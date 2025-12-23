Παγκρήτια Επιτροπή ενάντια στις Βάσεις : Ανακοίνωση ύστερα από την επικίνδυνη κλιμάκωση με το χτύπημα του τάνκερ νότια της Κρήτης.

Η Παγκρήτια Επιτροπή ενάντια στις Βάσεις και στην πολεμική εμπλοκή εκφράζει τον έντονο προβληματισμό και ανησυχία της για την κλιμάκωση του ιμπεριαλιστικού πολέμου των ΝΑΤΟ – ΕΕ και Ρωσίας που πλέον διεξάγεται και «στην πόρτα» μας, όπως έδειξε η πειρατική επίθεση που δέχθηκε το δεξαμενόπλοιο «Qendil» με drones μόλις 100 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Κρήτης,

σε περιοχή ελληνικής ευθύνης έρευνας και διάσωσης, όπου πριν λίγους μήνες έγινε και η επίθεση από το Ισραήλ στο στολίσκο που επιχειρούσε να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας.

Είναι απορίας άξιο αν ένα τέτοιο χτύπημα σε μια περιοχή με κομβικές βάσεις των ΗΠΑ (όπως σε Σούδα και Νάπολη) και σε απόσταση μεγαλύτερη των 2.000 χλμ. από την Ουκρανία, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς «συνεννόηση» με την Ουάσιγκτον και την ενδεχομένως επιχειρησιακή υποστήριξη, αν δεν πρόκειται για ευθεία εμπλοκή, της βάσης της Σούδας, που αποτελεί αναβαθμισμένο ορμητήριο για αεροπορικές επιδρομές θανάτου από τη Μεσόγειο ως τη Μαύρη Θάλασσα.

Οι εξελίξεις είναι εξαιρετικά επικίνδυνες, ιδιαίτερα αν επιβεβαιωθούν και δηλώσεις της ρωσικής πλευράς περί διερεύνησης ευθυνών και συνεπειών. Πρέπει να σημάνουν συναγερμό !

Η πολιτική της κυβέρνησης, με την ενίσχυση της Ουκρανίας σε πολεμικό υλικό, χρηματοδότηση και κάθε είδους στήριξη και η λειτουργία της βάσης της Σούδας, σέρνουν τον λαό στο ναρκοπέδιο των συμφερόντων και των ανταγωνισμών της αστικής τάξης και βάζουν τη χώρα «στο μάτι του κυκλώνα», μεταφέροντας τον πόλεμο εντός ελληνικού χώρου.

Σ’ αυτές τις συνθήκες, το επείγον αίτημα να κλείσει τώρα η βάση της Σούδας και κάθε ξένη βάση είναι αξεχώριστο με τον αγώνα του λαού και της νεολαίας να καταδικαστεί κάθε εμπλοκή της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους. Η ανάγκη της σύγκρουσης απέναντι στους κινδύνους που παραμονεύουν σε κάθε επόμενη στροφή της Ιστορίας, είναι τώρα πιο επιτακτική από ποτέ.