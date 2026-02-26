Ηράκλειο:Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για μικρές επιχειρήσεις παρουσίασε η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στο Επιμελητήριο Ηρακλείου

Το έντονο ενδιαφέρον επιχειρηματιών και τραπεζικών στελεχών, συγκέντρωσε η παρουσίαση των τριών νέων προγραμμάτων χρηματοδότησης από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ) στην εκδήλωση που διοργάνωσε την Τετάρτη 25/2 το Επιμελητήριο Ηρακλείου – μέλος του Enterprise Europe Network.

Στην αναλυτική αναφορά της η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ) κα Ισμήνη Παπακυρίλλου έδωσε έμφαση στις λεπτομέρειες των προγραμμάτων ύψους 4,4 δις ευρώ για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών των ΜμΕ, τα οποία απευθύνονται σε:

• Υφιστάμενες και νεοσύστατες ΜμΕ που επιθυμούν να λάβουν χρηματοδότηση για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων αλλά και κεφάλαια κίνησης ειδικού σκοπού.

• Ελληνικές αγροδιατροφικές επιχειρήσεις (πρωτογενής τομέας και μεταποίηση του πρωτογενούς τομέα)

• Πολύ μικρές οντότητες βάσει ν. 5164/2024

• Φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα

• Κατηγορίες επιχειρήσεων κατά τα προβλεπόμενα του άρ. 15, παρ. 2 του ν. 4701/2020

Η εκδήλωση έχει καταγραφεί και είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο: https://www.youtube.com/live/K6WnRlOzLA4

Στη διάρκεια της εκδήλωσης, η κα Παπακυρίλλου εξήρε τη συμβολή του Επιμελητηρίου Ηρακλείου στη σωστή καθοδήγηση και υποστήριξη μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της Κρήτης, ώστε να ενταχθούν σε υφιστάμενα προγράμματα που διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB) και να λάβουν μικροδάνεια έως 25.000 ευρώ, υπό προϋποθέσεις.

Στον σημαντικό ρόλο του Κέντρου Υποστήριξης Μικροπιστώσεων που δημιούργησε το Επιμελητήριο Ηρακλείου στα τέλη του 2025, για αυτό το σκοπό, αναφέρθηκε και η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΤΜΕΔΕ Microfinance, Μαριλένα Μπουζούρα, τονίζοντας ότι τα στελέχη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, διεκπεραιώνουν σε ελάχιστο χρόνο τη συλλογή των απαραίτητων εγγράφων, ώστε να γίνει άμεσα η εκταμίευση του αντίστοιχου ποσού.

«Το Κέντρο δημιουργήθηκε για να απαντήσει σε μια διαχρονική ανάγκη: να μπορούν μικρές επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενοι και νέοι επιχειρηματίες να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση ακόμη και όταν το παραδοσιακό τραπεζικό σύστημα δεν επαρκεί.

Αυτό είναι δικαίωμα κάθε βιώσιμης μικρής επιχείρησης.» επισήμανε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Βαγγέλης Καρκανάκης και αναφέρθηκε στα εντυπωσιακά στοιχεία των δυο μόλις μηνών λειτουργίας του. «Εκατοντάδες μέλη μας ενημερώθηκαν, περισσότερες από 150 επιχειρήσεις εκδήλωσαν ενδιαφέρον, δεκάδες προχώρησαν σε διαδικασία business planning και συμπλήρωσης φακέλου, ενώ αιτήσεις που φτάνουν περίπου το ένα (1) εκατ. ευρώ βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, με πρόβλεψη σημαντικής επέκτασης μέσα στο έτος» υπογράμμισε ο κ. Καρκανάκης τονίζοντας ότι « Η σημασία του Κέντρου ξεπερνά το ίδιο το δάνειο.

Πρόκειται για μια δομημένη παρέμβαση βιωσιμότητας: συμβουλευτική, επιχειρηματικός σχεδιασμός, mentoring και παρακολούθηση μετά τη χρηματοδότηση. Ειδικά για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, δημιουργούνται ουσιαστικές προϋποθέσεις οικονομικής αυτονομίας και μετάβασης από την άτυπη δραστηριότητα σε οργανωμένη επιχειρηματική ανάπτυξη.»

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης και απάντησαν σε ερωτήσεις ο κ. Νεοκλής Στάμκος CEO της Microsmart ΑΕ και ο κ. Σταμάτης Βελεγράκης, CEO της AFI Microfinance.