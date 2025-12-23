ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Είχε στην κατοχή του ποσότητες κοκαΐνης, κάνναβης, ζυγαριά ακριβείας και χρηματικό ποσό

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στο Ηράκλειο

Κατασχέθηκαν ποσότητες κοκαΐνης, κάνναβης, ζυγαριά ακριβείας και χρηματικό ποσό

Συνελήφθη χθες (22.12.2025) το μεσημέρι από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου 30χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα στο πλαίσιο του ειδικού σχεδίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου για την καταπολέμηση του φαινομένου της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριών από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας οργανώθηκε χθες (22.12.2025) πρωινές ώρες αστυνομική επιχείρηση.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίσθηκε ο ημεδαπός να επιβαίνει σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και ακινητοποιήθηκε.

Ακολούθησε έλεγχος στον ίδιο και στο όχημα και έρευνες σε οικίες που χρησιμοποιεί, κατά τη διάρκεια των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

 -48,9- γραμμάρια κοκαΐνης
 -27,1- γραμμάρια κάνναβης
 Ζυγαριά ακριβείας
 Σιδηρογροθιά και
 Το χρηματικό ποσό των 1.300 ευρώ ως προερχόμενο από παράνομες δραστηριότητες Η προανάκριση ενεργείται από το

Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
