνταγματάρχης ε.α. Κουκάκης Γεώργιος, Υποψήφιος Δρ. Αμυντικής Διπλωματίας & Εθνικής Ασφάλειας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος της σειράς επιμορφωτικών προγραμμάτων «Σπουδές Ασφάλειας στη Μεσόγειο» του ΚΕΔΙΒΙΜ Παν. Αιγαίου, Γενικός Γραμματέας & Κύριος Ερευνητής του Κέντρου Διεθνών Στρατηγικών Αναλύσεων (ΚΕΔΙΣΑ).

Συντονιστής

✒️Χαραλαμπίδης Γιάννης, Ιστορικός, Δημοσιογράφος, newshub.gr

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 19:00, στο HUGS, Λεωφ. Κνωσού 221