Ρέθυμνο:Απόδοση του Πάσχα με Αρχιερατική Θεία Λειτουργία για τους μαθητές που διαγωνίζονται στις Προαγωγικές και Πανελλήνιες Εξετάσεις

Την Τρίτη, 19η Μαΐου 2026, και από ώρας 9.00 μ.μ., ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος

θα τελέσει Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, στον Ιερό Ναό Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων πόλεως Ρεθύμνης, με αφορμή

την Απόδοση της Εορτής του Αγίου Πάσχα καθώς και για την πνευματική ενίσχυση των μαθητών και μαθητριών

που θα διαγωνισθούν στις Προαγωγικές και Πανελλήνιες Εξετάσεις του τρέχοντος έτους.

Προσκαλούνται όλοι να προσέλθουν, για να προσευχηθούμε για τα παιδιά μας,

για την πρόοδό τους και την επίτευξη των στόχων τους.