Υδροδότηση Ηρακλείου: Το 2022 η υδροδότηση είχε αναλογία 1 προς 1 από γεωτρήσεις και Αποσελέμη. Το 2025 έχει αναλογία 10 προς 1

Αλέξης Καλοκαιρινός: «Ο συνδυασμός της λειψυδρίας με την τεχνική αδυναμία οδηγεί τα πράγματα σε μια κατάσταση κρίσης. Και σε μια κατάσταση κρίσης ζητείται και η κήρυξη σε έκτακτη ανάγκη».

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημέρωσε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός και ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ Γιώργος Βουρεξάκης σχετικά με την επιστολή που απέστειλαν η Δημοτική Αρχή και η ΔΕΥΑΗ στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας ζητώντας να κηρυχθεί ο Δήμος Ηρακλείου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της λειψυδρίας καθώς και να χρηματοδοτηθούν τα απαιτούμενα έργα για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Όπως είναι γνωστό, η παρατεταμένη ξηρασία ιδιαίτερα τα τρία τελευταία χρόνια, σε συνδυασμό με την κακή φετινή φθινοπωρινή περίοδο σε σχέση με τις βροχοπτώσεις, έχει ουσιαστικά εκμηδενίσει τις διαθέσιμες ποσότητες του ταμιευτήρα του Αποσελέμη.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου αναφέρθηκε με νούμερα στη διαρκώς μειούμενη δυνατότητα υδροδότησης του Ηρακλείου από το φράγμα Αποσελέμη ξεκινώντας από το 2021 και φτάνοντας μέχρι το 2025 και επεσήμανε ότι το κύριο ζήτημα είναι η αποτυχία του Αποσελέμη να ανταποκριθεί στις υφιστάμενες ανάγκες:

«Ο Αποσελέμης μέχρι και το 2022 τροφοδοτούσε το Ηράκλειο με σχεδόν το ήμισυ της παροχής, έφτανε στο 48%. Ενδεικτικά το 2021 και 2022 ήταν της τάξης των 9,5 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων ετησίως και μετά το 2022 έχουμε μια ραγδαία μείωση η οποία ίσως να μην ανησυχούσε ακόμα το 2023, όταν θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι είναι συγκυριακή, και από το 47% πήγαμε στο

33%, σε λιγότερα από 6,5 εκατομμύρια κυβικά. Αλλά πλέον το 2024 όταν και αυτό μειώθηκε σχεδόν στο μισό, πήγε δηλαδή στο 18%, δηλαδή σε λιγότερα από 3,5 εκατομμύρια κυβικά, αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργεί μια τεράστια ανισορροπία.

Από εκεί όπου μέχρι το 2022 η υδροδότηση ερχόταν 1 προς 1 από γεωτρήσεις και τον Αποσελέμη, αυτό έχει ανατραπεί πλήρως στην τάξη του 4 προς 1, του 5 προς 1 και τώρα πάμε στην τάξη του 10 προς 1 για το 2025. Με λιγότερα από 2 εκατ. κυβικά, εκτίμηση είναι αυτή, και μια παροχή της τάξης του 9%».

Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος Ηρακλείου υπενθύμισε ότι η δημόσια δαπάνη για την υδροδότηση βασίστηκε στο Φράγμα του Αποσελέμη, το οποίο όμως έχει συχνά τεχνικά ζητήματα που δεν αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά.

Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την παρατεταμένη λειψυδρία οδηγεί την πόλη σε κατάσταση κρίσης:

«Η δημόσια επένδυση που έγινε για την υδροδότηση βασίστηκε στον Αποσελέμη και μάλιστα υπάρχουν έργα που συνεχίζονται με δεδομένο ότι ο Αποσελέμης με την σημερινή του δικτύωση υδροδοτεί το ανατολικό Ηράκλειο.

Βρίσκεται υπό κατασκευή και ο αγωγός ο οποίος θα οδηγήσει στις δεξαμενές Δ3 και Δ4 και θα μπορούσε να υδροδοτήσει και το δυτικό Ηράκλειο. Θα μπορούσε, εάν υπήρχε νερό. Επίσης, και αυτό το έχουμε συζητήσει και εδώ, παρουσιάζονται διαρκώς τεχνικά ζητήματα, για τα οποία διαπιστώνουμε την αδυναμία του ΟΑΚ να τα αντιμετωπίσει αποτελεσματικά.

