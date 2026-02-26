Αναζήτηση
Ηράκλειο:Παρουσίαση του βιβλίου του Αντισυνταγματάρχη ε.α. Κουκάκη Γεώργιου από το Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης και τις Εκδόσεις Ινφογνώμων

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

📖 📚 Το Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης και οι Εκδόσεις Ινφογνώμων, σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Αντισυνταγματάρχη ε.α. Κουκάκη Γεώργιου
“Ένοπλες Συγκρούσεις & Εθνική Ασφάλεια στον 21ο Αιώνα”

Ομιλητές:
✒️Δρ. Τζαγκαράκης Στυλιανός Ιωάννης, Πολιτικός Επιστήμονας, Διδάσκων στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Αναλυτής Πολιτικής στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)».
✒️Δρ. Ρόκας Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου και Δικαίου Διεθνών Συναλλαγών της Νομικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δικηγόρος Αθηνών.
✒️Αντισυνταγματάρχης ε.α. Κουκάκης Γεώργιος, Υποψήφιος Δρ. Αμυντικής Διπλωματίας & Εθνικής Ασφάλειας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος της σειράς επιμορφωτικών προγραμμάτων «Σπουδές Ασφάλειας στη Μεσόγειο» του ΚΕΔΙΒΙΜ Παν. Αιγαίου, Γενικός Γραμματέας & Κύριος Ερευνητής του Κέντρου Διεθνών Στρατηγικών Αναλύσεων (ΚΕΔΙΣΑ).
Συντονιστής
✒️Χαραλαμπίδης Γιάννης, Ιστορικός, Δημοσιογράφος, newshub.gr
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 19:00, στο HUGS, Λεωφ. Κνωσού 221

Προηγούμενο άρθρο
Στην Αθήνα Δήμαρχος Ρεθύμνης και Πρόεδρος της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης (ΕΔΕΥΑ)
Επόμενο άρθρο
Δήμος Χερσονήσου:Συνεργασία Δήμου κι Επιμελητηρίου για την ανάπτυξη καταδυτικού Τουρισμού
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
Στην Αθήνα εκτάκτως για τη συνεδρίαση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεώτερων Μνημείων ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στην Αθήνα μετέβη εκτάκτως σήμερα, 26 Φεβρουαρίου, ο Δήμαρχος...

Δήμος Πλατανια:Απουσία Δημάρχου, λόγω συμμετοχής του σε δράση της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας και στο Διήμερο Συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε.

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Δήμαρχος Πλατανιά, κ. Μαλανδράκης Ιωάννης, θα απουσιάζει από...

Ρέθυμνο:Αναβαθμισμένος και εμπλουτισμένος θα είναι ο 11ος Νικηφόρειος Δρόμος

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σε αναβαθμισμένη, επηυξημένη και βελτιωμένη έκδοση θα διεξαχθεί ο...

Βασίλης Κεγκέρογλου: Απαλλαγή των σεισμόπληκτων από τον ΕΝΦΙΑ 2026

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σε τηλεφωνική επικοινωνία του Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου...

