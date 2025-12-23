Ηράκλειο:Περιοδεία κλιμακίου του ΚΚΕ στη ΣΕΑΠ

Κλιμάκιο της Κ.Ο. Κρήτης του ΚΚΕ αποτελούμενο από τον Μανώλη Συντυχάκη, μέλος της Επιτροπής Περιοχής Κρήτης και βουλευτή Ηρακλείου του ΚΚΕ και τους Νίκο Μανουσάκη και Βαγγέλη Σοφίου, μέλη της Επιτροπής Περιοχής Κρήτης του ΚΚΕ, επισκέφθηκε την Παρασκευή τη Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Στρατού (ΣΕΑΠ).

Η αντιπροσωπεία του ΚΚΕ συνομίλησε με το διοικητή της ΣΕΑΠ, Ταξίαρχο Θεόδωρο Δρακόπουλο, στον οποίο παρέδωσαν μια σειρά βιβλίων της «Σύγχρονης Εποχής» για τη βιβλιοθήκη του στρατοπέδου, ενώ συναντήθηκε και με στελέχη της μονάδας, καθώς και υποψήφιους έφεδρους αξιωματικούς, που πραγματοποιούν τη θητεία τους.

Από την πλευρά του ο Μανώλης Συντυχάκης εξέφρασε την αντίθεση του ΚΚΕ στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τις Ένοπλες Δυνάμεις, αλλά και τη στήριξή του ΚΚΕ στις κινητοποιήσεις των στρατιωτικών που είναι σε εξέλιξη.

Παράλληλα τόνισε ότι το ΚΚΕ κάνει συνεχείς κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις προς τα υπουργεία, για ζητήματα που αφορούν τη συντριπτική πλειοψηφία των θεμάτων των αξιωματικών, υπαξιωματικών και φαντάρων. Τέλος, η αντιπροσωπεία του ΚΚΕ αντάλλαξε ευχές με τα στελέχη και τους στρατιώτες για καλές γιορτές.