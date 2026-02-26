Στην Αθήνα Δήμαρχος Ρεθύμνης και Πρόεδρος της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης (ΕΔΕΥΑ)

Στην Αθήνα θα μεταβεί ο Δήμαρχος Ρεθύμνης & Πρόεδρος της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης (ΕΔΕΥΑ) κ. Γιώργης Μαρινάκης προκειμένου να προεδρεύσει στην Ημερίδα που διοργανώνει η ΕΔΕΥΑ στο πλαίσιο της 8ης διεθνούς περιβαλλοντικής Έκθεσης ‘Verde.Tec’, με θέμα “Δράσεις των Δ.Ε.Υ.Α. προς την κατεύθυνση της αειφορίας».

Ο κ. Μαρινάκης θα εστιάσει στα έργα και τις πρωτοβουλίες της ΕΔΕΥΑ για τη βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων και τη διασφάλιση του κοινωνικού χαρακτήρα του νερού, ως αγαθού που εγγυάται την ποιότητα της δημόσιας υγείας, την ανάπτυξη της οικονομίας και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.

Ειδικότερα θα αναφερθεί σε επενδύσεις της ΕΔΕΥΑ σε νέες τεχνολογίες, σε έξυπνα δίκτυα και σε ψηφιακά εργαλεία που επιτρέπουν στις Δ.Ε.Υ.Α. να εντοπίζουν διαρροές, να μειώνουν τις απώλειες, να εξοικονομούν ενέργεια και να προσφέρουν ποιοτικότερες υπηρεσίες στους πολίτες.

Στο ίδιο πνεύμα και, αξιοποιώντας τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία, η ΕΔΕΥΑ προσφέρει στις κατά τόπους ΔΕΥΑ, λύσεις επαναχρησιμοποίησης του νερού, κυρίως για άρδευση, και τη διάθεση επεξεργασμένης ιλύος για αγροτική χρήση.

Ιδιαίτερη μνεία εκ μέρους του κ. Μαρινάκη θα γίνει στις διεκδικήσεις της ΕΔΕΥΑ για τον περιορισμό του ενεργειακού κόστους και τη θεσμική κατοχύρωση των ΔΕΥΑ προκειμένου ν’ ανταποκριθούν στις προκλήσεις της εποχής που επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργία τους, όπως η κλιματική κρίση με τις μορφές και τις επιπτώσεις της (πλημμύρες, ξηρασία), η κυβερνοασφάλεια, και οι σημαντικές αλλαγές στην ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη διαχείριση των υδατικών πόρων (όπως η σχετικά πρόσφατη και πολύ απαιτητική Οδηγία για την επεξεργασία λυμάτων).

Τονίζοντας την ανάγκη στρατηγικού σχεδιασμού, θεσμικής στήριξης και επαρκούς χρηματοδότησης, ο Πρόεδρος της ΕΔΕΥΑ και Δήμαρχος Ρεθύμνου θα επισημάνει την ανάγκη συνεργασίας των εμπλεκόμενων θεσμικών φορέων και κεντρικών υπηρεσιών όπως είναι η ΡΑΑΕΥ, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, η Πολιτεία, η επιστημονική κοινότητα και οι ίδιοι οι πολίτες, που είναι άλλωστε οι βασικοί αποδέκτες των υπηρεσιών των ΔΕΥΑ, με καταλυτικό ρόλο στην προστασία των υδάτινων πόρων και του περιβάλλοντος.

Αξίζει ν’ αναφερθεί, τέλος, ότι η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. συμμετέχει στη Διεθνή Έκθεση με περίπτερο μέσω του οποίου θα προβάλει τις δράσεις των Δ.Ε.Υ.Α. στους επισκέπτες της.

Ο Δήμαρχος θα επιστρέψει στο Ρέθυμνο το βράδυ της ίδιας ημέρας (Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου ’26) και κατά τη διάρκεια της μονοήμερης απουσίας του θα τον αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Λαχνιδάκης Δημήτρης.