Αυτό δημιούργησε μια σειρά προβλημάτων. Όλους τους προηγούμενους μήνες ο συνδυασμός της λειψυδρίας με την τεχνική αδυναμία οδηγεί τα πράγματα σε μια κατάσταση κρίσης. Και σε μια κατάσταση κρίσης ζητείται και η κήρυξη σε έκτακτη ανάγκη».

Για την αντιμετώπιση της ανησυχητικής αυτής κατάστασης, όπως επεσήμανε ο Αλέξης Καλοκαιρινός, η Δημοτική Αρχή επιδιώκει την πραγματοποίηση της συνάντησης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τις πρώτες ημέρες του 2026 και ανάφερε ότι η Δημοτική Αρχή σκοπεύει να αξιοποιήσει όλες τις επείγουσες διαδικασίες και τα εργαλεία που προσφέρουν:

«Εφόσον τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος, να αξιοποιηθούν και οι διαδικασίες εκείνες για έργα, οι οποίες ακριβώς είναι προσαρμοσμένες στην έκτακτη ανάγκη. Δηλαδή είναι συντομότερες και ξεκλειδώσουν και κάποια χρηματοδοτικά εργαλεία. Φαίνεται πράγματι ότι υπάρχει η πρόθεση να διατεθούν μεγάλα ποσά, όπως ακριβώς τα ανέφερε ο Γιώργος Βουρεξάκης.

Αυτό είναι το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε. Έχει ζητηθεί συνάντηση με τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, τον κ. Βαρελίδη, και βεβαίως με τον ίδιο τον Υπουργό.

Από τη συνεννόηση που έχουμε, αυτές οι συναντήσεις μάλλον θα ξεκινήσουν όπως είναι και εύλογο από τον Γενικό Γραμματέα. Εμείς πιέζουμε και επιδιώκουμε να γίνει αυτή η συνάντηση τις πρώτες ημέρες του 2026 και από κει και πέρα να προχωρήσουμε στην αντιμετώπιση μιας κατάστασης η οποία είναι πράγματι ανησυχητική.

Διότι αν δεν βρέξει, την άνοιξη ήδη θα υπάρχει οξύ πρόβλημα. Και μέχρι τώρα δεν έχει βρέξει. Θα βρέξει; Τί μπορούμε τώρα να συζητούμε; Και δεν μπορούμε, παρά τις κάποιες αντίθετες απόψεις, να προκαλέσουμε τη βροχή. Άρα λοιπόν θα πρέπει να αξιοποιήσουμε επείγουσες διαδικασίες έτσι ώστε κατά το δυνατόν να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση σε βραχύ ορίζοντα, θα έλεγα μεσοπρόθεσμα, βραχυπρόθεσμα και βέβαια να αξιοποιήσουμε τα εργαλεία για τις πιο μακροπρόθεσμες λύσεις».

Λίγο νωρίτερα, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ Γιώργος Βουρεξάκης, είχε εξηγήσει ότι μετά την αποστολή του σχετικού αιτήματος στο Υπουργείο, απαιτείται η θετική γνωμοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων προκειμένου να ξεκινήσει η συζήτηση για τα απαιτούμενα έργα για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας και είχε ενημερώσει συνοπτικά το σώμα για τις δράσεις της ΔΕΥΑΗ:

«Η ΔΕΥΑΗ έχει κάνει την τελευταία δεκαετία πολλά έργα για να περιορίσει όσο το δυνατόν τις απώλειες του μη τιμολογούμενου νερού. Έχουν αλλαχθεί περίπου 300 χιλιόμετρα δικτύων, έχει κάνει 6 γεωτρήσεις και μέσα στον επόμενο χρόνο θα ολοκληρωθεί το έργο της Τριτοβάθμιας Επεξεργασίας Λυμάτων οπότε θα έχουμε τεράστια εξοικονόμηση νερού.

Αυτό που θα αιτηθούμε είναι 100 εκατομμύρια για να μπορέσουμε να κάνουμε έργα. Πρέπει να αλλαχθούν οι δύο κεντρικοί αγωγοί του Ηρακλείου, ο αγωγός των Μαλίων λόγω παλαιότητας και ο αγωγός της Τυλίσου λόγω μικρού δυναμικού, πρέπει να γίνουν κάποιες γεωτρήσεις και επίσης πρέπει να υπάρχει η εναλλακτική της αφαλάτωσης προκειμένου να υπάρχει συμπληρωματική υδροδότηση».