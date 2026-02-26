Αναζήτηση
ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήμος Χερσονήσου:Συνεργασία Δήμου κι Επιμελητηρίου για την ανάπτυξη καταδυτικού Τουρισμού

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σε δράσεις για μια ολοκληρωμένη στρατηγική ανάπτυξης του καταδυτικού τουρισμού προχωρούν από κοινού ο Δήμος Χερσονήσου και το Επιμελητήριο Ηρακλείου, μέσα από τη σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας. Η συνεργασία Δήμου κι Επιμελητηρίου, δεν περιορίζεται στην προβολή ενός εναλλακτικού τουριστικού προϊόντος, αλλά εισάγει μια ολοκληρωμένη στρατηγική που συνδέει τον καταδυτικό τουρισμό με την καινοτομία, τον πολιτισμό και την τοπική κοινωνία.

Η ενίσχυση της τουριστικής ταυτότητας της περιοχής, η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, η δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης και η ανάδειξη της γαλάζιας πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελούν βασικούς στόχους της συνεργασίας, οι οποίοι συνάδουν με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Δήμου Χερσονήσου για την περίοδο 2024–2028.

Στο πλαίσιο ανάπτυξης της συνεργασίας, προβλέπεται η αξιοποίηση τμήματος του πρώην Ειρηνοδικείου Χερσονήσου για τη δημιουργία ενός σύγχρονου χώρου ενημέρωσης και πληροφόρησης για τον καταδυτικό τουρισμό, για τον οποίο έχει υπάρξει ήδη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το Επιμελητήριο Ηρακλείου, ως εταίρος του έργου, θα αναλάβει την προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου ψηφιακού εξοπλισμού, ο οποίος περιλαμβάνει διαδραστικές οθόνες,

εφαρμογές εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, καθώς και συστήματα προβολής που θα επιτρέπουν στους επισκέπτες να γνωρίσουν τις καταδυτικές διαδρομές μέσα από μια βιωματική και ασφαλή εμπειρία. Η πράξη περιλαμβάνει παράλληλα εξοπλισμό για την παρακολούθηση και διαχείριση των καταδυτικών πάρκων, όπως σημαδούρες περιβαλλοντικών παραμέτρων, υποβρύχιο όχημα ROV και συστήματα εντοπισμού δυτών, ενισχύοντας την επιστημονική τεκμηρίωση και την προστασία των θαλάσσιων πόρων.

Η κοινή πλεύση Δήμου κι Επιμελητηρίου, στηρίζεται στην πράξη DEEP CONNECTIONS – Καταδυτικά Πάρκα σε Κρήτη και Κύπρο του Προγράμματος INTERREG VI-A Ελλάδα–Κύπρος 2021–2027. Η πράξη DEEP CONNECTIONS αποτελεί μια συντονισμένη προσπάθεια ανάδειξης του καταδυτικού τουρισμού στις διασυνοριακές περιοχές Ηρακλείου και Αμμοχώστου, συνδυάζοντας την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος με την αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Στο πλαίσιο των κοινών δράσεων Δήμου κι Επιμελητηρίου, ο Δήμος Χερσονήσου κάνει ένα ουσιαστικό βήμα προς την κατεύθυνση ενός διαφοροποιημένου και βιώσιμου τουριστικού μοντέλου, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της περιοχής και ενισχύοντας τη διασυνοριακή συνεργασία Ελλάδας–Κύπρου μέσα από μια στρατηγική που συνδυάζει τεχνογνωσία, καινοτομία και κοινό αναπτυξιακό όραμα.

«Η συνεργασία με το Επιμελητήριο Ηρακλείου ενισχύει την προσπάθειά μας να αναδείξουμε τον Δήμο Χερσονήσου ως έναν σύγχρονο και βιώσιμο προορισμό, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του καταδυτικού τουρισμού με τρόπο οργανωμένο και υπεύθυνο» αναφέρει με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης για να προσθέσει: «Το έργο DEEP CONNECTIONS αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την περιοχή μας, καθώς συνδυάζει την καινοτομία με την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και δημιουργεί νέες προοπτικές για την τοπική οικονομία και την κοινωνία».

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Στην Αθήνα εκτάκτως για τη συνεδρίαση του...

0
Στην Αθήνα μετέβη εκτάκτως σήμερα, 26 Φεβρουαρίου, ο Δήμαρχος...

Δήμος Πλατανια:Απουσία Δημάρχου, λόγω συμμετοχής του σε...

0
Ο Δήμαρχος Πλατανιά, κ. Μαλανδράκης Ιωάννης, θα απουσιάζει από...

Στην Αθήνα εκτάκτως για τη συνεδρίαση του...

0
Στην Αθήνα μετέβη εκτάκτως σήμερα, 26 Φεβρουαρίου, ο Δήμαρχος...

Δήμος Πλατανια:Απουσία Δημάρχου, λόγω συμμετοχής του σε...

0
Ο Δήμαρχος Πλατανιά, κ. Μαλανδράκης Ιωάννης, θα απουσιάζει από...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ηράκλειο:Παρουσίαση του βιβλίου του Αντισυνταγματάρχη ε.α. Κουκάκη Γεώργιου από το Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης και τις Εκδόσεις Ινφογνώμων
Επόμενο άρθρο
Ηράκλειο:Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για μικρές επιχειρήσεις παρουσίασε η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στο Επιμελητήριο Ηρακλείου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Στην Αθήνα εκτάκτως για τη συνεδρίαση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεώτερων Μνημείων ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στην Αθήνα μετέβη εκτάκτως σήμερα, 26 Φεβρουαρίου, ο Δήμαρχος...

Δήμος Πλατανια:Απουσία Δημάρχου, λόγω συμμετοχής του σε δράση της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας και στο Διήμερο Συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε.

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Δήμαρχος Πλατανιά, κ. Μαλανδράκης Ιωάννης, θα απουσιάζει από...

Ρέθυμνο:Αναβαθμισμένος και εμπλουτισμένος θα είναι ο 11ος Νικηφόρειος Δρόμος

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σε αναβαθμισμένη, επηυξημένη και βελτιωμένη έκδοση θα διεξαχθεί ο...

Βασίλης Κεγκέρογλου: Απαλλαγή των σεισμόπληκτων από τον ΕΝΦΙΑ 2026

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σε τηλεφωνική επικοινωνία του Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST