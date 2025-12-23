Δήμος Πλατανιά : “ «Άσκηση επί χάρτου» Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων

“ «Άσκηση επί χάρτου» Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, με τα μέλη του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ), στο Δήμο Πλατανιά

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων την χειμερινή περίοδο 2025 -2026, o Δήμος Πλατανιά, πραγματοποίησε «Ασκηση επί χάρτου» με τα μέλη του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πλατανιά (Σ.Τ.Ο.),

την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, στην αίθουσα του πολιτιστικού κέντρου στο ΜΑΛΕΜΕ με θέμα: «Σχεδιασμός και διεξαγωγή ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων”.

Το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) συνεδρίασε με τη συμμετοχή εμπλεκόμενων φορέων και τοπικών προέδρων, ώστε όλοι να ενημερώνονται και να είναι σε κατάσταση ετοιμότητας πολιτικής προστασίας.

Στην συνεδρίαση, ο Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, ανέφερε την ανάγκη συνεργασίας όλων των φορέων καθώς και την σύνταξη του ειδικού σχεδίου Οργανωμένης Προληπτικής Απομάκρυνσης Πολίτων των Δήμων, από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου .

Ο εντεταλμένος σύμβουλος πολιτικής προστασίας, κ. Κουτσαυτάκης Αρτέμιος, παρουσίασε το σενάριο της άσκησης και καθοδήγησε τις συζητήσεις κατά τη διαρκεία της συνεδρίασης. Στο τέλος της άσκησης, ο κ. Κουτσαυτάκης τόνισε, το παγιο αιτημα του Δημου Πλατανια, για την ανάγκη μόνιμού πυροσβεστικού σταθμού στο Δήμο Πλατάνια.

Οι εκπρόσωποι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Ά Σταθμού Χανίων, κ. Αλεξόπουλος Χρήστος και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κισσάμου, κ. Χουρδάκης Νίκος, απεύθυναν ιδιαίτερες οδηγίες στους συμμετέχοντες και στους Πρόεδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Πλατανιά, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν δηλώνοντας την ετοιμότητα τους.

Συμμετείχαν επίσης ο υπεύθυνος της Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, κ. Βερυκοκίδης Ιωάννης, ο εκπρόσωπος της 5ης Μεραρχιας, κ. Σχοινάκη Πέτρου, ο προϊστάμενός εκμετάλλευσης του ΔΕΔΔΗΕ, κ. Ξανθουδάκης Χρήστος, οι αντιδήμαρχοι των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Πλατανιά, κ. Καλαϊτζάκης Γεώργιος, κ. Δημητρογιαννάκης Στυλιανός, κ.

Αρχοντάκης Χρήστος, καθώς και ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Πλατανιά, κ. Φραγκονικολάκης Αντώνιος

Σε συνεργασία με όλους τους φορείς, ο Δήμος Πλατανιά είναι σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων και παράλληλα καλεί όλους τους πολίτες να είναι πιο προσεκτικοί και οι υπεύθυνοι να δώσουνε

ιδιαίτερη προσοχή στις ιρλανδικές διαβάσεις, τοποθετώντας σήμανση και εμποδίζοντας την πρόσβαση των οχημάτων κατά τη διάρκεια των ακραίων πλημμυρικών φαινομένων