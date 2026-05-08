Σε οριστική συμφωνία ο Αντώνης Κρητικός -΄΄Κλειδώνει΄΄η υποψηφιότητα με τη ΝΔ στο Ηράκλειο

ΣΕ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ – «ΚΛΕΙΔΩΝΕΙ» Η ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗ ΝΔ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Οριστικά στην εκλογική μάχη του Ηρακλείου με τη Νέα Δημοκρατία μπαίνει ο Αντώνης Κρητικός, με τις πληροφορίες πλέον να συγκλίνουν πως το όνομά του έχει «κλειδώσει» για το ψηφοδέλτιο του νομού, αποτελώντας μία από τις πιο δυνατές και πολυσυζητημένες προσθήκες της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης στην Κρήτη.

Ο Αντώνης Κρητικός φαίνεται πως έρχεται να εκφράσει ένα νέο πολιτικό προφίλ, με έντονη κοινωνική παρουσία, στρατηγική σκέψη και ουσιαστική επαφή με τα καθημερινά προβλήματα της κοινωνίας. Άνθρωπος της νέας γενιάς, με σύγχρονη αντίληψη για την ανάπτυξη, το περιβάλλον και την περιφέρεια, επενδύει ξεκάθαρα στους νέους ανθρώπους και στην αναγέννηση της ελληνικής υπαίθρου.

Αφορμή για τη μεγάλη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από το όνομά του αποτέλεσε και το πρόσφατο βίντεο που ανέβασε στα social media, το οποίο συγκίνησε και προβλημάτισε χιλιάδες Κρητικούς.

«Πάω στα χωριά της Κρήτης και βλέπω κάτι που με προβληματίζει πραγματικά…

Οι περισσότεροι που συναντώ πια στα καφενεία και στις γειτονιές είναι μεγαλύτερης ηλικίας.

Και λέω: “Μα πού είναι οι νέοι μας;”»

Με λόγο άμεσο και ανθρώπινο, ο Αντώνης Κρητικός μίλησε για τη φυγή της νέας γενιάς από τα χωριά, τις χαμένες ευκαιρίες αλλά και την ανάγκη να δημιουργηθούν ξανά πραγματικές προοπτικές στον τόπο.

«Η Κρήτη του μέλλοντος δεν θα χτιστεί μόνο στις πόλεις. Θα χτιστεί ξανά και στα χωριά. Με νέους ανθρώπους μπροστά. Με δουλειές, καινοτομία και πραγματικές ευκαιρίες», ανέφερε χαρακτηριστικά, στέλνοντας ένα μήνυμα που βρήκε μεγάλη ανταπόκριση κυρίως στους νέους.

Το ενδιαφέρον γύρω από τη σχέση του με τη νέα γενιά επιβεβαιώθηκε και μέσα από τη μεγάλη εκδήλωση που πραγματοποίησε πρόσφατα στο Ηράκλειο, όπου δεκάδες νέοι συμμετείχαν ενεργά καταθέτοντας προβληματισμούς, ιδέες και προτάσεις για το μέλλον της Κρήτης. Σύμφωνα με όσους βρέθηκαν εκεί, η συζήτηση κινήθηκε σε ουσιαστικό επίπεδο, με θέματα όπως η εργασία, η επιχειρηματικότητα, η παραμονή των νέων στον τόπο τους, η καινοτομία και οι ευκαιρίες στην περιφέρεια να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Στο πλευρό του βρίσκεται σταθερά η σύζυγός του, Μαρία Μπαριτάκη, μία γυναίκα που συγκεντρώνει τον θαυμασμό τόσο για την επιστημονική της πορεία όσο και για τη συνολική της παρουσία. Ιδιαίτερα καταξιωμένη στον χώρο της, με σημαντικό ερευνητικό έργο, κοινωνική ευαισθησία και δυναμική προσωπικότητα, θεωρείται από πολλούς μία από τις πιο εντυπωσιακές παρουσίες του επιστημονικού και κοινωνικού χώρου της Κρήτης.

Η φυσική της ομορφιά, η κομψότητα και ο δυναμισμός της, σε συνδυασμό με το υψηλό επίπεδο κατάρτισης και την ανθρώπινη προσέγγισή της, την έχουν κάνει ιδιαίτερα αγαπητή στον κόσμο. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που μιλούν για ένα ζευγάρι με σύγχρονη αντίληψη, κοινωνική αποδοχή και ισχυρή σύνδεση με την κρητική κοινωνία.

Όσο περνά ο χρόνος, το όνομα του Αντώνη Κρητικού φαίνεται να αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη δυναμική στο πολιτικό σκηνικό του Ηρακλείου, με πολλούς να εκτιμούν ότι θα αποτελέσει μία από τις υποψηφιότητες που θα συζητηθούν περισσότερο το επόμενο διάστημα.