Δήμος Χερσονήσου:Συνεργασία Δήμου κι Επιμελητηρίου για την ανάπτυξη καταδυτικού Τουρισμού

Σε δράσεις για μια ολοκληρωμένη στρατηγική ανάπτυξης του καταδυτικού τουρισμού προχωρούν από κοινού ο Δήμος Χερσονήσου και το Επιμελητήριο Ηρακλείου, μέσα από τη σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας. Η συνεργασία Δήμου κι Επιμελητηρίου, δεν περιορίζεται στην προβολή ενός εναλλακτικού τουριστικού προϊόντος, αλλά εισάγει μια ολοκληρωμένη στρατηγική που συνδέει τον καταδυτικό τουρισμό με την καινοτομία, τον πολιτισμό και την τοπική κοινωνία.

Η ενίσχυση της τουριστικής ταυτότητας της περιοχής, η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, η δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης και η ανάδειξη της γαλάζιας πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελούν βασικούς στόχους της συνεργασίας, οι οποίοι συνάδουν με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Δήμου Χερσονήσου για την περίοδο 2024–2028.

Στο πλαίσιο ανάπτυξης της συνεργασίας, προβλέπεται η αξιοποίηση τμήματος του πρώην Ειρηνοδικείου Χερσονήσου για τη δημιουργία ενός σύγχρονου χώρου ενημέρωσης και πληροφόρησης για τον καταδυτικό τουρισμό, για τον οποίο έχει υπάρξει ήδη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το Επιμελητήριο Ηρακλείου, ως εταίρος του έργου, θα αναλάβει την προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου ψηφιακού εξοπλισμού, ο οποίος περιλαμβάνει διαδραστικές οθόνες,

εφαρμογές εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, καθώς και συστήματα προβολής που θα επιτρέπουν στους επισκέπτες να γνωρίσουν τις καταδυτικές διαδρομές μέσα από μια βιωματική και ασφαλή εμπειρία. Η πράξη περιλαμβάνει παράλληλα εξοπλισμό για την παρακολούθηση και διαχείριση των καταδυτικών πάρκων, όπως σημαδούρες περιβαλλοντικών παραμέτρων, υποβρύχιο όχημα ROV και συστήματα εντοπισμού δυτών, ενισχύοντας την επιστημονική τεκμηρίωση και την προστασία των θαλάσσιων πόρων.

Η κοινή πλεύση Δήμου κι Επιμελητηρίου, στηρίζεται στην πράξη DEEP CONNECTIONS – Καταδυτικά Πάρκα σε Κρήτη και Κύπρο του Προγράμματος INTERREG VI-A Ελλάδα–Κύπρος 2021–2027. Η πράξη DEEP CONNECTIONS αποτελεί μια συντονισμένη προσπάθεια ανάδειξης του καταδυτικού τουρισμού στις διασυνοριακές περιοχές Ηρακλείου και Αμμοχώστου, συνδυάζοντας την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος με την αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Στο πλαίσιο των κοινών δράσεων Δήμου κι Επιμελητηρίου, ο Δήμος Χερσονήσου κάνει ένα ουσιαστικό βήμα προς την κατεύθυνση ενός διαφοροποιημένου και βιώσιμου τουριστικού μοντέλου, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της περιοχής και ενισχύοντας τη διασυνοριακή συνεργασία Ελλάδας–Κύπρου μέσα από μια στρατηγική που συνδυάζει τεχνογνωσία, καινοτομία και κοινό αναπτυξιακό όραμα.

«Η συνεργασία με το Επιμελητήριο Ηρακλείου ενισχύει την προσπάθειά μας να αναδείξουμε τον Δήμο Χερσονήσου ως έναν σύγχρονο και βιώσιμο προορισμό, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του καταδυτικού τουρισμού με τρόπο οργανωμένο και υπεύθυνο» αναφέρει με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης για να προσθέσει: «Το έργο DEEP CONNECTIONS αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την περιοχή μας, καθώς συνδυάζει την καινοτομία με την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και δημιουργεί νέες προοπτικές για την τοπική οικονομία και την κοινωνία».